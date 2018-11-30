Генсек партии Меркель выступила за ограничения для российских судов в ЕС и США

Генеральный секретарь партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) - Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) предложила запретить российским судам из региона Азовского моря заходить в европейские и американские порты. Это предложение она сделала в воскресенье, 2 декабря, в интервью телеканалу ARD. Ранее Крамп-Карренбауэр предлагала запретить российским судам заходить в европейские порты.

"Я считаю, что необходимо сделать выводы из полученного опыта, который говорит о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе Путин не решился бы на этот шаг", - заявила генсек ХДС, комментируя конфликт в Керченском проливе.

В то же время Евросоюз может вновь вернуться к дискуссии о необходимости строительства газопровода "Северный поток - 2", считает Крамп-Карренбауэр. Своими действиями в районе Черного моря Путин сам вынудил Брюссель вернуться к этому вопросы, считает генсек партии Меркель. В числе возможных мер - квоты на поставки российского газа в Европу.

Захват украинских судов в Черном море

Российские пограничники 25 ноября задержали с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Украинские корабли были отконвоированы в порт Керчи в аннексированном Россией Крыму. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы в России по обвинению в "незаконном пересечении государственной границы РФ".

Киев отрицает обвинения. В связи с инцидентом в ряде областей Украины введено военное положение. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили США, ЕС, Германия, Франция. С призывом к Москве освободить украинских моряков и суда выступили лидеры стран "большой семерки".

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