Генсек ООН призвал Израиль и палестинцев прекратить обстрелы

Погибло слишком много ни в чем не повинных людей, подчеркнул глава всемирной организации Гутерриш. США заявили, что Израиль имеет право на самооборону, и они будут обеспечивать его военное превосходство.