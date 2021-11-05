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Генсек ООН

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Генсек ООН".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

26.10.2021 General Abdel Fattah al-Burhan, höchster Militärvertreter im Sudan, spricht während einer Pressekonferenz im Generalkommando der Streitkräfte in Khartum. Der bei einem Putsch im ostafrikanischen Sudan entmachtete Ministerpräsident Hamduk wird in der Residenz al-Burhans festgehalten. Man habe Hamduk zu seiner eigenen Sicherheit in die Residenz gebracht. +++ dpa-Bildfunk +++

Лидер суданских путчистов выпустил на свободу нескольких министров 05.11.2021

В Судане отпущены на свободу четверо министров, которых задержали 10 дней назад после госпереворота. Генсек ООН и госсекретарь США призвали лидера путчистов восстановить конституционный порядок.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 07.06.21 *** Stilisierte Corona-Viren hängen in einem Schaufenster, während im Hintergrund Stühle und Tische vor einem Restaurant stehen. (zu dpa Handel und Gastronomie: Auf dem Weg zurück in die Normalität?) +++ dpa-Bildfunk +++

Число скончавшихся от COVID-19 в мире превысило 5 млн человек 01.11.2021

Пандемия ковида унесла жизни 5 001 764 человек, выяснил Университет Джонса Хопкинса. Общее число заражений SARS-CoV-2 подошло к 247 млн. Генсек ООН Гутерриш напомнил о необходимости вакцинации.
31.10.2021 ROME, ITALY - OCTOBER 31: British Prime Minister Boris Johnson (5th R), joins G20 leaders during a visit to the Trevi fountain on October 31, 2021 in Rome, Italy. The G20 (or Group of Twenty) is an intergovernmental forum comprising 19 countries plus the European Union. It was founded in 1999 in response to several world economic crises. Italy currently holds the Presidency of the G20 and this year's summit will focus on three broad, interconnected pillars of action: People, Planet, Prosperity. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

Участники саммита G20 хотят достичь углеродной нейтральности к середине века 31.10.2021

В коммюнике по итогам встречи лидеры G20 призвали ограничить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса и обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от ковида. По мнению генсека ООН, саммит не оправдал ожиданий.
Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, spricht zu Journalisten, nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister Johnson zu Gesprächen über den Klimawandel im Hauptquartier der Vereinten Nationen. +++ dpa-Bildfunk +++

Генсек ООН осудил высылку сотрудников его организации из Эфиопии 01.10.2021

МИД Эфиопии обвинил семь сотрудников ООН во "вмешательстве" во внутренние дела и потребовал, чтобы те покинули страну в течение 72 часов.
HANDOUT - 21.09.2020, USA, New York: Volkan Bozkir (Podium, l), Vorsitzender der UN-Vollversammlung aus der Türkei, spricht anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen zur Generalversammlung. US-Präsident Trump hat überraschend auf einen Auftritt bei dem Festakt verzichtet. Stattdessen redete lediglich die stellvertretende UN-Botschafterin Chalet bei der ansonsten hochrangig besetzten Veranstaltung für die Vereinigten Staaten. Foto: Eskinder Debebe/United Nations/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Генсек ООН призвал мировое сообщество прекратить "войну против планеты" 21.09.2021

Мировое сообщество должно взять на себя обязательство к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов и с 2021 года прекратить планировать новые угольные электростанции, заявил Антониу Гутерриш.
Afghanen warten in einer Schlange vor der Kabul Bank. Die Taliban habe die Kontrolle über Afghanistan zurückerobert, fast 20 Jahre nachdem sie durch eine US-geführte Invasion nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vertrieben wurden. Seit der Machtübernahme der Taliban haben Hunderttausende Menschen in Afghanistan ihre Jobs verloren. Die Banken sind weitgehend geschlossen, Lebensmittelpreise steigen.

Страны-доноры выделят Афганистану более 1 млрд долларов 13.09.2021

По словам Антониу Гутерриша, участникам конференции в Женеве удалось совершить "квантовый скачок" в вопросе сбора средств для населения Афганистана.
MOSCOW, RUSSIA - MAY 12: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Secretary General of United Nations Antonio Guterres and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov (not seen) hold a joint press conference during an official visit to Moscow, Russia on May 12, 2021. Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency

Генсек ООН выступил за диалог с "Талибаном" 10.09.2021

Отсутствие диалога с "Талибаном" может обречь миллионы афганцев на голодную смерть, считает Антониу Гутерриш. Надо сделать все, чтобы Афганистан "не стал центром терроризма".
Zia-ul Haq's 4 kids huddled around a burner used as a heater trying to warm themselves in one of the rooms in his small 3-room mud-hut where he lives with a family of 10, including himself, in a small camp in the outskirts of Kabul city on 20 December 2016. He had to flee Kunduz's Chahardara district due to continued fighting where his family was stuck in his house for 13 days. Around 580,000 people have been displaced due to conflict related violence in 2016 alone, surprising the Afghan government and international community alike. Internally Displaced Person (IDP). (zu dpa Vertreibung, Hunger, Kälte - Stille Mörder in Afghanistan vom 21.12.2016) Foto: Mohammad Jawad/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Генсек ООН Гутерриш опасается гуманитарной катастрофы в Афганистане 01.09.2021

Почти половина населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи, указал Антониу Гутерриш. Он опасается полного коллапса базовой системы снабжения в Афганистане после вывода оттуда американских войск.
UN Secretary General António Guterres speaks at the 74th session of the United Nations General Assembly September 24, 2019, in New York. (Photo by Don Emmert / AFP) (Photo credit should read DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Генсек ООН Гутерриш призвал талибов соблюдать права человека в Афганистане 15.08.2021

Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта проявлять сдержанность с целью сохранить жизни, а также не препятствовать поставкам гуманитарной помощи. Совбез ООН готовит заседание по Афганистану.
FILE PHOTO: Former Mujahideen hold weapons to support Afghan forces in their fight against Taliban, on the outskirts of Herat province, Afghanistan July 10, 2021. REUTERS/Jalil Ahmad/File Photo

Генсек ООН заявил о военных преступлениях талибов 14.08.2021

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал талибов немедленно прекратить военное насилие в Афганистане. Тем временем посольство США в Кабуле уничтожает документы, опасаясь вторжения исламистов.
GERMANY, BONN - JUNE 03: Symbol photo on the topics environment, environmental protection, environmental politics, global warming, environmental destruction, etc. Hand holding a globe. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Южной Корее открылся виртуальный саммит по климату 30.05.2021

Канцлер Германии Меркель призвала участников климатического саммита в Корее отказаться от ископаемых источников энергии. Генсек ООН Гутерриш напомнил об обязательствах сокращать выбросы парниковых газов.
012.07.2014 epa04311871 Israeli artillery positioned at the Israeli border with Gaza, shell toward targets in the Gaza Strip, 12 July 2014. Israel moved three infantry brigades closer to the coastal enclave in preparation for a possible ground offensive. The buildup near the border with Gaza is to be strengthened by one or two further brigades in the coming days. EPA/ATEF SAFADI ++

Генсек ООН призвал Израиль и палестинцев прекратить обстрелы 14.05.2021

Погибло слишком много ни в чем не повинных людей, подчеркнул глава всемирной организации Гутерриш. США заявили, что Израиль имеет право на самооборону, и они будут обеспечивать его военное превосходство.

GAZA CITY, GAZA - MAY 12: Heavy smoke surround Al-Sharouk tower as it collapses during an Israeli air strike, in Gaza City on May 12, 2021 in Gaza City, Gaza. At least three dozen Palestinians and five Israelis have been killed in the cross-border exchange of rockets and aerial bombardment, which followed a series of violent confrontations between Israeli police and Palestinian protesters in East Jerusalem. (Photo by Fatima Shbair/Getty Images)

Россия считает себя посредником в конфликте на Ближнем Востоке 13.05.2021

Ряд стран, включая Россию, пытаются склонить стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности, сообщил пресс-секретарь президента РФ. Кремль и ООН видят среди приоритетов прекращение насилия.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, welcomes UN Secretary-General Antonio Guterres for the talks in Moscow, Russia, Wednesday, May 12, 2021. (Maxim Shemetov, Pool via AP)

Россия и ООН высказались за созыв квартета посредников по Ближнему Востоку 12.05.2021

К решению ближневосточного конфликта следует привлечь Россию, Евросоюз, США и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Police charge forward to disperse protesters in Mandalay, Myanmar on Saturday, Feb. 20, 2021. Security forces in Myanmar ratcheted up their pressure against anti-coup protesters Saturday, using water cannons, tear gas, slingshots and rubber bullets against demonstrators and striking dock workers in Mandalay, the nation's second-largest city. (AP Photos)

Генсек ООН осудил репрессии против протестующих в Мьянме 22.02.2021

Применение средств летального действия и запугивание мирных демонстрантов в Мьянме неприемлемо, заявил генсек ООН Гутерриш. В азиатской республике не утихают протесты после госпереворота.
Rauchende Schlote in der Morgendämmerung bei großer Kälte, München, Oberbayern, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

США официально вернулись к Парижскому соглашению по климату 19.02.2021

Генсек ООН Гутерриш назвал возвращение США к Парижскому соглашению ключевым моментом для защиты климата. Байден обещал сделать США ведущей страной в борьбе против глобального потепления.
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