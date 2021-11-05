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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Генсек ООН".
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В Судане отпущены на свободу четверо министров, которых задержали 10 дней назад после госпереворота. Генсек ООН и госсекретарь США призвали лидера путчистов восстановить конституционный порядок.
Пандемия ковида унесла жизни 5 001 764 человек, выяснил Университет Джонса Хопкинса. Общее число заражений SARS-CoV-2 подошло к 247 млн. Генсек ООН Гутерриш напомнил о необходимости вакцинации.
В коммюнике по итогам встречи лидеры G20 призвали ограничить глобальное потепление в пределах 1,5 градуса и обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от ковида. По мнению генсека ООН, саммит не оправдал ожиданий.
МИД Эфиопии обвинил семь сотрудников ООН во "вмешательстве" во внутренние дела и потребовал, чтобы те покинули страну в течение 72 часов.
Мировое сообщество должно взять на себя обязательство к 2050 году свести к нулю выбросы парниковых газов и с 2021 года прекратить планировать новые угольные электростанции, заявил Антониу Гутерриш.
По словам Антониу Гутерриша, участникам конференции в Женеве удалось совершить "квантовый скачок" в вопросе сбора средств для населения Афганистана.
Отсутствие диалога с "Талибаном" может обречь миллионы афганцев на голодную смерть, считает Антониу Гутерриш. Надо сделать все, чтобы Афганистан "не стал центром терроризма".
Почти половина населения Афганистана зависит от гуманитарной помощи, указал Антониу Гутерриш. Он опасается полного коллапса базовой системы снабжения в Афганистане после вывода оттуда американских войск.
Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта проявлять сдержанность с целью сохранить жизни, а также не препятствовать поставкам гуманитарной помощи. Совбез ООН готовит заседание по Афганистану.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал талибов немедленно прекратить военное насилие в Афганистане. Тем временем посольство США в Кабуле уничтожает документы, опасаясь вторжения исламистов.
Канцлер Германии Меркель призвала участников климатического саммита в Корее отказаться от ископаемых источников энергии. Генсек ООН Гутерриш напомнил об обязательствах сокращать выбросы парниковых газов.
Погибло слишком много ни в чем не повинных людей, подчеркнул глава всемирной организации Гутерриш. США заявили, что Израиль имеет право на самооборону, и они будут обеспечивать его военное превосходство.
Ряд стран, включая Россию, пытаются склонить стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности, сообщил пресс-секретарь президента РФ. Кремль и ООН видят среди приоритетов прекращение насилия.
К решению ближневосточного конфликта следует привлечь Россию, Евросоюз, США и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Применение средств летального действия и запугивание мирных демонстрантов в Мьянме неприемлемо, заявил генсек ООН Гутерриш. В азиатской республике не утихают протесты после госпереворота.
Генсек ООН Гутерриш назвал возвращение США к Парижскому соглашению ключевым моментом для защиты климата. Байден обещал сделать США ведущей страной в борьбе против глобального потепления.
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