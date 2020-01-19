Генсек ООН хочет объявить "столетие гендерного равноправия"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что 21 век должен быть объявлен столетием гендерного равноправия. Об этом он написал в колонке для воскресного выпуска газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Пришло время прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему, которая мешает им раскрыть свой потенциал", - уверен он. Глава всемирной организации напомнил, что, согласно всемирной статистике, на трех мужчин-депутатов приходится лишь одна женщина-парламентарий.

"Женщины могут все"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) записала специальный подкаст по случаю Международного женского дня. По ее мнению, мужчины должны быть активнее вовлечены в семейную сферу, в процесс ухода за нуждающимися и в воспитание детей. В таком случае у еще большего числа женщин получится реализоваться в деловой жизни. "Женщины могут все. Это факт", - резюмировала канцлер.

Государственный праздник в Берлине

В Германии 8 марта отмечается как государственный праздник только в Берлине. Специальных мероприятий по этому случаю городским сенатом не предусмотрено. Тем не менее феминиское объединение Frauen*kampftag проводит демонстрацию, которая началась в 16.00 мск в районе Веддинг и завершится на центральной площади - Александерплац.

"Мы выступаем против таких течений "правой" идеологии как национализм, расизм в повседневной жизни, антисемитизм", - пояснили в организации. Многие из собравшихся принесли с собой плакаты с надписями: "Разнообразие и равноправие", "Нет - сексизму".

В целом ряде федеральных земель состоялись марши: в Кельне и Мюнстере (Северный Рейн - Вестфалия) на них вышли свыше 1 тыс. митингующих.

В Скандинавии обеспокоены насилием в отношении женщин

С отдельным обращением выступили по случаю Международного женского дня выступили премьер-министры скандинавских стран: Норвегии, Исландии, Дании, Финляндии и Швеции. Правительства всех из них - за исключением Швеции - возглавляют мужчины.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что, несмотря на огромные усилия, нам не удалось искоренить насилие в отношении женщин, что столь явно проявилось в движении #MeToo", - написали политики в совместной публикации, 6 марта размещенной на сайте телеканала CNN.

Демонстрации в странах Азии

Акция в Карачи

В азиатских государствах, включая Таиланд, Индонезию, Пакистан и Филиппины, на демонстрацию в поддержку женщин вышли тысячи человек. В Китае власти особо отметили тот вклад, который представительницы слабого пола вносят в борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2, зачастую сутками не покидая больницы, где они задействованы в качестве медицинского персонала.

В Москве митинг за гендерное равноправие собрал в парке "Сокольники" около 400 человек. Участники акции высказались за принятие закона о защите от домашнего насилия и устранение дискриминации. Активисты также выступили в поддержку сестер Хачатурян, Юлии Цветковой и женщин-политзаключенных.

Международный женский день был учрежден в 1910 году в Копенгагене германской политической деятельницей, участницей коммунистического движения Кларой Цеткин (Clara Zetkin).

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