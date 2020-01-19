Генсек ООН хочет объявить "столетие гендерного равноправия"

Антониу Гутерриш считает, что надо менять систему, которая мешает женщинам раскрывать свой потенциал. Ангела Меркель записала подкаст по случаю Международного женского дня.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что 21 век должен быть объявлен столетием гендерного равноправия. Об этом он написал в колонке для воскресного выпуска газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Пришло время прекратить попытки изменить женщин и начать менять систему, которая мешает им раскрыть свой потенциал", - уверен он. Глава всемирной организации напомнил, что, согласно всемирной статистике, на трех мужчин-депутатов приходится лишь одна женщина-парламентарий.
"Женщины могут все"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) записала специальный подкаст по случаю Международного женского дня. По ее мнению, мужчины должны быть активнее вовлечены в семейную сферу, в процесс ухода за нуждающимися и в воспитание детей. В таком случае у еще большего числа женщин получится реализоваться в деловой жизни. "Женщины могут все. Это факт", - резюмировала канцлер.
Государственный праздник в Берлине
В Германии 8 марта отмечается как государственный праздник только в Берлине. Специальных мероприятий по этому случаю городским сенатом не предусмотрено. Тем не менее феминиское объединение Frauen*kampftag проводит демонстрацию, которая началась в 16.00 мск в районе Веддинг и завершится на центральной площади - Александерплац.
"Мы выступаем против таких течений "правой" идеологии как национализм, расизм в повседневной жизни, антисемитизм", - пояснили в организации. Многие из собравшихся принесли с собой плакаты с надписями: "Разнообразие и равноправие", "Нет - сексизму".
В целом ряде федеральных земель состоялись марши: в Кельне и Мюнстере (Северный Рейн - Вестфалия) на них вышли свыше 1 тыс. митингующих.
В Скандинавии обеспокоены насилием в отношении женщин
С отдельным обращением выступили по случаю Международного женского дня выступили премьер-министры скандинавских стран: Норвегии, Исландии, Дании, Финляндии и Швеции. Правительства всех из них - за исключением Швеции - возглавляют мужчины.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что, несмотря на огромные усилия, нам не удалось искоренить насилие в отношении женщин, что столь явно проявилось в движении #MeToo", - написали политики в совместной публикации, 6 марта размещенной на сайте телеканала CNN.
Демонстрации в странах Азии
В азиатских государствах, включая Таиланд, Индонезию, Пакистан и Филиппины, на демонстрацию в поддержку женщин вышли тысячи человек. В Китае власти особо отметили тот вклад, который представительницы слабого пола вносят в борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2, зачастую сутками не покидая больницы, где они задействованы в качестве медицинского персонала.
В Москве митинг за гендерное равноправие собрал в парке "Сокольники" около 400 человек. Участники акции высказались за принятие закона о защите от домашнего насилия и устранение дискриминации. Активисты также выступили в поддержку сестер Хачатурян, Юлии Цветковой и женщин-политзаключенных.
Международный женский день был учрежден в 1910 году в Копенгагене германской политической деятельницей, участницей коммунистического движения Кларой Цеткин (Clara Zetkin).
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