 Генсек ООН требует расследовать авиаудар по автобусу с детьми в Йемене | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.08.2018

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Мир

Генсек ООН требует расследовать авиаудар по автобусу с детьми в Йемене

В результате бомбардировки ВВС международной коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене погибли десятки детей.

Клубы дыма над Саной после авиаудара 9 августа 2018 года

Во время авиаудара в Сане 9 августа 2018 года

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал незамедлительно расследовать трагедию с авиаударом по перевозившему детей автобусу в провинции Саада на северо-западе Йемена. Глава всемирной организации призвал все стороны конфликта "соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права", сообщил в четверг, 9 августа, представитель Гутерриша.

Контекст

Эр-Рияд связал прекращение "режима тишины" с атаками боевиков по своей территории, передают агентства. Военный альянс во главе с Саудовской Аравией поддерживает президента Йемена и ведет борьбу с боевиками хути. (02.01.2016)

Организация Human Rights Watch утверждает, что коалиция во главе с Саудовской Аравией при бомбардировках Йемена использовала запрещенные боеприпасы. (03.05.2015)

Находившиеся в автобусе пассажиры стали жертвами бомбардировки ВВС международной коалиции во главе с Саудовской Аравией, ведущей наступление на позиции действующих в стране повстанцев хуситов.

Как подчеркнул Гутерриш, стороны в ходе боевых действий должны избегать ударов "по мирным жителям и гражданским целям". По мнению генсека ООН, выход из конфликта следует искать посредством переговоров и политического процесса.

Десятки погибших и пострадавших

По данным Международного комитета Красного Креста, в результате атаки погибли минимум 29 и ранены 30 детей. Общее число пострадавших составило 48.

Авианалеты на Йемен со стороны Саудовской Аравии начались в марте 2015 года. Своей целью Эр-Рияд ставил свержение повстанцев хуситов и их союзников, которые удерживают под контролем Сану. За минувшие три года, по данным ООН, были убиты более 6700 человек, большинство из них - мирные жители.

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