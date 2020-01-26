 Генсек ООН призвал бороться с усилением антисемитизма в мире | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2020

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Мир

Генсек ООН призвал бороться с усилением антисемитизма в мире

Отмечая рост в Европе преступности на почве антисемитизма, генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что ненависть к евреям становится причиной глобального кризиса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш (фото из архива)

В день 75-летия освобождения узников лагеря смерти Освенцима генсек ООН Антониу Гуттериш указал на опасноть роста антисемитизма в мире

В свете 75-летней годовщины освобождения узников концентрационного лагеря Освенцим, отмечаемого в понедельник, 27 января, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал бороться с усилением антисемитизма по всему миру.

Выступая на памятном мероприятии по случаю 75-летия освобождения Освенцима в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Гутерриш подчеркнул, что усиливающаяся ненависть к евреям ведет к мировому кризису. "Мы должны назвать этот феномен по имени", - сказал он, упомянув при этом, кроме прочего, рост числа преступлений на почве антисемитизма в Европе.

В качестве примера подобного преступления Гутерриш назвал нападение на синагогу в немецком городе Галле, произошедшее в октябре 2019 года.

Постпред ФРГ при ООН заявил, что стыдится того, что именно немцы несут ответственность за уничтожение евреев

В свою очередь постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) заявил, что фраза "Больше никогда" грозит превратиться в пустые слова. "Я стыжусь того, что стою сегодня перед вами и знаю, что именно немцы - мои соотечественники - несут ответственность за полный распад цивилизации и варварские, систематические убийства, исполняемые с жестокостью, которую трудно себе представить", - сказал дипломат.

Контекст

27 января 1945 года, ровно 75 лет назад, Красная армия освободила Освенцим. И освободительная роль ССCР в данном контексте неоспорима, уверен немецкий историк Йорг Ганценмюллер. (27.01.2020)

В январе 1945 года москвич Иван Мартынушкин, будучи офицером Красной армии, освобождал нацистский лагерь смерти Освенцим. В 75-ю годовщину тех событий он поделился с DW своими воспоминаниями. (27.01.2020)

При этом Хойсген отметил, что поддерживает идею о том, что каждый немецкий школьник должен посетить мемориальный комплекс, созданный на территории бывшего лагеря смерти Освенцим.  Защиту жизни евреев и поддержку Израиля он назвал в этой связи "самой высокой обязанностью Германии".

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Освенцим, в понедельник, 27 января, прошли и в Польше. В ряду других политиков, в них принял участие и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Выступая с речью в Освенциме, глава германского государства предостерег от возрождения идеи национализма и призвал воспринимать историю как предостережение будущим поколениям. 

Концентрационный лагерь Освенцим

В лагере смерти Освенцим, созданном немецкими нацистами на территории оккупированной Польши, во время Второй мировой войны погибло более миллиона мужчин, женщин и детей, в основном евреев. Их большая часть была отравлена в газовых камерах или расстреляна. Многие погибли также от последствий тяжелой работы и истощения.

Освенцим был крупнейшим концентрационным лагерем во время Второй мировой войны. Сегодня он воспринимается многими как символ Холокоста. Красная армия  освободила узников Освенцима 27 января 1945 года.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 16:05

В Освенциме чтили память жертв нацизма: Путина не было из-за спора с Польшей. DW Новости (27.01.2020)

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда.  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Освенциме чтили память жертв нацизма: Путина не было из-за спора с Польшей. DW Новости (27.01.2020)  

Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти  

Для большинства немцев важно сохранить память о преступлениях национал-социализма  

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