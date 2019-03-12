Генсек НАТО Столтенберг готов к личной встрече с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. "При наличии подходящих рамочных условий я бы встретился с президентом Путиным. Особенно в трудные времена важно вместе усаживаться за стол переговоров", - сказал он в интервью агентству dpa в Брюсселе, обнародованном в понедельник, 23 декабря.

Столтенберг не уточнил, как именно должны выглядеть рамочные условия для его встречи с Путиным. Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между Североатлантическим альянсом и Москвой после того, как в 2014 году Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым и стала оказывать поддержку пророссийским сепаратистам в Донбассе.

Москва со своей стороны обвиняет НАТО в расширении на Восток и размещении войск альянса на территории бывших советских республик в рамках санкций, введенных против России на фоне украинского кризиса.

Ободряющие слова Трампа

Предложение Столтенберга о встрече с Путиным прозвучало после того, как в начале декабря президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО в Лондоне выразил мнение, что переговоры Столтенберга с Россией не стали бы проблемой. Трамп тогда подчеркнул, что с Россией можно иметь очень хорошие отношения, а НАТО следует постоянно вести диалог с Москвой.

Германия и Франция уже долгое время придерживаются аналогичной точки зрения. В то же время страны Центральной и Восточной Европы критически относятся к этому, подчеркивая, что возвращение к рутинному диалогу с Россией невозможно до урегулирования конфликта вокруг Украины.

В интервью dpa Столтенберг сказал, что он согласен с этим, но одновременно подчеркнул важность диалога. "Россия - наш крупнейший сосед и останется таковым. Даже если наши отношения не улучшатся, нужно уметь управлять этими трудными отношениями", - добавил он.

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