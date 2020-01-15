Генпрокурор и СБУ просят Иран передать Украине черные ящики сбитого лайнера

Офис генерального прокурора Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) обратились к Ирану с просьбой передать Киеву бортовые самописцы сбитого украинского самолета. "Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы", - говорится в заявлении, опубликованном в среду, 15 января, офисом Генпрокурора Украины.

В заявлении также сообщается об изменении квалификации правонарушения, в отношении которого в Киеве ведется уголовное производство. "Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ", - указывается далее.

Ранее Верховный суд Ирана сообщал, что черные ящики разбившегося самолета будут отправлены во Францию в связи с отсутствием у Тегерана необходимого оборудования для их расшифровки. В свою очередь французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что его специалисты помогут в технических работах по расшифровке записей бортовых самописцев. Сам процесс расшифровки будет вестись на территории Украины, сообщило французское ведомство.

Авиакатастрофа под Тегераном

В ночь на 11 января Тегеран официально признал, что авиалайнер "Международных авиалиний Украины" был сбит иранской стороной. Трагедия произошла "непреднамеренно" и была следствием "человеческой ошибки", заявили иранские военные. Они указали, что украинский самолет пролетел над секретным военным объектом, находящимся в ведении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был принят за крылатую ракету и сбит ракетой малой дальности.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 человек.

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