 Генпрокуратура Украины не считает убийство Шеремета терактом | Новости из Германии об Украине | DW | 02.08.2018

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Украина

Генпрокуратура Украины не считает убийство Шеремета терактом

В ответе на запрос "Украинской правды" прокуратура заявила, что не считает убийство Павла Шеремета терактом. Журналист погиб в результате подрыва автомобиля в центре Киеве в 2016 году.

Прощание в Павлом Шереметом (22 июля 2016)

Прощание в Павлом Шереметом (22 июля 2016)

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не выявило в преступлении признаков террористического акта. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пояснения, полученные от Генпрокуратуры Украины.

Контекст

Украинские правоохранители не смогли предоставить доказательств причастности России к убийству журналиста Павла Шеремета. К годовщине его гибели в Киеве обнародовали отчет о ходе расследования. (12.07.2017)

DW рассказывает, чему были посвящены острые статьи и комментарии убитого 20 июля в Киеве журналиста и чьи интересы могли задеть эти публикации. (21.07.2016)

В пояснении ведомства указывается, что "субъективная сторона состава преступления по ст.258 УК (теракт) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", однако "на время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено".

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором он также находился. Журналист погиб на месте ЧП вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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