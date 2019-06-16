 Генпрокуратура сообщила об отсутствии подозреваемых в деле Голунова | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2019

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Россия

Генпрокуратура сообщила об отсутствии подозреваемых в деле Голунова

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому корреспондент "Медузы" проходил обвиняемым, расследуется в отношении неустановленного круга лиц, заявил представитель Генпрокуратуры РФ.

Журналист Иван Голунов перед микрофонами после освобождения

Журналист Иван Голунов после освобождения, 11 июня 2019 года

В уголовном деле о покушении на сбыт наркотиков, по которому в качестве обвиняемого проходил журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, пока нет подозреваемых. Изначально было возбуждено два уголовных дела: одно в отношении журналиста, а второе - в отношении Голунова и неустановленных лиц, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной во вторник, 2 июля. Позже их объединили в одно производство, объяснил он. При этом дело в отношении неустановленного круга лиц продолжается, его "никто не закрывал", подчеркнул Куренной.

Днем ранее дело было передано в Следственный комитет РФ.

Задержание Ивана Голунова и акции в его поддержку

Дело Ивана Голунова вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. 36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" был задержан в Москве 6 июня и отправлен на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина.

Контекст

Громкое общественное возмущение "делом Голунова" не оправдывает равнодушия граждан России к другим скандальным делам, например, "делу Волкова", считает Федор Крашенинников. (11.06.2019)

История с Иваном Голуновым показывает, что активная позиция людей - ключ к переменам и лучшая защита против произвола в авторитарном государстве, считает Александр Плющев. (09.06.2019)

Однако эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков. При этом на свертках, изъятых у корреспондента "Медузы", нашли ДНК нескольких человек. Вечером 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено. С должностей были сняты два генерал-майора полиции.

На следующий день в Москве прошел несогласованный с властями митинг в поддержку Голунова. В ходе мероприятия полиция задержала несколько сотен человек, в том числе журналистов, которые пришли на демонстрацию с редакционным заданием. Некоторым участникам акции назначили административные штрафы.

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Смотрите также:

  • Марш в поддержку корреспондента Медузы Ивана Голунова

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Против сфабрикованных дел

    В государственный праздник "День России" 12 июня в Москве был запланирован марш в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Накануне протестной акции с журналиста сняли все обвинения по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Это не остановило участников, которые вышли с призывами освободить осужденных по сфабрикованным делам и политических заключенных.

  • Участники протеста собрались в полдень у памятника Грибоедову

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Несколько тысяч участников

    Участники протеста - по разным оценкам их было от 1000 до 3000 человек - собрались в полдень у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре. У многих были плакаты, футболки, значки и кепки с надписью "Я/Мы Иван Голунов".

  • Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни как Голунов

    Среди участников были не только журналисты, которые изначально выступили инициаторами акции. Многие из митингующих в интервью корреспонденту DW отмечали, что это их способ обратить внимание властей на беспредел властей и правоохранительных органов. По их словам, таких случаев, как с Голуновым, в России сотни, но на них не обращают внимания.

  • Участник акции протеста Андрей

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    "Подбросить нарколабораторию"

    Тридцатилетний Андрей пришел на митинг, потому что его не устраивает, что происходит в стране. "Сначала пенсионная реформа, затем ограничение интернета. С каждым разом все больше походит на репрессии. Но то, что случилось с Голуновым - за гранью добра и зла. Даже такие простые люди, как я, уже не смогли больше терпеть и вышли. Нам всем могут подбросить нарколабораторию", - говорит он.

  • Участники акции протеста

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Голунов как новый символ сопротивления

    Хотя самого Ивана Голунова на марше не было, его имя уже стало символом сопротивления против фабрикации уголовных дел, считает правозащитница Зоя Светова. "Это еще одна возможность напомнить о делах историка Юрия Дмитриева, Олега Сенцова, Анастасии Шевченко и многих других", - говорит она.

  • Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    За футболку - в автозак

    Первые задержания начались сразу, как митингующие начали движение по бульварам. Поначалу задерживали тех, у кого в руках были плакаты или другие предметы с символикой акции. Сотрудники полиции десятками уводили их в заготовленные вдоль бульвара автозаки и увозили в ОВД.

  • Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Новый арест Навального

    Среди задержанных на Трубной площади был основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. "Власть страшно испугалась фантастического единодушного проявления солидарности в деле Голунова", - написал он из автозака. Через несколько часов после составления административного протокола о повторном нарушении порядка проведения и участия в публичном мероприятии оппозиционера отпустили.

  • Жесткие действия полиции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Пострадавшие во время акции

    Позже полиции стала действовать жестче. Задерживая, участников протеста волокли по земле и били дубинками. В ОДВ-Инфо сообщают о нескольких случаях, когда задержанным понадобилась скорая помощь. В ОВД "Головинское" вызвали пожилой женщине, а в ОВД "Алексеевское" - избитому фотографу Валерию Теневому.

  • Полицейское оцепление

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Полиция против демонстрантов

    Участники протестной акции продолжили движение по бульварам. Финалом марша должна была стать площадка напротив главного управления МВД России по городу Москве на Петровке. Здесь проходили бессрочные пикеты в поддержку Ивана Голунова. Однако полиция оцепила здание и оттеснила активистов к памятнику Страстному бульвару.

  • Участники протестной акции

    Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

    Сотни задержанных

    Всего, под данным ОВД-Инфо, во время акции полицейские задержали более 500 человек, среди них были женщины, правозащитники и несовершеннолетние участники. Многих, прежде чем отпустить, удерживали в ОВД дольше положенных трех часов.

    Автор: Елена Барышева, Москва


Смотреть видео 02:21

Как в Германии реагируют на акции протеста в Москве и освобождение Голунова

Контекст

Как в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова

12 июня в российской столице состоялся несанкционированный марш в поддержку журналиста Ивана Голунова и всех заключенных, пострадавших от сфабрикованных уголовных дел. Полиция задержала более 500 протестующих. (12.06.2019)  

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Корреспондент "Медузы" Иван Голунов дал показания в МВД в качестве свидетеля по уголовному делу о наркотиках. Ранее журналиста освободили из-под домашнего ареста и прекратили дело против него.

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Мэрия Москвы согласовала еще одну акцию в поддержку Голунова 14.06.2019

Московские власти согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова 23 июня по заявке Либертарианской партии.

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Власти Москвы согласовали акцию в поддержку Голунова 16 июня 11.06.2019

Руководство "Медузы" предложило отказаться от марша в поддержку Ивана Голунова 12 июня. Мэрия Москвы согласовала с другими организаторами проведение акции 16 июня на проспекте Сахарова.

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