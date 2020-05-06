Генпрокуратура РФ требует заблокировать ролики с фейками о коронавирусе

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к публикациям, содержащим недостоверную информацию о распространении и борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщила пресс-служба ведомства в среду, 6 мая, они были обнаружены в интернете прокуратурой ряда российских регионов.

Так, в частности, столичные правоохранители обратили внимание на распространение в социальной сети "Одноклассники" и на YouTube видеороликов с названиями "Коронавирус. Разоблачение", "Апокалипсис сегодня. Метка дьявола, чипизация планеты, часть 1" и "Апокалипсис сегодня. Генетическое оружие, часть 3". В них "сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов", отмечается в сообщении Генпрокуратуры. В то же время, указывают правоохранители, ни Всемирная организация здравоохранения, ни правительство или другие официальные органы российской власти не подтверждают информацию об искусственной природе коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Московской области распространяется реклама о продаже средств против коронавируса. Ее создатели утверждают, что в Казахстане найдена вакцина. "Это мощнейшие иммуно-модуляторы… вы получаете надежную защиту от китайского коронавируса и излечитесь от него", - гласит реклама. Прокуратура указывает, что эта информация является ложной, поскольку до сегодняшнего дня в мире отсутствуют специальные вакцины для лечения коронавируса.

А в Краснодарском крае было размещено видео, автор которого демонстрирует заваренную дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием, предназначенным для передачи продуктов питания. Как сообщается в сюжете, это сделано в связи с обнаружением у одного из жителей коронавирусной инфекции. В прокуратуре отметили, что по данным полиции края описанная в ролике ситуация не соответствует действительности.

Российское ТВ связало коронавирус с БиломГейтсом

"Таким образом, в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности", - заявила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к этим публикациям.

На минувшей неделе на Первом канале российского телевидения и на канале "Россия" фактически синхронно появились два сюжета, в которых пересказывались распространенные в интернете неподтвержденные конспирологические теории о связи коронавирусной инфекции и основателя Microsoft Билла Гейтса. Этому были посвящены 16-минутный сюжет "Троянский конь мировой пандемии", показанный программой "Человек и закон", и выпуск авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон" "У кого в кармане государство?" Обе программы по-прежнему доступны для просмотра на YouTube.

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