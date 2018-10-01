 Генпрокуратура не поверила в существование 80 тысяч ″мертвых душ″ на президентских выборах | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2018

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Россия

Генпрокуратура не поверила в существование 80 тысяч "мертвых душ" на президентских выборах

Движение "Голос" нашло более 80 тысяч "мертвых душ" на президентских выборах. Генпрокуратура в этом "конкретных фактов нарушений закона" не увидела.

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Генпрокуратура России отказалась проверять данные о расхождениях в явке на президентских выборах 2018 года. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства на запрос депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

Контекст

Представитель движения наблюдателей "Голос" о том, почему российские избиратели поменяли отношение к региональным выборам и не отдали свои голоса "Единой России" - в интервью Жанне Немцовой. (26.09.2018)

Движение "Голос", проанализировав записи видеокамер с 233 участковых избирательных комиссий из 17 регионов, нашло расхождение на 81 731 человека при сравнении числа бюллетеней и числа избирателей, которые, как видно на видеозаписях, подошли к урнам и опустили бюллетени. Депутат Рашкин попросил Следственный комитет РФ проверить эти факты и принять по ним процессуальное решение, там его направили в прокуратуру.

Генпрокуратура же оснований для проверки не нашла. "Конкретных фактов нарушений закона, дающих основания для организации проверки органами прокуратуры, указанные сведения не содержат", - ответили в прокуратуре депутату.

Ранее координатор "Голоса" Андрей Бузин ушел в отставку с поста главы экспертной группы при Центральной избирательной комиссии. По его словам, из-за этих сообщений о нарушениях команда ЦИК "ополчилась" на него и он подал заявление об уходе. ЦИК информацию о расхождении в явке пока не прокомментировал.

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Как видит кампанию по выборам президента России и участие в ней кандидатов на главную должность страны карикатурист Сергей Елкин. (12.02.2018)  

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Сайт РБК

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