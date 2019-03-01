Генподрядчик Универсиады требует с госучреждения почти 3 млн евро

Управляющая строительная компания "Сибиряк" - генеральный подрядчик строительства ряда объектов на 29-х Всемирных студенческих играх (Универсиаде) 2019 года в Красноярске - подала в Арбитражный суд Красноярского края два иска на общую сумму свыше 220 млн рублей (2,9 млн евро) против местного государственного учреждения. Это следует из картотеки арбитражных дел на сайте "Электронное правосудие". Заседание первой инстанции по одному из них назначено на 18 марта.

Ответчиком по обоим делам выступает "Управление капитального строительства" (УКС). Истцы требуют взыскать с него средства за дополнительные работы при возведении двух объектов - Академии зимних видов спорта и спорткомплекса "Радуга". В случае с первым из них заявление было подано 27 февраля и принято к рассмотрению 1 марта. По второму делу иск пока не утвержден.

В УКС ситуацию пока не прокомментировали.

В начале марта МВД России возбудил уголовное дело о хищении бюджетных средств при подготовке к Универсиаде в Красноярске и к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Очередная зимняя Универсиада открылась в субботу, 2 марта. Впервые в истории она проходит в России. Соревнования продлятся до 12 марта.

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