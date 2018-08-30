Генконсул РФ заявил о "фактическом прекращении" выдачи виз россиянам в США

США "фактически прекратили" выдавать визы россиянам, в том числе в гуманитарных случаях. Об этом в четверг, 20 августа, РИА "Новости" заявил генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев.

Писарев сделал это заявление, комментируя ситуацию с гибелью гражданина России, который утонул во время отдыха в штате Юта. "Сейчас же за ним (погибшим. - Ред.) вот так не прилетишь - американцы же не дают визы…", - сказал Писарев. Других подтверждений того, что США сейчас не выдают визы россиянам, пока нет.

В 2017 году Россия в ответ на санкции США выслала более 700 сотрудников американских дипломатических учреждений. Вашингтон тогда предупредил Москву, что это может привести к тому, что сроки рассмотрения заявок россиян на визы в Соединенные Штаты увеличатся.

В марте этого года США выслали 60 российских дипломатов и закрыли генконсульство РФ в Сиэттле из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Россия в ответ выслала также 60 дипломатов США и закрыла американское генеральное консульство в Санкт-Петербурге. США ранее несколько раз приостанавливали выдачу виз россиянам из-за технических сбоев, а также из-за сокращения числа сотрудников дипмиссии.

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