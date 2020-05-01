Гении, которые были трудными учениками

В свое время Томаса Эдисона отчислили из школы. И это не единственный такой пример. Проблемы с успеваемостью были у многих гениальных ученых, изобретателей и первооткрывателей.
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