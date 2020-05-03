Гендиректор DW Петер Лимбург: "Журналистика может спасти жизни"

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limburg) подчеркнул высокую ответственность журналистов во время пандемии коронавируса, охватившей весь мир. "Журналистика может спасти жизни. Ведь когда правительства совершают серьезные ошибки, должен быть кто-то, кто им укажет на это, и общественность в ситуациях, которые, естественно, представляют опасность для здоровья людей, должна быть в состоянии оценивать принимаемые правительством меры, что, в свою очередь, означает, что у журналистов во всем мире очень высокая ответственность. Они должны работать на основе фактов и правды", - заявил он в пятницу, 1 мая, в интервью DW по случаю присуждения медиакомпанией ежегодной Премии за свободу слова.

В нынешнем году премия присуждена более чем 10 журналистам с четырех континентов. Петер Лимбург объяснил это тем, что ограничение свободы прессы на фоне пандемии стало общемировым феноменом. "В нынешние времена свобода прессы ограничивается во многих странах, и мы считаем важным наградить тех журналистов, которые на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, действительно пытаются собирать факты и искать правду", - подчеркнул он.

Лимбург в этой связи указал на риски, с которыми связана работа журналистов. "Журналисты находятся под угрозой. Многие из лауреатов нашей премии подвергались репрессиям, их сажали в тюрьму. Я считаю, что на нас лежит ответственность указать на это", - отметил гендиректор DW.

Роль журналистики в сегодняшней Европе

Петер Лимбург также особо отметил важную роль объективной и независимой журналистики в Европе, где сегодня на фоне борьбы с пандемией коронавируса, ограничиваются основные права человека. "Когда в Европе, которая действительно имеет либеральные и правовые традиции, настолько сильно ограничивают права человека, как сейчас, пусть даже и по обоснованной причине, необходим строгий контроль со стороны независимой и свободной журналистики. Между тем такая журналистика в Европе сейчас тоже частично находится под угрозой", - констатировал глава DW, указав в качестве примера на Венгрию и Польшу, где говорят, что "журналистика не так уж и важна", поскольку главное - "как можно безопаснее прожить жизнь".

"Мы считаем, что это не так. Журналистика может спасти жизни и журналистика важна именно во времена таких кризисов", - подытожил Петер Лимбург.

Премия за свободу слова

Премия DW за свободу слова присуждается ежегодно с 2015 года инициативам или людям, которые продемонстрировали выдающиеся заслуги в деле защиты прав человека и свободы слова. Среди лауреатов премии – саудовский блогер Раиф Бадауи, ассоциация корреспондентов Белого дома и мексиканская журналистка и писательница Анабель Эрнандес. Обычно премия присуждается на ежегодном Глобальном медиафоруме в Бонне. На этот раз из-за пандемии коронавируса конференция будет виртуальной.

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