Гей, славяне!, или Какие мигранты в Германии самые инновативные

В Германии острая нехватка трудовых ресурсов, поэтому в последние годы приток иностранной рабочей силы неуклонно растет. Но насколько инновативны приезжающие в страну трудовые мигранты? Много ли среди них новаторов и изобретателей, повышающих инновационный потенциал страны? И откуда они родом?

Этими вопросами задались трое ученых из Института немецкой экономики (IW) в Кельне, задумавшие исследование под названием "Миграция и инновационная сила Германии". И сразу же столкнулись с проблемой: а как это выяснить? Вообще-то одним из наиболее показательных индикаторов инновационной активности считается число регистрируемых патентов. Но как узнать, является ли автор патента иностранцем, имеет ли он миграционные корни? Ведь патентное ведомство ФРГ - DPMA - гражданство и тем более этническую принадлежность изобретателя, естественно, не фиксирует - только фамилию, имя и адрес.

В основе оригинальной методики - имена изобретателей

Конечно, среди авторов регистрируемых в Германии патентов есть жители иностранных государств, но их-то ученые IW как раз решили не учитывать: предметом исследования должны были стать мигранты, живущие на территории страны. В результате эксперты института придумали специальную методику, в основе которой - весьма оригинальная идея проанализировать имена изобретателей.

Институт немецкой экономики в Кёльне

Если, например, изобретателя зовут Карл-Хайнц, то можно с большой долей уверенности утверждать, что он - немец или хотя бы из немецкоязычной страны. В то же время, скажем, имя Агнешка явно указывает на польские корни.

Собрав именные данные всех проживающих в Германии изобретателей, зарегистрировавших патенты с 2005 по 2016 год (более поздних данных DPMA пока не предоставило), ученые IW получили в общей сложности 20 375 различных имен, после чего разработанная экспертами института компьютерная программа распределила их по странам, регионам или группам языков.

Лидируют выходцы из Восточной и Юго-Восточной Европы

При этом учитывались самые разные тонкости, скажем, тот факт, что в Италии Andrea и Gabriele - мужские имена, а в немецкоязычных странах - женские. В подобных случаях проводился дополнительный поиск в интернете, чтобы, к примеру, с помощью фотографий определить пол изобретателя. В конечном счете, пишут авторы исследования, в более чем 90 процентах случаев удалось достаточно точно определить происхождение изобретателей.

"Голубые карты", Blue Card, позволили многим потенциальным изобретателям приехать в ФРГ

И получилась следующая картина: если в 2005 году доля иностранцев среди живущих в Германии изобретателей составляла 5,9 процента, то в 2016 году она выросла до 9,2 процента, а число зарегистрированных мигрантами патентов достигло почти 3 тысяч. При этом самыми инновативными оказались выходцы из стран Восточной и Юго-Восточной Европы: на них пришлось около трети всех сделанных иностранцами в 2016 году изобретений (почти 1000 патентов).

Под странами Восточной и Юго-Восточной Европы ученые IW подразумевают, в частности, Польшу и Чехию, Россию и Украину, Болгарию и Сербию. Иначе говоря, славянские государства, хотя этот термин в самом исследовании и не используется. Более точно определить происхождение изобретателей в данном случае не представлялось возможном, отмечают авторы исследования, объясняя это, к примеру, тем, что имена Андрей, Александр или Мария широко распространены в целом ряде стран региона, будь то Россия, Украина или, к примеру, Болгария.

Очевидный успех Blue Card и аргумент в пользу нового закона

Вторую большую группу инновативных мигрантов составляют изобретатели с арабскими или турецкими (тюркскими) корнями. На них в 2016 году пришлось 565 патентов. Третья по величине группа - выходцы из Южной Европы и Латинской Америки. В то же время наиболее быстрыми темпами (хотя и с очень низкого уровня) росло количество изобретений, сделанных выходцами из Индии. По сравнению с 2005 годом число зарегистрированных ими патентов почти утроилось. У изобретателей с китайскими именами оно удвоилось.

Такая динамика очевидно связана с тем, что граждане Индии и Китая стали самыми активными получателями Blue Card - разрешения на пребывание и работу в Германии, прицельно выдаваемого с 2012 года высококвалифицированным специалистам из стран, не входящих в ЕC. Чаще других такие "голубые карты" оформляли в последние годы также граждане России и Украины, Сирии и Турции.

Итак, "в Германии - все больше умных голов с иностранными корнями". Таков основной вывод исследования института IW. По словам одного из его авторов, Оливера Коппеля (Oliver Koppel), полученные результаты убедительно показывают, как важен для Германии одобренный правительством в декабре 2018 года закон об иммиграции квалифицированных кадров (по сравнению с Blue Card он существенно расширит возможности для привлечения в страну специалистов не только с высшим, но и со средним специальным образованием).

Ученый убежден, что новый закон, который вскоре должен быть принят парламентом, "облегчит приток специалистов технического и естественно-научного профиля, иначе говоря - многих потенциальных изобретателей, и укрепит немецкую инновационную систему".

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