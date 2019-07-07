Гей-прайд в Кельне собрал больше миллиона человек

В кельнском гей-прайде в воскресенье, 7 июля, приняли участие около 1,2 миллиона человек, сообщили организаторы. Это больше, чем население этого города, слегка превышающее миллион человек. В параде участвовало 148 организованных групп - рекордное число, подчеркнули в оргкомитете. По данным полиции, гей-прайд прошел без происшествий.

В этом году лозунг мероприятия гласил "50 лет прайду. Нас много. Мы вместе. Мы сильные". Он был приурочен к 50-летию Стоунволлских протестов в Нью-Йорке, ставших первым случаем сопротивления ЛГБТ-сообщества узаконенной государством системе преследования геев. Организаторы особо подчеркнули, что гей-прайд - это не праздничный карнавал, а политическое мероприятие, посвященное защите прав ЛГБТ.

Стоунволлские события

Рано утром в субботу 28 июня 1969 года несколько полицейских в Нью-Йорке устроили рейд в баре "Стоунволл-инн", где они искали доказательства "непристойного поведения" посетителей бара. Облава переросла в стычки с полицией, в результате которых получили ранения четверо полицейских и неустановленное число ЛГБТ-активистов. Бар был фактически сожжен. Эти события привели к мобилизации ЛГБТ-движения и появлению нескольких движений в защиту их прав.

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