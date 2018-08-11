Гей-парад в Чехии собрал десятки тысяч участников

Десятки тысяч человек приняли в субботу, 11 августа, участие в параде в рамках фестиваля Prague Pride, проходящего в чешской столице в поддержку людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Демонстранты вышли на улицы с радужными флагами и плакатами с надписями: "Чувства - не преступление", "Любовь - это любовь".

Некоторые активисты принесли транспаранты с политическими лозунгами - такими, как: "Гомосексуальность должна быть декриминализована в Узбекистане".

При этом в ряде случаев участники шествия скрывали лица за пластиковыми и силиконовыми масками.

Говоря о ситуации с правами ЛГБТ-сообщества в Чехии, представители музыкальной группы Doodles, объединяющей гомосексуальных исполнителей, отметили, что положение можно было бы улучшить: "Мы стараемся выступать как можно чаще, чтобы побороть предрассудки - конечно, и тут тоже".

В районе проведения шествия дежурили сотни полицейских, чтобы не допустить нападений праворадикалов на собравшихся.

Почетным гостем парада в этом году стала модель-трансгендер из Нидерландов Луиза Ламерс.

Лейтмотивом фестиваля, который завершится 12 августа, была выбрана тема семьи. Активисты, в частности, подвергли критике тот факт, что в Чехии усыновление детей однополыми партнерами возможно только в индивидуальном порядке.

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