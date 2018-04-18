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Гейдельбергский замок

Живописный замок на холме Гейдельберга в федеральной земле Баден-Вюрттемберг называют "самыми фотогеничными руинами в Германии".

Самые фотогеничные руины Германии пользуются особой популярностью среди японцев и американцев. Первое упоминание Гейдельбергского замка датировано 1225 годом. Он сильно пострадал во время Тридцатилетней войны и Войны за пфальцское наследство в XVII веке. Развалины замка особенно впечатляли писателей и художников эпохи романтизма. Сейчас это место ежегодно посещает около миллиона человек.