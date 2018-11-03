Где эта ратуша, где этот дом? (фото)

Эти исторические фасады хорошо узнаются даже в таком искаженном виде. Догадались, где сделана фотография?
03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.
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