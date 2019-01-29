"Где у ислама нет шанса": Как сторонники немецкой АдГ видят Россию

Секретный анализ праворадикальных и антиконституционных тенденций в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), оказался в интернете. Документ Федерального ведомства по охране конституции (BfV) - главной внутренней разведки Германии - выложило в понедельник, 28 января, в общий доступ сетевое издание netzpolitik.org. Подлинность экспертного заключения уже косвенно подтвердили представители правительства ФРГ, осудив нарушения режима секретности: текст имел гриф "для служебного пользования".

Цель экспертного заключения, состоящего из 436 страниц, - проанализировать контакты функционеров АдГ с представителями правоэкстремистских кругов и проверить, насколько деятельность различных партийных органов и отдельных членов партии соответствует демократическим принципам Германии.

Партия АдГ на выборах активно искала поддержку среди русскоязычного населения в Германии

Ведомство не ведет полноценного наблюдения за партией, которая по итогам выборов 2017 года вошла в бундестаг, но в середине января объявило о сборе данных о деятельности АдГ, а также признало, что националистическое крайне правое крыло партии и молодежная организация АдГ надодятся "под подозрением".

Россия глазами членов немецкой партии АдГ: потерянный рай

В секретном докладе эксперты специально не анализируют связи между членами партии "Альтернатива для Германии" и российскими политическими силами, но цитируют высказывания политиков из АдГ о России. В их глазах Россия, в ряду других европейских стран, предстает примером для подражания - оплотом антиглобализма и защиты своих национальных ценностей. "Каждый порядочный русский, француз, испанец или поляк чтит своих предков и свое наследство. Почему же не мы, немцы?" - цитирует доклад слова бывшего представителя АдГ в земле Баден-Вюртемберг Ральфа Оцкара (Ralf Özkara).

Чтобы понимать контекст заявления: политик поддержал призыв "гордиться достижениями вермахта в обеих мировых войнах", с которым выступил зампредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд (Alexander Gauland).

Россия, судя по цитатам из текста доклада, также представляется сторонникам националистической модели государства из АдГ потерянным раем и оплотом христианства. "В России, Польше, Словакии, в странах, которые еще не так сильно заражены вирусом неразборчивости, деконструкции и социального разложения, в этих странах, где еще сохранилась сущность и которым еще знакома гордость за собственное достояние, в таких странах у ислама нет шанса", - цитируют авторы доклада участника встречи националистического крыла АдГ. Подобные представления о России, в которой проживают свыше сотни национальностей, из них - не менее 15 миллионов мусульман, а ислам является второй по значимости религией, выглядят или невежественной, или умышленно создаваемой иллюзией.

Представители правых партий и движений в Германии, включая АдГ, поддерживают связи с российским руководством. Представители АдГ неоднократно ездили в Россию, в том числе и на частном самолете за счет российской стороны. Молодежное крыло АдГ "Молодая альтернатива" наладило контакты с молодежной организацией "Единой России". В разное время представители партии выступали против западных санкций и с призывами признать украинский полуостров Крым российской территорией. Также политики партии неоднократно посещали Крым уже после его аннексии со стороны РФ.

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