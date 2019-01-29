 ″Где у ислама нет шанса″: Как сторонники немецкой АдГ видят Россию | Новости из Германии о Германии | DW | 29.01.2019

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Германия

"Где у ислама нет шанса": Как сторонники немецкой АдГ видят Россию

В Сеть попал секретный доклад немецких спецслужб о партии "Альтернатива для Германии". В нем можно прочесть, какой себе представляют Россию сторонники немецких крайне правых сил.

Лидеры партии АдГ Александр Гауланд и Алис Вайдель

Лидеры партии АдГ Александр Гауланд и Алис Вайдель

Секретный анализ праворадикальных и антиконституционных тенденций в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), оказался в интернете. Документ Федерального ведомства по охране конституции (BfV) - главной внутренней разведки Германии - выложило в понедельник, 28 января, в общий доступ сетевое издание netzpolitik.org. Подлинность экспертного заключения уже косвенно подтвердили представители правительства ФРГ, осудив нарушения режима секретности: текст имел гриф "для служебного пользования".

Цель экспертного заключения, состоящего из 436 страниц, - проанализировать контакты функционеров АдГ с представителями правоэкстремистских кругов и проверить, насколько деятельность различных партийных органов и отдельных членов партии соответствует демократическим принципам Германии. 

Предвыборный плакат партии АдГ на русском языке

Партия АдГ на выборах активно искала поддержку среди русскоязычного населения в Германии

Ведомство не ведет полноценного наблюдения за партией, которая по итогам выборов 2017 года вошла в бундестаг, но в середине января объявило о сборе данных о деятельности АдГ, а также признало, что националистическое крайне правое крыло партии и молодежная организация АдГ надодятся "под подозрением".

Россия глазами членов немецкой партии АдГ: потерянный рай

В секретном докладе эксперты специально не анализируют связи между членами партии "Альтернатива для Германии" и российскими политическими силами, но цитируют высказывания политиков из АдГ о России. В их глазах Россия, в ряду других европейских стран, предстает примером для подражания - оплотом антиглобализма и защиты своих национальных ценностей. "Каждый порядочный русский, француз, испанец или поляк чтит своих предков и свое наследство. Почему же не мы, немцы?" - цитирует доклад слова бывшего представителя АдГ в земле Баден-Вюртемберг Ральфа Оцкара (Ralf Özkara).

Чтобы понимать контекст заявления: политик поддержал призыв "гордиться достижениями вермахта в обеих мировых войнах", с которым выступил зампредседателя партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александер Гауланд (Alexander Gauland).

Контекст

Руководители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" периодически делают провокационные высказывания, касающиеся России. Но не на все из них там реагируют. (21.09.2017)

РФ оплатила частный самолет трем представителям "Альтернативы для Германии". DW - о возможных последствиях для партии и причинах особого расположения в Москве к немецким правым популистам. (23.05.2018)

Россия, судя по цитатам из текста доклада, также представляется сторонникам националистической модели государства из АдГ потерянным раем и оплотом христианства. "В России, Польше, Словакии, в странах, которые еще не так сильно заражены вирусом неразборчивости, деконструкции и социального разложения, в этих странах, где еще сохранилась сущность и которым еще знакома гордость за собственное достояние, в таких странах у ислама нет шанса", - цитируют авторы доклада участника встречи националистического крыла АдГ. Подобные представления о России, в которой проживают свыше сотни национальностей, из них - не менее 15 миллионов мусульман, а ислам является второй по значимости религией, выглядят или невежественной, или умышленно создаваемой иллюзией.

Представители правых партий и движений в Германии, включая АдГ, поддерживают связи с российским руководством. Представители АдГ неоднократно ездили в Россию, в том числе и на частном самолете за счет российской стороны. Молодежное крыло АдГ "Молодая альтернатива" наладило контакты с молодежной организацией "Единой России". В разное время представители партии выступали против западных санкций и с призывами признать украинский полуостров Крым российской территорией. Также политики партии неоднократно посещали Крым уже после его аннексии со стороны РФ.

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