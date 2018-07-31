Где туристам поймать удачу в Германии

Немецкие достопримечательности-талисманы

История этой скульптуры в Гейдельберге уходит корнями в 15-й век. Сегодня бронзовая обезьяна сидит у Старого моста. Для защиты от зла правая лапа показывает "Козу". В левой - зеркало, чтобы прохожие задумались о том, какими их видят другие. Хотите вернуться в город, дотроньтесь до "Козы". Прикоснетесь к зеркалу - вас ждет достаток, а потрете мышей рядом с обезьяной - у вас будет много детей.