Где туристам поймать удачу в Германии

Получить удовольствие от путешествий и заручиться поддержкой фортуны, - наш мини-путеводитель по Германии подскажет, где это можно сделать.
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