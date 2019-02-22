 Где снимали ″золотые двадцатые″: по следам ″Вавилона″ в Берлине | Фоторепортажи о Германии | DW | 03.02.2020

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Фоторепортажи

Где снимали "золотые двадцатые": по следам "Вавилона" в Берлине

Где в немецкой столице снимали сериал "Вавилон-Берлин" и до сих пор можно почувствовать атмосферу "золотых двадцатых"?

  • Сцена в танцевальном кафе Мока Эфти из сериала Вавилон-Берлин

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Кинотеатр "Дельфы"

    Наше путешествие во времени по Берлину "золотых двадцатых" годов прошлого века и недавним съемочным площадкам сериала "Вавилон-Берлин" предлагаем начать в бывшем кинотеатре "Дельфы" (Delphi)...

  • Съемочные работы сериала Вавилон-Берлин в кинотеатре Дельфы

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Кинотеатр "Дельфы"

    Авторы сериала превратили этот бывший кинотеатр в легендарное танцевальное кафе "Мока Эфти" (Moka Efti), здание которого было разрушено во время Второй мировой войны.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин (Babylon Berlin)

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Александерплац

    Александерплац (Alexanderplatz) как была сто лет назад, так и сейчас остается одной из самых оживленных берлинских площадей. Разные сомнительные кабаки и темные притоны здесь давно исчезли, но сохранились такие архитектурные памятники тех времен, как Александер-хаус и Беролина-хаус...

  • Съемочные работы сериала Вавилон-Берлин на площади Александерплац

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Александерплац

    Во время съемок сериала "Вавилон-Берлин" на площади Александерплац можно было вновь увидеть такие старые трамваи и автомобили-олдтаймеры.

  • Красная ратуша в Берлине

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Красная ратуша

    Красная ратуша (Rotes Rathaus) была возведена в Берлине в 1860-х годах. Сейчас здесь работают обербургомистр и городской парламент - сенат. Авторы сериала разместили в этом здании полицейский президиум. Туристы могут осмотреть в ратуше парадные залы и посетить выставки.

  • Станция метро Херманплац

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Станция метро Херманплац

    Станция берлинского метро Херманплац (Hermannplatz) была построена в середине 1920-х годов и сохранила свой оригинальный облик...

  • Сцена на станции метро Херманплац из сериала Вавилон-Берлин

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Станция метро Херманплац

    В сериале "Вавилон-Берлин" комиссар Гереон Рат несколько раз встречается здесь со своими осведомителями.

  • Бар Таузенд

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Бар Таузенд

    Bar Tausend на набережной Шиффбауердамм считается одним из самых стильных и эксклюзивных баров немецкой столицы. Вход расположен под железнодорожным мостом - за неприметной дверью без вывески. Эта фотография сделана в один из обычных вечеров…

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин в баре Голландец

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Бар Таузенд

    В сериале "Вавилон-Берлин" этот бар превратился в ночной клуб "Голландец" (Der Holländer) - укромное место встречи богемы, трансвеститов и гомосексуалов.

  • Театр на Шиффбауэрдамм

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Театр на Шиффбауэрдамм

    В этом здании сейчас располагается драматический театр "Берлинер ансамбль" (Berliner Ensemble). В 1928 году здесь состоялась премьера "Трёхгрошовой оперы" Бертольда Брехта...

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин (Babylon Berlin)

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Театр на Шиффбауэрдамм

    Сцены из этого спектакля можно увидеть в сериале "Вавилон-Берлин", когда здание театра становится местом действия заговора и неудачной попытки покушения на министра иностранных дел Германии и высокого гостя из Франции.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Парк дворца Хубертусхёэ

    Дворец Хубертусхёэ (Schloss Hubertushöhe) расположен под Берлином около Шторковского озера. В сериале "Вавилон-Берлин" здесь разместили Клуб академической гребли на озере Ванзе.

  • Городская купальня в берлинском районе Штеглиц

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Общественная купальня в Штеглице

    В начале XX века в большинстве берлинских квартир не было душевых или ванных комнат, поэтому популярностью тогда пользовались общественные купальни и банные комплексы. Одна из них была открыта в 1908 году в районе Штеглиц - Stadtbad Steglitz. Уже много лет эта купальня пустует, вернее - не используется по назначению, но в сериале именно сюда ходят Шарлотта и Грета.

  • Туннель AEG в Веддинге

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Туннель AEG в Веддинге

    Этот 270-метровый рельсовый туннель был проложен в 1895 году, чтобы соединить два участка, принадлежавших фирме AEG в районе Веддинг...

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин (Babylon Berlin)

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Туннель AEG в Веддинге

    Первый в Германии туннель метро сейчас можно увидеть в некоторых сценах сериала "Вавилон-Берлин", а также посетить в рамках одной из экскурсий, которые предлагает общество "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten).

  • Ипподром Хоппегартен

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Ипподром Хоппегартен

    Первые конные скачки прошли в этом месте на восточной окраине Берлина в 1868 году. В начале XX века ипподром Хоппегартен (Galopprennbahn Hoppegarten) был важнейшим в Германии и также являлся одним из центров общественно-политической жизни Берлина, что также нашло отражение в популярном телевизионном сериале.

  • Музей Боде

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Музей Боде

    Музей Боде (Bode-Museum) был открыт на Музейном острове в Берлине в 1904 году. Здешний большой купольный зал с лестничными пролетами также можно будет увидеть в третьем сезоне сериала "Вавилон-Берлин".

    Автор: Лиза Мари Джордан, Максим Нелюбин


  • Сцена в танцевальном кафе Мока Эфти из сериала Вавилон-Берлин

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Кинотеатр "Дельфы"

    Наше путешествие во времени по Берлину "золотых двадцатых" годов прошлого века и недавним съемочным площадкам сериала "Вавилон-Берлин" предлагаем начать в бывшем кинотеатре "Дельфы" (Delphi)...

  • Съемочные работы сериала Вавилон-Берлин в кинотеатре Дельфы

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Кинотеатр "Дельфы"

    Авторы сериала превратили этот бывший кинотеатр в легендарное танцевальное кафе "Мока Эфти" (Moka Efti), здание которого было разрушено во время Второй мировой войны.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин (Babylon Berlin)

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Александерплац

    Александерплац (Alexanderplatz) как была сто лет назад, так и сейчас остается одной из самых оживленных берлинских площадей. Разные сомнительные кабаки и темные притоны здесь давно исчезли, но сохранились такие архитектурные памятники тех времен, как Александер-хаус и Беролина-хаус...

  • Съемочные работы сериала Вавилон-Берлин на площади Александерплац

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Александерплац

    Во время съемок сериала "Вавилон-Берлин" на площади Александерплац можно было вновь увидеть такие старые трамваи и автомобили-олдтаймеры.

  • Красная ратуша в Берлине

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Красная ратуша

    Красная ратуша (Rotes Rathaus) была возведена в Берлине в 1860-х годах. Сейчас здесь работают обербургомистр и городской парламент - сенат. Авторы сериала разместили в этом здании полицейский президиум. Туристы могут осмотреть в ратуше парадные залы и посетить выставки.

  • Станция метро Херманплац

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Станция метро Херманплац

    Станция берлинского метро Херманплац (Hermannplatz) была построена в середине 1920-х годов и сохранила свой оригинальный облик...

  • Сцена на станции метро Херманплац из сериала Вавилон-Берлин

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Станция метро Херманплац

    В сериале "Вавилон-Берлин" комиссар Гереон Рат несколько раз встречается здесь со своими осведомителями.

  • Бар Таузенд

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Бар Таузенд

    Bar Tausend на набережной Шиффбауердамм считается одним из самых стильных и эксклюзивных баров немецкой столицы. Вход расположен под железнодорожным мостом - за неприметной дверью без вывески. Эта фотография сделана в один из обычных вечеров…

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин в баре Голландец

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Бар Таузенд

    В сериале "Вавилон-Берлин" этот бар превратился в ночной клуб "Голландец" (Der Holländer) - укромное место встречи богемы, трансвеститов и гомосексуалов.

  • Театр на Шиффбауэрдамм

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Театр на Шиффбауэрдамм

    В этом здании сейчас располагается драматический театр "Берлинер ансамбль" (Berliner Ensemble). В 1928 году здесь состоялась премьера "Трёхгрошовой оперы" Бертольда Брехта...

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин (Babylon Berlin)

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Театр на Шиффбауэрдамм

    Сцены из этого спектакля можно увидеть в сериале "Вавилон-Берлин", когда здание театра становится местом действия заговора и неудачной попытки покушения на министра иностранных дел Германии и высокого гостя из Франции.

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Парк дворца Хубертусхёэ

    Дворец Хубертусхёэ (Schloss Hubertushöhe) расположен под Берлином около Шторковского озера. В сериале "Вавилон-Берлин" здесь разместили Клуб академической гребли на озере Ванзе.

  • Городская купальня в берлинском районе Штеглиц

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Общественная купальня в Штеглице

    В начале XX века в большинстве берлинских квартир не было душевых или ванных комнат, поэтому популярностью тогда пользовались общественные купальни и банные комплексы. Одна из них была открыта в 1908 году в районе Штеглиц - Stadtbad Steglitz. Уже много лет эта купальня пустует, вернее - не используется по назначению, но в сериале именно сюда ходят Шарлотта и Грета.

  • Туннель AEG в Веддинге

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Туннель AEG в Веддинге

    Этот 270-метровый рельсовый туннель был проложен в 1895 году, чтобы соединить два участка, принадлежавших фирме AEG в районе Веддинг...

  • Сцена из сериала Вавилон-Берлин (Babylon Berlin)

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Туннель AEG в Веддинге

    Первый в Германии туннель метро сейчас можно увидеть в некоторых сценах сериала "Вавилон-Берлин", а также посетить в рамках одной из экскурсий, которые предлагает общество "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten).

  • Ипподром Хоппегартен

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Ипподром Хоппегартен

    Первые конные скачки прошли в этом месте на восточной окраине Берлина в 1868 году. В начале XX века ипподром Хоппегартен (Galopprennbahn Hoppegarten) был важнейшим в Германии и также являлся одним из центров общественно-политической жизни Берлина, что также нашло отражение в популярном телевизионном сериале.

  • Музей Боде

    По следам "Вавилона" в Берлине

    Музей Боде

    Музей Боде (Bode-Museum) был открыт на Музейном острове в Берлине в 1904 году. Здешний большой купольный зал с лестничными пролетами также можно будет увидеть в третьем сезоне сериала "Вавилон-Берлин".

    Автор: Лиза Мари Джордан, Максим Нелюбин


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