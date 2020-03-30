Где сейчас Медведев? Ответ Путина

Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева председателем комиссии по борьбе с новыми инфекциями. Карикатурист Сергей Елкин о медвежьей услуге коронавирусу.
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