Где немцы наслаждаются природой (фоторепортаж)

В Германии насчитывается около сотни природных парков, один другого великолепнее. DW представляет самые красивые из них.
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Немецкий глагол waten означает переходить вброд, шлепать по воде или грязи, чем и занимаются здесь туристы по время отливов.
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