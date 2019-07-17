 Где немцы заблуждаются, или Германия - страна лабиринтов | Фоторепортажи о Германии | DW | 22.07.2019

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Фоторепортажи

Где немцы заблуждаются, или Германия - страна лабиринтов

Лабиринты на немецких полях встречаются самые разные - простые и сложные, кукурузные, конопляные и даже крапивные.

  • Люнен

    Немецкие лабиринты

    Пролетая над Германией, можно увидеть много всего интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Конечно, до всемирной известности загадочных геоглифов на перуанском плато Наска этим изображениям далеко, да и расшифровать большинство можно очень быстро, но это - не причина обходить или облетать эти шедевры стороной! Посмотрим на них свысока.

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    На первой фотографии был изображен лабиринт на кукурузном поле около города Люнен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Владельцы одного из здешних фермерских хозяйств таким способом решили продемонстрировать свою поддержку молодежному экологическому движению Fridays for Future, инициированному шведской школьницей Гретой Тунберг. На этом снимке - не кукуруза, а конопля...

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    Конопляные лабиринты уже несколько лет устраивают около тюрингского города Цойленрода-Трибес в просветительских целях, чтобы информировать о разных возможностях использования этого растения. Возделыванием конопли в этой земле занимается почти два десятка хозяйств. Общая площадь плантаций составляет 300 гектаров. Из стеблей производят пеньку, а из семян получают конопляное масло и муку.

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    А здесь следует проявлять осторожность, так это - крапива. Находится лабиринт в бранденбургском городе Шторков - в развлекательном парке "Иррландия" (с двумя "эр", от немецкого глагола irren - блуждать, сбивать с пути).

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    Так этот парк в Шторкове выглядит сверху, включая большой лабиринт на кукурузном поле. Как раз сейчас в Германии кукуруза уже достаточно подросла, чтобы начинать такого рода развлечения. Лабиринты открываются повсюду, их огромное количество. В большинстве случаев они служат своего рода дополнительным источником дохода для фермерских хозяйств.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Эти мультяшные пчелки Майя и Вилли сейчас резвятся в Уттинге, что в окрестностях баварского озера Аммерзе. Местные лабиринты отмечают свое 20-летие, поэтому здесь мы задержимся подольше - на своего рода ретроспективу. Популяции многих видов пчел в Германии сейчас сильно сократились. Этот лабиринт призывает им всячески помогать - например, сажать как можно больше растений-медоносов.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Придумывают и создают лабиринты местные фермеры - Корина и Ули Эрнст. Каждый год им помогает два десятка человек. Бродить и выполнять разные задания здесь можно до конца сентября. Дети до пяти лет - бесплатно. Билеты для остальных посетителей стоят пять-шесть евро - в зависимости от возраста. Прошлогодний лабиринт был посвящен 200-летию Свободного государства Бавария.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Посмотрим еще несколько фотографий из Уттинга, а затем отправимся в другие места. Так в 2017 году здесь - в преимущественно католической Баварии - отметили 500-летие немецкой Реформации. Мартина Лютера, основоположника протестантской веры в Германии, вырастили из конопли, подсолнухов, кукурузы, рапса и дикой мальвы. Похож?

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Летом 2016 года в окрестностях баварского озера Аммерзе можно было за десяток-другой минут пересечь всю Cолнечную систему. Она уместилась на площади в четыре футбольных поля.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на поле "нарисовали" карту ФРГ. Если присмотреться к оттенкам зеленого, то можно также разглядеть портрет канцлера Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2013 году баварский лабиринт был посвящен 200-летию первого издания "Сказок братьев Гримм", вышедших в самом конце 1812 года. "Бременские музыканты" в нем еще отсутствовали, но это никак не умаляет их сказочных заслуг. Площадь этого произведения полевого искусства составила примерно 12 тысяч квадратных метров, а общая протяженность всех неведомых дорожек - около трех с половиной километров.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Глядя на этот снимок, не трудно догадаться, что на лабиринте изображен "Титаник". Лабиринт "нарисовали" в 2012 году по случаю 100-летия трагической гибели океанского лайнера. Дорожки, кстати, устланы соломой, так что бродить по ним вполне приятно и удобно.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Завершим ретроспективу лабиринтов в Уттинге этим изображением знаменитого на весь мир баварского замка Нойшванштайн 2007 года. Если присмотреться повнимательней, можно также увидеть портрет короля Людвига II, для которого он был построен.

  • Подельциг

    Немецкие лабиринты

    Создатели некоторых лабиринтов высаживают растения специальным образом и ждут, пока все вырастет, как задумано. Но можно воспользоваться и другим методом: выкосить нужную картинку. Этот трактор был частью лабиринта, созданного в 2017 году в бранденбургской коммуне Подельциг.

  • Берлепш

    Немецкие лабиринты

    От простого - к сложному, на первый взгляд - безнадежному. Рискнули бы отправиться в путешествие по такому кукурузному полю в гессенском Берлепше?

  • Гифхорн

    Немецкие лабиринты

    Эти кукурузные (вернее - олимпийские) кольца были выкошены в 2016 году около нижнесаксонского города Гифхорн.

  • Кресброн

    Немецкие лабиринты

    Мышино-сырный лабиринт 2013 года на поле в баден-вюртембергской коммуне Кресброн. Эта фотография была сделана до открытия аттракциона, когда кукуруза еще не достигла нужной высоты, но грандиозный замысел уже стал очевиден.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Обычно жареные колбаски, которые подают с соусом карри, имеют румяно-коричневый цвет, но - что выросло, то выросло! А выросло оно в 2010 году в берлинском районе Мариенфельде из кукурузы, пшеницы и амаранта. Впрочем, красный соус и почти желтая картошка фри получились более близкими к реальности.

  • Мозигкау

    Немецкие лабиринты

    Лабиринты на кукурузных и прочих сельских полях - развлечение сезонное, имеющее очень давние традиции. А круглогодично бродить по ним можно в некоторых старых парках - например, барочном саду замка Мозигкау в Саксонии-Анхальт, имеющего статус Всемирного наследия вместе с другими достопримечательностями здешнего Садово-паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Однако эти вечные лабиринты требуют отдельного изучения, поэтому сейчас поставим точку. И сделаем мы это во дворе кармелитского монастыря Святой Девы Марии Царицы Мучеников (Karmel Regina Martyrum) в берлинском районе Шарлоттенбург. Отдохнем и помедитируем...

    Автор: Максим Нелюбин


  • Люнен

    Немецкие лабиринты

    Пролетая над Германией, можно увидеть много всего интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Конечно, до всемирной известности загадочных геоглифов на перуанском плато Наска этим изображениям далеко, да и расшифровать большинство можно очень быстро, но это - не причина обходить или облетать эти шедевры стороной! Посмотрим на них свысока.

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    На первой фотографии был изображен лабиринт на кукурузном поле около города Люнен в земле Северный Рейн - Вестфалия. Владельцы одного из здешних фермерских хозяйств таким способом решили продемонстрировать свою поддержку молодежному экологическому движению Fridays for Future, инициированному шведской школьницей Гретой Тунберг. На этом снимке - не кукуруза, а конопля...

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    Конопляные лабиринты уже несколько лет устраивают около тюрингского города Цойленрода-Трибес в просветительских целях, чтобы информировать о разных возможностях использования этого растения. Возделыванием конопли в этой земле занимается почти два десятка хозяйств. Общая площадь плантаций составляет 300 гектаров. Из стеблей производят пеньку, а из семян получают конопляное масло и муку.

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    А здесь следует проявлять осторожность, так это - крапива. Находится лабиринт в бранденбургском городе Шторков - в развлекательном парке "Иррландия" (с двумя "эр", от немецкого глагола irren - блуждать, сбивать с пути).

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    Так этот парк в Шторкове выглядит сверху, включая большой лабиринт на кукурузном поле. Как раз сейчас в Германии кукуруза уже достаточно подросла, чтобы начинать такого рода развлечения. Лабиринты открываются повсюду, их огромное количество. В большинстве случаев они служат своего рода дополнительным источником дохода для фермерских хозяйств.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Эти мультяшные пчелки Майя и Вилли сейчас резвятся в Уттинге, что в окрестностях баварского озера Аммерзе. Местные лабиринты отмечают свое 20-летие, поэтому здесь мы задержимся подольше - на своего рода ретроспективу. Популяции многих видов пчел в Германии сейчас сильно сократились. Этот лабиринт призывает им всячески помогать - например, сажать как можно больше растений-медоносов.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Придумывают и создают лабиринты местные фермеры - Корина и Ули Эрнст. Каждый год им помогает два десятка человек. Бродить и выполнять разные задания здесь можно до конца сентября. Дети до пяти лет - бесплатно. Билеты для остальных посетителей стоят пять-шесть евро - в зависимости от возраста. Прошлогодний лабиринт был посвящен 200-летию Свободного государства Бавария.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Посмотрим еще несколько фотографий из Уттинга, а затем отправимся в другие места. Так в 2017 году здесь - в преимущественно католической Баварии - отметили 500-летие немецкой Реформации. Мартина Лютера, основоположника протестантской веры в Германии, вырастили из конопли, подсолнухов, кукурузы, рапса и дикой мальвы. Похож?

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Летом 2016 года в окрестностях баварского озера Аммерзе можно было за десяток-другой минут пересечь всю Cолнечную систему. Она уместилась на площади в четыре футбольных поля.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на поле "нарисовали" карту ФРГ. Если присмотреться к оттенкам зеленого, то можно также разглядеть портрет канцлера Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2013 году баварский лабиринт был посвящен 200-летию первого издания "Сказок братьев Гримм", вышедших в самом конце 1812 года. "Бременские музыканты" в нем еще отсутствовали, но это никак не умаляет их сказочных заслуг. Площадь этого произведения полевого искусства составила примерно 12 тысяч квадратных метров, а общая протяженность всех неведомых дорожек - около трех с половиной километров.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Глядя на этот снимок, не трудно догадаться, что на лабиринте изображен "Титаник". Лабиринт "нарисовали" в 2012 году по случаю 100-летия трагической гибели океанского лайнера. Дорожки, кстати, устланы соломой, так что бродить по ним вполне приятно и удобно.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Завершим ретроспективу лабиринтов в Уттинге этим изображением знаменитого на весь мир баварского замка Нойшванштайн 2007 года. Если присмотреться повнимательней, можно также увидеть портрет короля Людвига II, для которого он был построен.

  • Подельциг

    Немецкие лабиринты

    Создатели некоторых лабиринтов высаживают растения специальным образом и ждут, пока все вырастет, как задумано. Но можно воспользоваться и другим методом: выкосить нужную картинку. Этот трактор был частью лабиринта, созданного в 2017 году в бранденбургской коммуне Подельциг.

  • Берлепш

    Немецкие лабиринты

    От простого - к сложному, на первый взгляд - безнадежному. Рискнули бы отправиться в путешествие по такому кукурузному полю в гессенском Берлепше?

  • Гифхорн

    Немецкие лабиринты

    Эти кукурузные (вернее - олимпийские) кольца были выкошены в 2016 году около нижнесаксонского города Гифхорн.

  • Кресброн

    Немецкие лабиринты

    Мышино-сырный лабиринт 2013 года на поле в баден-вюртембергской коммуне Кресброн. Эта фотография была сделана до открытия аттракциона, когда кукуруза еще не достигла нужной высоты, но грандиозный замысел уже стал очевиден.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Обычно жареные колбаски, которые подают с соусом карри, имеют румяно-коричневый цвет, но - что выросло, то выросло! А выросло оно в 2010 году в берлинском районе Мариенфельде из кукурузы, пшеницы и амаранта. Впрочем, красный соус и почти желтая картошка фри получились более близкими к реальности.

  • Мозигкау

    Немецкие лабиринты

    Лабиринты на кукурузных и прочих сельских полях - развлечение сезонное, имеющее очень давние традиции. А круглогодично бродить по ним можно в некоторых старых парках - например, барочном саду замка Мозигкау в Саксонии-Анхальт, имеющего статус Всемирного наследия вместе с другими достопримечательностями здешнего Садово-паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Однако эти вечные лабиринты требуют отдельного изучения, поэтому сейчас поставим точку. И сделаем мы это во дворе кармелитского монастыря Святой Девы Марии Царицы Мучеников (Karmel Regina Martyrum) в берлинском районе Шарлоттенбург. Отдохнем и помедитируем...

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

  • Солнечные часы

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Путешествию - время

    Солнечные часы в немецком Ораниенбауме - одном из уголков Паркового королевства Дессау-Вёрлиц. С его главным Вёрлицким дворцом и парком мы уже познакомились в предыдущем репортаже рубрики "Окно в Германию". Сегодня помимо Ораниенбаума на очереди - Луизиум, Мозигкау, Георгиум и Гросскюнау. Все они находятся в 15-20 автомобильных минутах друг от друга и включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Ораниенбаум

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Принцесса Оранская

    Ораниенбаум - редкий пример нидерландского барокко в Германии. Строительство дворца для супруги князя Иоганна Георга II фон Ангальт-Дессау - нидерландской принцессы Генриетты Катарины Нассау-Оранской начали в 1683 году. Княжество еще не оправилось от последствий Тридцатилетней войны. Этот брак означал не только улучшение политических связей, но и появление значительных финансовых возможностей.

  • Металлическое дерево с позолоченными апельсинам

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Металлические апельсины

    Дворец, княжеский парк и сам город Ораниенбаум размечали и строили по общему геометрическому плану - они являются частями единого проекта. Главная площадь города находится на центральной оси, проходящей через парк. Она имеет точно выверенную квадратную форму, что встречается редко. В центре площади установлено металлическое дерево с позолоченными апельсинами.

  • Ворота конюшни

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Почетный двор

    Когда князь Иоганн Георг умер, летнюю резиденцию в Ораниенбауме расширили, превратив во дворец для постоянного проживания овдовевшей княгини Генриетты. Потом он опустел. Следующие правители бывали здесь редко, только во время охот. Ситуация изменилась после вступления в княжеские права ее правнука в 1758 году, рано осиротевшего и успевшего еще до совершеннолетия послужить в прусской армии.

  • Китайский домик

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Китайский домик

    Князь Фридрих Франц фон Ангальт-Дессау, создатель Паркового королевства Дессау-Вёрлиц, не обошел вниманием этот исторический уголок своих владений. При нем в Ораниенбауме возвели китайский домик и пагоду, а в 1812 году заложили оранжерею - самую длинную по тем временам в Европе и до сих пор использующуюся для размещения коллекции цитрусовых деревьев.

  • Китайская башня

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Между стилями

    Первоначально барочный сад Ораниенбаума был преображен. Его превратили в английский пейзажный парк в китайском стиле. Позже этот экзотический сад не подвергался существенным изменениям, чего нельзя сказать о многих других таких садах в Европе. В связи с этим искусствоведы подчеркивают его особенную ценность, отмечая возможность проследить здесь переход от барокко к классицизму.

  • Крыша китайского домика

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Реставряция и ремонт

    Дворцово-парковый ансамбль в Ораниенбауме проходит поэтапную реставрацию. Проект долгосрочный и кропотливый. Летом 2012 года был завершен ремонт китайского домика, обошедшийся в 1,4 миллиона евро. Теперь он вновь постоянно открыт для посетителей - после более чем 70-летнего перерыва. Пагоду реставрировали еще в 90-е годы прошлого века. На очереди - фасады дворца.

  • Змеиный домик в неоготическом стиле

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Луизиум

    От прабабушкиного барокко - к классицизму и неоготике времен князя Франца. Примеры обоих стилей можно найти в Луизиуме - идиллической резиденции, которую он построил для своей супруги Луизы Бранденбург-Шведтской в 1774-1778 годах. Начнем с гостевого Змеиного домика в неоготическом стиле. Этот Schlangenhaus никогда не был террариумом, а название получил из-за водостоков в форме змеиных голов.

  • Античный барельеф в парке

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    ''Парк-отель''

    Продолжая прогулку по парку, отметим, что Змеиный домик, возведенный в 1790 году, сейчас вновь используется по своему первоначальному назначению. После Второй мировой войны он долгое время находился в удручающем состоянии, но в 1996 году его отремонтировали, оборудовав гостевую квартиру. В зависимости от сезона и числа постояльцев день проживания здесь стоит от 75 до 200 евро.

  • Дом княгини

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Храм женских добродетелей

    Этот уютный жилой дом княгини с небольшими комнатами является типичным примером архитектуры одного из родоначальников немецкого классицизма Фридриха Вильгельма фон Эрдмансдорфа. Хозяйка была большим знатоком и ценительницей искусства. В оформлении прослеживается влияние помпейской стенной живописи. В парадном зале посетителей встречают символические изображения традиционных женских добродетелей.

  • Лошадиный луг

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Райское место

    Сказать, что Луизиум является прекрасным пейзажным парком посреди живописных эльбских ландшафтов - значит не сказать ничего. От здешней природы, действительно, захватывает дух. С защитного вала, окружающего парк, открывается вид на бесконечные луга и коневодческое подворье, построенное в неоготическом стиле в 1781 году.

  • Конюшня посреди Кобыльего луга

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    ''Зеленый лорд'' и его принципы

    "Прекрасное должно быть полезным, а полезное - прекрасным", - сказал как-то князь Франц. Конюшня посреди Кобыльего луга - не исключение. Один из ведущих представителей эпохи Просвещения в Германии, он заботился о воспитании не только эстетических чувств подданных, но и стремился внедрять здесь самые передовые методы ведения сельского хозяйства.

  • Мозигкау (Фото: Максим Нелюбин)

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Мозигкау

    От резиденций княгинь проследуем ко дворцу одной из принцесс - Анны Вильгельмины. Она была любимой дочерью князя Леопольда I фон Ангальт-Дессау - того самого полководца, который ввел в прусской армии солдатскую муштру. Добрый и заботливый отец, в 1742-1743 годах он подарил Анне Вильгельмине два поместья в местечке Мозигкау.

  • Скульптура перед дворцом

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Рококо

    Через десять лет здесь приступили к возведению для нее летнего дворца, ставшего памятником эпохи рококо - одним из немногих примеров этого стиля в Средней Германии. Резиденция изначально закладывалась лишь для хозяйки, без спален и комнат для возможного будущего супруга и его прислуги. Представителям противоположного пола, гостившим здесь, предназначались помещения в отдельных постройках.

  • Чаша в парке

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Коллекция

    Принцесса очень хорошо умела управлять финансами и даже контролировала счета для своего брата, а некоторое время после ранения принца Морица полностью управляла его владениями. Убранство дворца прекрасно сохранилось, как и собранные Анной Вильгельминой картины, среди них - работы Рубенса, Брейгеля, ван Дейка, которые можно увидеть во время экскурсии.

  • Мозигкау

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Дворец благородных девиц

    Замуж Анна Вильгельмина так и не вышла. Судя по всему, она к этому не стремилась. Незадолго до смерти принцесса завещала устроить в своем дворце резиденцию для незамужних знатных дам - своего рода светскую обитель, что и было сделано в 1780 году. В этих целях владение в Мозигкау использовалось до 1945 года. Затем здесь почти сразу открыли музей.

  • Георгиум

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Дессау и окрестности

    Ближе к вечеру осталось побывать в парках Георгиум и Гросскюнау, заложенных у своих дворцов братьями князя Франца в Дессау и его окрестностях. До Георгиума из центра города вообще можно дойти пешком. В парках находится много скульптур и других памятников в стиле классицизма - как прекрасно сохранившихся, так и терпеливо ожидающих реставрации.

  • Георгиум

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    ''Трофейное искусство''

    В бывшем дворце принца Георга, заложенном в 1780 году, находится Ангальтская картинная галерея с коллекциями старых немецких и голландских мастеров, а также собранием графики - работами Альбрехта Дюрера и Лукаса Кранаха Старшего. В 1946 году произведения искусства из этого музея попали в Советский Союз, но позже большая их часть была возвращена в ГДР.

  • Беседка в форме ионического храма

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Руины и копии

    Беседка в форме ионического храма - один из архитектурных элементов, гармонично вписанных в ландшафт этого классического английского парка. Также среди достопримечательностей - копии других памятников и развалин античности и более поздних эпох. Среди них - руины римского портала и своеобразный потешный средневековый замок. Со стороны города Георгиум граничит с Мавзолейным парком…

  • Герцогский мавзолей

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Герцогский мавзолей

    Хотя этот памятник к Парковому королевству Дессау-Вёрлиц уже не относится, пройти мимо него нельзя, причем не только из-за высокого купола. Его построили в 1894-1898 годах в стиле неоренессанса для захоронения членов правящей семьи тогдашнего герцогства Ангальт. В 1958 году власти ГДР тайно удалили их останки из склепов, перезахоронив в общей могиле на одном из кладбищ.

  • Озеро

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Гросскюнау

    Последний парк со статусом Всемирного наследия, который мы сегодня посетим, находится в нескольких километрах от центра Дессау на южном берегу озера Кюнау. Наследный принц Альберт Фридрих фон Ангальт-Дессау приступил к созданию парка вокруг свой резиденции Гросскюнау в 1805 году, используя давно сложившиеся сельские ландшафты. Согласно его планам, среди озера появились искусственные острова.

  • Замок на винограднике

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    У виноградника

    Этот домик в итальянском стиле построили в 1818-1820 годах на склоне виноградника, заложенного здесь по воле принца вместе с фруктовыми садами. От него к берегу озера в густом лесу проложена просека. "Замок на винограднике", как его называют, служит одним из архитектурных ориентиров в этом уголке Паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

  • У входов в парк

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Боги и герои

    У входов в парк гостей до сих пор приветствуют Марс и Венера, Ариадна и Тесей. Гросскюнау стал последним этапом в создании Паркового королевства. К этому времени княжество Ангальт-Дессау получило статус герцогства. Уже скоро начнется новый эпохальный период в его истории...

  • default

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

    Заповедная территория

    Герцогству Ангальт со столицей в Дессау предстоит стать одним из первых немецких промышленных центров индустриальной эпохи. Бурный рост начнется после прокладки железной дороги в Берлин и основания газовой компании. Затем в городских хрониках появится имя Хуго Юнкерса, а на окраинах - его заводы. По соседству построит свои новые здания Баухауз, но это уже другая история.

    Автор: Максим Нелюбин



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Контекст

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

Почему им восхищался Гёте и отчего любил проводить здесь свои выходные Кандинский? Это бывшее княжество называют Парковым королевством. (14.12.2012)  

Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц - памятник Всемирного наследия

Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии. (20.05.2016)  

Самый красивый японский сад Германии

В немецком городе Леверкузен находится один из самых красивых японских садов Германии. Как он появился здесь, в окружении химических фабрик? (27.04.2019)  

Где немцы наслаждаются природой (фоторепортаж)

21 марта - Международный день лесов. В Германии насчитывается около сотни природных парков, один другого великолепнее. DW представляет самые красивые из них. (21.03.2019)  

Самые красивые уголки немецкой природы

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков. Первый был создан в 1970 году, самый молодой - всего лишь несколько лет назад. (15.10.2018)  

Дворец Сан-Суси в Потсдаме - Прусский Версаль для Старого Фрица

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама. (24.03.2017)  

Парк Бад-Мускау - выдающийся памятник ландшафтной архитектуры

Знатоки парка Бад-Мускау, заложенного в 1815 году, утверждают, что на его осмотр нужно пять-шесть дней. Он находится на территории двух стран - Германии и Польши. (09.01.2015)  

Парк Вильгельмсхёэ: Всемирное наследие под присмотром Геракла

Одна из достопримечательностей этого горного парка в Касселе - искусственный гейзер, извергающий 52-метровый столб воды. (02.09.2014)  

Немецкие лабиринты

Лабиринты на немецких полях встречаются самые разные - простые и сложные, кукурузные, конопляные и даже крапивные. (22.07.2019)  

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц  

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