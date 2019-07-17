Где немцы заблуждаются, или Германия - страна лабиринтов

Парковое королевство Дессау-Вёрлиц

Дворец благородных девиц

Замуж Анна Вильгельмина так и не вышла. Судя по всему, она к этому не стремилась. Незадолго до смерти принцесса завещала устроить в своем дворце резиденцию для незамужних знатных дам - своего рода светскую обитель, что и было сделано в 1780 году. В этих целях владение в Мозигкау использовалось до 1945 года. Затем здесь почти сразу открыли музей.