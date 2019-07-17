Где немцы заблуждаются, или Германия - страна лабиринтов

Лабиринты на немецких полях встречаются самые разные - простые и сложные, кукурузные, конопляные и даже крапивные.
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Парковое королевство Дессау-Вёрлиц
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