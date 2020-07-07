Где немцы заблуждаются, или Германия - страна лабиринтов (фотогалерея)

Немецкие лабиринты

Пролетая над Германией, можно увидеть много интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Эта фотография сделана в начале июля 2020 года в окрестностях города Зельм в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В этом сезоне в таких лабиринтах будет больше посетителей, так как из-за коронавирусной пандемии многие немцы останутся отдыхать дома - в Германии.