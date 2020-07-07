Где немцы заблуждаются, или Германия - страна лабиринтов (фотогалерея)

Лабиринты на немецких полях встречаются самые разные - простые и сложные, кукурузные, конопляные и даже крапивные.
Многие турагентства и туроператоры в России могут не справиться с последствиями пандемии коронавируса и уйти с рынка. Как это ощутят рядовые потребители и что их ждет уже этим летом?
Чтобы отдохнуть на пляже, совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море, да и поездки на далекие моря во время коронавирусной пандемии остаются пока под вопросом.
Многие немецкие фермеры не только держат пансионы и сдают комнаты туристам, но и все чаще также предоставляют места для автомобильного кемпинга.
Немцы любят отдыхать в своей стране. В Германии для этих целей достаточно красивых и романтических мест. Смотрите подборку DW. (26.06.2020)
В нашей подборке - Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный. (19.06.2020)
Одна из диковин паркового королевства Дессау-Вёрлиц - искусственный действующий вулкан, который напоминал здешнему немецкому князю об итальянском Везувии. (20.05.2016)
В немецком городе Леверкузен находится один из самых красивых японских садов Германии. Как он появился здесь, в окружении химических фабрик? (27.04.2019)
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама. (24.03.2017)
Знатоки парка Бад-Мускау, заложенного в 1815 году, утверждают, что на его осмотр нужно пять-шесть дней. Он находится на территории двух стран - Германии и Польши. (09.01.2015)