 Где немцы заблуждаются, или Германия - страна лабиринтов (фотогалерея) | Фоторепортажи о Германии | DW | 07.07.2020

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Фоторепортажи

Где немцы заблуждаются, или Германия - страна лабиринтов (фотогалерея)

Лабиринты на немецких полях встречаются самые разные - простые и сложные, кукурузные, конопляные и даже крапивные.

  • Зельм

    Немецкие лабиринты

    Пролетая над Германией, можно увидеть много интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Эта фотография сделана в начале июля 2020 года в окрестностях города Зельм в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В этом сезоне в таких лабиринтах будет больше посетителей, так как из-за коронавирусной пандемии многие немцы останутся отдыхать дома - в Германии.

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    Далее посмотрим, как выглядели такие лабиринты прошлых лет в разных местах Германии. На этом снимке - не кукуруза, а конопля...

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    Конопляные лабиринты уже несколько лет устраивают около тюрингского города Цойленрода-Трибес в просветительских целях, чтобы информировать о разных возможностях использования этого растения. Возделыванием конопли в этой земле занимается почти два десятка хозяйств. Общая площадь плантаций составляет 300 гектаров. Из стеблей производят пеньку, а из семян получают конопляное масло и муку.

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    А здесь следует проявлять осторожность, так это - крапива. Находится лабиринт в бранденбургском городе Шторков - в развлекательном парке "Иррландия" (с двумя "эр", от немецкого глагола irren - блуждать, сбивать с пути).

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    Так этот парк в Шторкове выглядел в прошлом году сверху, включая большой лабиринт на кукурузном поле. Лабиринты устраивают повсюду, их огромное количество. В большинстве случаев они служат своего рода дополнительным источником дохода для фермерских хозяйств.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Эти мультяшные пчелки Майя и Вилли резвились в 2019 году в Уттинге, что в окрестностях баварского озера Аммерзе. Местные лабиринты уже отметили свое 20-летие. Популяции многих видов пчел в Германии сейчас сильно сократились. Этот лабиринт призывает им всячески помогать - например, сажать как можно больше растений-медоносов.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Придумывают и создают лабиринты в Уттинге местные фермеры - Корина и Ули Эрнст. Каждый год им помогает два десятка человек. Бродить и выполнять разные задания здесь можно до конца сентября. Дети до пяти лет - бесплатно. Билеты для остальных посетителей стоят пять-шесть евро - в зависимости от возраста. Лабиринт 2018 года был посвящен 200-летию Свободного государства Бавария.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Посмотрим еще несколько фотографий из Уттинга, а затем отправимся в другие места. Так в 2017 году здесь - в преимущественно католической Баварии - отметили 500-летие немецкой Реформации. Мартина Лютера, основоположника протестантской веры в Германии, вырастили из конопли, подсолнухов, кукурузы, рапса и дикой мальвы. Похож?

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Летом 2016 года в окрестностях баварского озера Аммерзе можно было за десяток-другой минут пересечь всю Cолнечную систему. Она уместилась на площади в четыре футбольных поля.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на поле "нарисовали" карту ФРГ. Если присмотреться к оттенкам зеленого, то можно также разглядеть портрет канцлера Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2013 году баварский лабиринт был посвящен 200-летию первого издания "Сказок братьев Гримм", вышедших в самом конце 1812 года. "Бременские музыканты" в нем еще отсутствовали, но это никак не умаляет их сказочных заслуг. Площадь этого произведения полевого искусства составила примерно 12 тысяч квадратных метров, а общая протяженность всех неведомых дорожек - около трех с половиной километров.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Глядя на этот снимок, не трудно догадаться, что на лабиринте изображен "Титаник". Лабиринт "нарисовали" в 2012 году по случаю 100-летия трагической гибели океанского лайнера. Дорожки, кстати, устланы соломой, так что бродить по ним вполне приятно и удобно.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Завершим ретроспективу лабиринтов в Уттинге этим изображением знаменитого на весь мир баварского замка Нойшванштайн 2007 года. Если присмотреться повнимательней, можно также увидеть портрет короля Людвига II, для которого он был построен.

  • Подельциг

    Немецкие лабиринты

    Создатели некоторых лабиринтов высаживают растения специальным образом и ждут, пока все вырастет, как задумано. Но можно воспользоваться и другим методом: выкосить нужную картинку. Этот трактор был частью лабиринта, созданного в 2017 году в бранденбургской коммуне Подельциг.

  • Берлепш

    Немецкие лабиринты

    От простого - к сложному, на первый взгляд - безнадежному. Рискнули бы отправиться в путешествие по такому кукурузному полю в гессенском Берлепше?

  • Гифхорн

    Немецкие лабиринты

    Эти кукурузные (вернее - олимпийские) кольца были выкошены в 2016 году около нижнесаксонского города Гифхорн.

  • Кресброн

    Немецкие лабиринты

    Мышино-сырный лабиринт 2013 года на поле в баден-вюртембергской коммуне Кресброн. Эта фотография была сделана до открытия аттракциона, когда кукуруза еще не достигла нужной высоты, но грандиозный замысел уже стал очевиден.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Обычно жареные колбаски, которые подают с соусом карри, имеют румяно-коричневый цвет, но - что выросло, то выросло! А выросло оно в 2010 году в берлинском районе Мариенфельде из кукурузы, пшеницы и амаранта. Впрочем, красный соус и почти желтая картошка фри получились более близкими к реальности.

  • Мозигкау

    Немецкие лабиринты

    Лабиринты на кукурузных и прочих сельских полях - развлечение сезонное, имеющее очень давние традиции. А круглогодично бродить по ним можно в некоторых старых парках - например, барочном саду замка Мозигкау в Саксонии-Анхальт, имеющего статус Всемирного наследия вместе с другими достопримечательностями здешнего Садово-паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Однако эти вечные лабиринты требуют отдельного изучения, поэтому сейчас поставим точку. И сделаем мы это во дворе кармелитского монастыря Святой Девы Марии Царицы Мучеников (Karmel Regina Martyrum) в берлинском районе Шарлоттенбург. Отдохнем и помедитируем...

    Автор: Максим Нелюбин


  • Зельм

    Немецкие лабиринты

    Пролетая над Германией, можно увидеть много интересного. Например, такие вот лабиринты на зеленеющих полях. Эта фотография сделана в начале июля 2020 года в окрестностях города Зельм в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В этом сезоне в таких лабиринтах будет больше посетителей, так как из-за коронавирусной пандемии многие немцы останутся отдыхать дома - в Германии.

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    Далее посмотрим, как выглядели такие лабиринты прошлых лет в разных местах Германии. На этом снимке - не кукуруза, а конопля...

  • Цойленрода-Трибес

    Немецкие лабиринты

    Конопляные лабиринты уже несколько лет устраивают около тюрингского города Цойленрода-Трибес в просветительских целях, чтобы информировать о разных возможностях использования этого растения. Возделыванием конопли в этой земле занимается почти два десятка хозяйств. Общая площадь плантаций составляет 300 гектаров. Из стеблей производят пеньку, а из семян получают конопляное масло и муку.

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    А здесь следует проявлять осторожность, так это - крапива. Находится лабиринт в бранденбургском городе Шторков - в развлекательном парке "Иррландия" (с двумя "эр", от немецкого глагола irren - блуждать, сбивать с пути).

  • Шторков

    Немецкие лабиринты

    Так этот парк в Шторкове выглядел в прошлом году сверху, включая большой лабиринт на кукурузном поле. Лабиринты устраивают повсюду, их огромное количество. В большинстве случаев они служат своего рода дополнительным источником дохода для фермерских хозяйств.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Эти мультяшные пчелки Майя и Вилли резвились в 2019 году в Уттинге, что в окрестностях баварского озера Аммерзе. Местные лабиринты уже отметили свое 20-летие. Популяции многих видов пчел в Германии сейчас сильно сократились. Этот лабиринт призывает им всячески помогать - например, сажать как можно больше растений-медоносов.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Придумывают и создают лабиринты в Уттинге местные фермеры - Корина и Ули Эрнст. Каждый год им помогает два десятка человек. Бродить и выполнять разные задания здесь можно до конца сентября. Дети до пяти лет - бесплатно. Билеты для остальных посетителей стоят пять-шесть евро - в зависимости от возраста. Лабиринт 2018 года был посвящен 200-летию Свободного государства Бавария.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Посмотрим еще несколько фотографий из Уттинга, а затем отправимся в другие места. Так в 2017 году здесь - в преимущественно католической Баварии - отметили 500-летие немецкой Реформации. Мартина Лютера, основоположника протестантской веры в Германии, вырастили из конопли, подсолнухов, кукурузы, рапса и дикой мальвы. Похож?

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Летом 2016 года в окрестностях баварского озера Аммерзе можно было за десяток-другой минут пересечь всю Cолнечную систему. Она уместилась на площади в четыре футбольных поля.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2015 году отмечалось 25-летие воссоединения Германии, поэтому на поле "нарисовали" карту ФРГ. Если присмотреться к оттенкам зеленого, то можно также разглядеть портрет канцлера Ангелы Меркель - первого федерального канцлера из Восточной Германии.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    В 2013 году баварский лабиринт был посвящен 200-летию первого издания "Сказок братьев Гримм", вышедших в самом конце 1812 года. "Бременские музыканты" в нем еще отсутствовали, но это никак не умаляет их сказочных заслуг. Площадь этого произведения полевого искусства составила примерно 12 тысяч квадратных метров, а общая протяженность всех неведомых дорожек - около трех с половиной километров.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Глядя на этот снимок, не трудно догадаться, что на лабиринте изображен "Титаник". Лабиринт "нарисовали" в 2012 году по случаю 100-летия трагической гибели океанского лайнера. Дорожки, кстати, устланы соломой, так что бродить по ним вполне приятно и удобно.

  • Уттинг-ам-Аммерзе

    Немецкие лабиринты

    Завершим ретроспективу лабиринтов в Уттинге этим изображением знаменитого на весь мир баварского замка Нойшванштайн 2007 года. Если присмотреться повнимательней, можно также увидеть портрет короля Людвига II, для которого он был построен.

  • Подельциг

    Немецкие лабиринты

    Создатели некоторых лабиринтов высаживают растения специальным образом и ждут, пока все вырастет, как задумано. Но можно воспользоваться и другим методом: выкосить нужную картинку. Этот трактор был частью лабиринта, созданного в 2017 году в бранденбургской коммуне Подельциг.

  • Берлепш

    Немецкие лабиринты

    От простого - к сложному, на первый взгляд - безнадежному. Рискнули бы отправиться в путешествие по такому кукурузному полю в гессенском Берлепше?

  • Гифхорн

    Немецкие лабиринты

    Эти кукурузные (вернее - олимпийские) кольца были выкошены в 2016 году около нижнесаксонского города Гифхорн.

  • Кресброн

    Немецкие лабиринты

    Мышино-сырный лабиринт 2013 года на поле в баден-вюртембергской коммуне Кресброн. Эта фотография была сделана до открытия аттракциона, когда кукуруза еще не достигла нужной высоты, но грандиозный замысел уже стал очевиден.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Обычно жареные колбаски, которые подают с соусом карри, имеют румяно-коричневый цвет, но - что выросло, то выросло! А выросло оно в 2010 году в берлинском районе Мариенфельде из кукурузы, пшеницы и амаранта. Впрочем, красный соус и почти желтая картошка фри получились более близкими к реальности.

  • Мозигкау

    Немецкие лабиринты

    Лабиринты на кукурузных и прочих сельских полях - развлечение сезонное, имеющее очень давние традиции. А круглогодично бродить по ним можно в некоторых старых парках - например, барочном саду замка Мозигкау в Саксонии-Анхальт, имеющего статус Всемирного наследия вместе с другими достопримечательностями здешнего Садово-паркового королевства Дессау-Вёрлиц.

  • Берлин

    Немецкие лабиринты

    Однако эти вечные лабиринты требуют отдельного изучения, поэтому сейчас поставим точку. И сделаем мы это во дворе кармелитского монастыря Святой Девы Марии Царицы Мучеников (Karmel Regina Martyrum) в берлинском районе Шарлоттенбург. Отдохнем и помедитируем...

    Автор: Максим Нелюбин


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