Где набраться ума для умных городов

Цифровые города постепенно входят в учебные программы для будущих градостроителей. Однако отдельных специальностей, которые можно изучать в немецких университетах, не так и много.
Город будущего - умный город. Над тем, как интегрировать в инфраструктуру новые информационные и коммуникационные технологии и тем самым улучшить жизнь горожан, раздумывают во всем мире. Градостроители нового поколения должны быть генералистами и уметь использовать знания из самых разных областей. В Германии необходимому ноу-хау обучают в нескольких вузах, где умным городам отведены отдельные магистерские программы.
Магистратура в Ахене
На факультете архитектуры Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (RWTH Aachen) в зимнем семестре 2019/2020 открывается новая магистерская программа- "European Master Transforming City Regions". В ее фокусе - трансформация городов и регионов с учетом таких новых вызовов, как цифровизация и экология. Студентов будут обучать подходам, ориентированным на решение конкретных проблем, - работе над проектами и разбору кейсов отводится больше половины учебной программы. Организаторы подчеркивают европейскую направленность этого курса: обучение будет проходить в сотрудничестве с различными европейскими институциями и представителями бизнеса, а среди преподавателей - архитекторы и градостроители из разных стран ЕС.
Программа открыта для всех, кто связан с архитектурой, городским или ландшафтным планированием, географией, гражданским инжинирингом, и имеет диплом бакалавра. Курс длится четыре семестра и проводится на английском языке.
Университет Дуйсбурга-Эссена
Одним из первых немецких вузов, который озадачился подготовкой кадров для интеллигентного управления городскими ресурсами, стал Университет Дуйсбурга-Эссена. Здесь предлагают англоязычную магистерскую программу "Sustainable Urban Development"- "Устойчивое городское развитие". Это междисциплинарное обучение с уклоном на инженерные и естественные науки. Логистика, управление отходами, разработка концепции городской инфраструктуры и систем мобильности, техника механического, химического и эколого-биологического анализа - это лишь некоторые из компетенций, которые приобретают студенты.
Учебный план состоит из восьми модулей и предполагает обязательную стажировку в течение как минимум трех месяцев в бизнесе или общественном секторе. Следующий набор студентов будет в зимнем семестре 2020/21. Требование - диплом бакалавра в области естественных наук, инженерного дела, городского или ландшафтного планирования.
Платные курсы
Что требуется для того, чтобы в городе все слаженно функционировало? Вот уже более 10 лет этот вопрос интересует организаторов программы постдипломного образования "Urban Management" ("Городской менеджмент") в Берлинском техническом университете (TU Berlin). В программу входят модули: городская экономика, менеджмент ресурсов, правосудие в сфере планов территориального развития, проект-менеджмент и другие. Набор раз в год - осенью. Обучение платное - 11 тысяч евро за три семестра.
Платный учебный курс, посвященный цифровизации городского хозяйства, с прошлого года предлагает Высшая техническая школа в Штутгарте. В магистратуре "Smart City Solutions" учат принимать "умные" решения для улучшения функционирования транспорта, медицины, промышленности - в сфере городского управления, энергетики, финансов, инжиниринга. Занятия проходят без отрыва от производства - с пятницы по понедельник. Стоимость обучения - 10 тысяч евро за три семестра. Требования к абитуриентам - диплом бакалавра, как минимум год работы по специальности, а также знания английского, поскольку обучение проходит на этом языке. Есть возможность за дополнительный семестр получить степень MBA в университете Ливерпуля.
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