Где набраться ума для умных городов

Город будущего - умный город. Над тем, как интегрировать в инфраструктуру новые информационные и коммуникационные технологии и тем самым улучшить жизнь горожан, раздумывают во всем мире. Градостроители нового поколения должны быть генералистами и уметь использовать знания из самых разных областей. В Германии необходимому ноу-хау обучают в нескольких вузах, где умным городам отведены отдельные магистерские программы.

Магистратура в Ахене

На факультете архитектуры Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (RWTH Aachen) в зимнем семестре 2019/2020 открывается новая магистерская программа- "European Master Transforming City Regions". В ее фокусе - трансформация городов и регионов с учетом таких новых вызовов, как цифровизация и экология. Студентов будут обучать подходам, ориентированным на решение конкретных проблем, - работе над проектами и разбору кейсов отводится больше половины учебной программы. Организаторы подчеркивают европейскую направленность этого курса: обучение будет проходить в сотрудничестве с различными европейскими институциями и представителями бизнеса, а среди преподавателей - архитекторы и градостроители из разных стран ЕС.

Технический университет в Ахене

Программа открыта для всех, кто связан с архитектурой, городским или ландшафтным планированием, географией, гражданским инжинирингом, и имеет диплом бакалавра. Курс длится четыре семестра и проводится на английском языке.

Университет Дуйсбурга-Эссена

Одним из первых немецких вузов, который озадачился подготовкой кадров для интеллигентного управления городскими ресурсами, стал Университет Дуйсбурга-Эссена. Здесь предлагают англоязычную магистерскую программу "Sustainable Urban Development"- "Устойчивое городское развитие". Это междисциплинарное обучение с уклоном на инженерные и естественные науки. Логистика, управление отходами, разработка концепции городской инфраструктуры и систем мобильности, техника механического, химического и эколого-биологического анализа - это лишь некоторые из компетенций, которые приобретают студенты.

Пожарные в немецком Кайзерслаутерне уже пользуются возможностями умного города

Учебный план состоит из восьми модулей и предполагает обязательную стажировку в течение как минимум трех месяцев в бизнесе или общественном секторе. Следующий набор студентов будет в зимнем семестре 2020/21. Требование - диплом бакалавра в области естественных наук, инженерного дела, городского или ландшафтного планирования.

Платные курсы

Что требуется для того, чтобы в городе все слаженно функционировало? Вот уже более 10 лет этот вопрос интересует организаторов программы постдипломного образования "Urban Management" ("Городской менеджмент") в Берлинском техническом университете (TU Berlin). В программу входят модули: городская экономика, менеджмент ресурсов, правосудие в сфере планов территориального развития, проект-менеджмент и другие. Набор раз в год - осенью. Обучение платное - 11 тысяч евро за три семестра.

Платный учебный курс, посвященный цифровизации городского хозяйства, с прошлого года предлагает Высшая техническая школа в Штутгарте. В магистратуре "Smart City Solutions" учат принимать "умные" решения для улучшения функционирования транспорта, медицины, промышленности - в сфере городского управления, энергетики, финансов, инжиниринга. Занятия проходят без отрыва от производства - с пятницы по понедельник. Стоимость обучения - 10 тысяч евро за три семестра. Требования к абитуриентам - диплом бакалавра, как минимум год работы по специальности, а также знания английского, поскольку обучение проходит на этом языке. Есть возможность за дополнительный семестр получить степень MBA в университете Ливерпуля.

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Какой электротранспорт предпочитают немцы

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электросамокаты С середины июня в Германии официально разрешено пользоваться электроскутерами. Водить такие электросамокаты можно с 14 лет. Специальные водительские права не нужны. Ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электровелосипеды Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электромобили Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Е-микромобили Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

Какой электротранспорт предпочитают немцы Электроавтобусы В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

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