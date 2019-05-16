 Где можно увидеть музыку Баха (фото) | Кадр дня | DW | 13.06.2019

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Кадр за кадром

Где можно увидеть музыку Баха (фото)

В саксонском городе Лейпциге начинает работу световое мультимедийное шоу "Bach Experience".

Мультимедийное шоу Bach Experience, Лейпциг

Лейпциг • В этом саксонском городе Иоганн Себастьян Бах (Johann Sebastian Bach) на протяжении более чем двух с половиной десятилетий занимал должность кантора знаменитого хора мальчиков при храме Святого Фомы - Томанерхор. Сейчас здесь бережно заботятся о сохранении наследия великого композитора, 270-летие со дня смерти которого будет отмечаться в следующем году. Готовиться к этой дате здесь начали уже сейчас.

Мультимедийное шоу Bach Experience

В пятницу, 14 июня, в культурном центре Kunstkraftwerk Leipzig, расположенном в бывшем здании электростанции 1900 года постройки, начнет работу световое мультимедийное шоу "Bach Experience" итальянского художника Стефано Фейка. Для создания инсталляции, которую можно будет посетить - услышать и увидеть - до конца года, использовались, в частности, духовная оратория "Страсти по Матфею" и "Бранденбургский концерт № 1".

Мультимедийное шоу Bach Experience

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    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.kunstkraftwerk-leipzig.com

Kunstkraftwerk Leipzig

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Музыкальный Лейпциг  

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