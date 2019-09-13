Где можно увидеть историю "Мерседеса"

130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте.
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