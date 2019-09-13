 Где можно увидеть историю ″Мерседеса″ | Фоторепортажи о Германии | DW | 16.09.2019

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Фоторепортажи

Где можно увидеть историю "Мерседеса"

130 лет назад родилась Мерседес Адриана Мануэла Рамона Еллинек, в честь которой названа автомобильная марка "Мерседес". Знаменитому бренду посвящен музей Mercedes-Benz в Штутгарте.

  • Клеменс Бергман

    Музей Mercedes-Benz

    Как вы думаете, что нужно сделать обычному посетителю автомобильного музея, чтобы сесть за руль гоночного олдтаймера 1955 года? Все очень просто. Нужно лишь случайно оказаться юбилейным гостем экспозиции.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Именно такое событие произошло в нынешнем июле в Штутгарте, где в 2006 году был открыт новый Музей Mercedes-Benz, который принял 10-миллионного посетителя. Им оказался 30-летний информационный дизайнер и местный житель Клеменс Бергман, который пришел сюда со своим приятелем из Новой Зеландии.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz давно стал одним из самых популярных технических музеев в Германии. В 2018 году эту экспозицию в столице немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг посетили почти 835 тысяч человек. Согласно данным музея, доля иностранцев составила около шестидесяти процентов. Больше всего - туристов из Китая, США и Франции.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Всего же за время работы здесь уже побывали гости из всех стран мира, входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН), то есть из 193 государств. Дольше всего в Штутгарте ждали первых посетителей из Гайаны, а также Сент-Китса и Невиса, но и они наконец-то внесли свой вклад в достижение этой цели и посмотрели экспозицию в прошлом году.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Музей был открыт в Штутгарте вот в этом новом и специально построенном для него футуристическом здании в 2006 году. Экспозиция посвящена более чем 125-летней истории автомобильной промышленности, основы которой в 1886 году заложили немецкие инженеры и изобретатели Готтлиб Даймлер, Карл Бенц и Вильгельм Майбах.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Постоянная экспозиция состоит из двух больших разделов - хронологического и тематического. Начинается осмотр наверху, на девятом уровне, куда посетители поднимаются на панорамном лифте, а оттуда постепенно идут вниз, по бетонной спирали - своего рода автомобильно-исторической ДНК.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Всего под этой музейной крышей в Штутгарте выставлены 160 автомобилей. А общее число экспонатов составляет полторы тысячи, так что для посещения музея лучше запланировать побольше времени.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Хронологическая часть экспозиции состоит из разделов, в которых представлены знаковые, легендарные модели этого немецкого производителя, эпохи в развитии автомобилестроения. Например, первый раздел посвящен изобретению автомобиля в 1886 году и первым шагам на этом пути. Затем - появление марки "Mercedes", период от начала Первой до конца Второй мировых войн, годы экономического чуда…

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Отдельный зал посвящен гоночным автомобилям - "серебряным стрелам". Здесь же в музее проводятся презентации новых болидов фирменной команды "Формулы-I". В свою очередь, в тематических коллекционных галереях выставлены мерседесовские автобусы, грузовики, спецтехника - пожарные, скорые и так далее, а также машины политиков и знаменитостей.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Музей и пространство перед ним регулярно становятся местом проведения разных культурных и прочих мероприятий, например, демонстраций мод. Эта фотография была сделана во время кинофестиваля под открытым небом, который традиционно проходит здесь во второй половине августа.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Клеменс Бергман

    Музей Mercedes-Benz

    Как вы думаете, что нужно сделать обычному посетителю автомобильного музея, чтобы сесть за руль гоночного олдтаймера 1955 года? Все очень просто. Нужно лишь случайно оказаться юбилейным гостем экспозиции.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Именно такое событие произошло в нынешнем июле в Штутгарте, где в 2006 году был открыт новый Музей Mercedes-Benz, который принял 10-миллионного посетителя. Им оказался 30-летний информационный дизайнер и местный житель Клеменс Бергман, который пришел сюда со своим приятелем из Новой Зеландии.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz давно стал одним из самых популярных технических музеев в Германии. В 2018 году эту экспозицию в столице немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг посетили почти 835 тысяч человек. Согласно данным музея, доля иностранцев составила около шестидесяти процентов. Больше всего - туристов из Китая, США и Франции.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Всего же за время работы здесь уже побывали гости из всех стран мира, входящих в Организацию Объединенных Наций (ООН), то есть из 193 государств. Дольше всего в Штутгарте ждали первых посетителей из Гайаны, а также Сент-Китса и Невиса, но и они наконец-то внесли свой вклад в достижение этой цели и посмотрели экспозицию в прошлом году.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Музей был открыт в Штутгарте вот в этом новом и специально построенном для него футуристическом здании в 2006 году. Экспозиция посвящена более чем 125-летней истории автомобильной промышленности, основы которой в 1886 году заложили немецкие инженеры и изобретатели Готтлиб Даймлер, Карл Бенц и Вильгельм Майбах.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Постоянная экспозиция состоит из двух больших разделов - хронологического и тематического. Начинается осмотр наверху, на девятом уровне, куда посетители поднимаются на панорамном лифте, а оттуда постепенно идут вниз, по бетонной спирали - своего рода автомобильно-исторической ДНК.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Всего под этой музейной крышей в Штутгарте выставлены 160 автомобилей. А общее число экспонатов составляет полторы тысячи, так что для посещения музея лучше запланировать побольше времени.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Хронологическая часть экспозиции состоит из разделов, в которых представлены знаковые, легендарные модели этого немецкого производителя, эпохи в развитии автомобилестроения. Например, первый раздел посвящен изобретению автомобиля в 1886 году и первым шагам на этом пути. Затем - появление марки "Mercedes", период от начала Первой до конца Второй мировых войн, годы экономического чуда…

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Отдельный зал посвящен гоночным автомобилям - "серебряным стрелам". Здесь же в музее проводятся презентации новых болидов фирменной команды "Формулы-I". В свою очередь, в тематических коллекционных галереях выставлены мерседесовские автобусы, грузовики, спецтехника - пожарные, скорые и так далее, а также машины политиков и знаменитостей.

  • Музей Mercedes-Benz

    Музей Mercedes-Benz

    Музей и пространство перед ним регулярно становятся местом проведения разных культурных и прочих мероприятий, например, демонстраций мод. Эта фотография была сделана во время кинофестиваля под открытым небом, который традиционно проходит здесь во второй половине августа.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
10 самых культовых олдтаймеров

  • Ford Model T (1908)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Ford Model T (1908)

    Генри Форд "посадил Америку на колеса", сделав легендарную модель T доступной по цене для американцев среднего класса. Автомобиль, известный также как "Жестяная Лиззи", выпускался с 1908 по 1927 годы миллионными сериями и сегодня считается прабабушкой олдтаймеров.

  • Rolls Royce Phantom (1925)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Rolls Royce Phantom (1925)

    В золотые двадцатые годы английский автостроитель Rolls Royce выпустил свою первую модель класса люкс, получившую название Phantom. Автомобили этой марки новых модификаций производятся и по сей день, но олдтаймер с мотором мощностью в 40 лошадиных сил - уникальный коллекционный объект: у "Фантомов" первого поколения при сборке машин учитывались индивидуальные пожелания покупателя.

  • Alfa Romeo 8C (1938)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Alfa Romeo 8C (1938)

    8С означает компоновку двигателя из 8 цилиндров в ряд. Итальянская автомобильная компания Alfa Romeo обозначила так люксовый гоночный автомобиль, который был ее основным представителем в автоспорте с момента создания в 1931 году и до закрытия проекта в 1939 году. Несколько гоночных аппаратов были проданы с другими кузовами как дорожные автомобили.

  • Mercedes Benz 300 SL (1957)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Mercedes Benz 300 SL (1957)

    Первый спортивный автомобиль Mercedes-Benz послевоенного периода был оснащен уникальными дверями типа "Крыло чайки" и первой в мире системой центрального механического впрыска топлива. Машина была представлена в 1954 году как дорожная версия гоночного автомобиля W194. Высоко ценятся 29 моделей с алюминиевым кузовом. Легковес среди автомобилей своего времени, 300 SL был создан для быстрой езды.

  • Cadillac Eldorado (1959)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Cadillac Eldorado (1959)

    Получив свое название от концепт-кара, разработанного к золотому юбилею корпорации GM в 1952 году, флагман модельного ряда двухдверных автомобилей Cadillac назывался "Eldorado Seville" и "Eldorado Biarritz", чтобы различать между хардопом и кабриолетом. Самые дорогие модели 50-х и 60-х годов этого производителя и по сей день не потеряли своего культового статуса.

  • Jaguar E-Type (1961)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Jaguar E-Type (1961)

    Оригинальный внешний вид, высокая скорость, хорошие ходовые данные и относительно доступная цена - спортивный автомобиль английской фирмы Jaguar, выпускавшийся в период с 1961 по 1974 годы, считается одним из самых красивых и стильных автомобилей в мире. Даже Энцо Феррари считал Jaguar E Type самым красивым автомобилем.

  • MG MGB Roadster (1962)

    10 самых культовых олдтаймеров

    MG MGB Roadster (1962)

    Классик среди олдтаймеров - двухместный спортивный автомобиль выпускался подразделением MG в составе британского производителя British Motor Corporation с 1962 по 1980 годы. Родстер был не только стильным, но и надежным автомобилем – одним из первых в мире, оборудованных зонами деформации, защищающими пассажиров от резкого воздействия силы удара при аварии.

  • MG MGB Roadster (1962)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Aston Martin DB5 (1964)

    Его зовут Мартин. Астон Мартин. Спортивный автомобиль британского производителя ассоциируется с именем Джеймса Бонда также как коктейль водка-мартини и красивые девушки. Модель Aston Martin DB5 пользуется огромным спросом среди любителей олдтаймеров – не только из-за его появления в фильме "Голдфингер".

  • Ford Shelby G T 350 Mustang (1965)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Ford Shelby G T 350 Mustang (1965)

    Культовый автомобиль считался весьма нетрадиционным для Америки с характерными для машин того времени избыточными размерами. Mustang с его чистыми линиями, небольшими размерами и умеренным количеством хрома в отделке был ближе к европейским моделям тех лет. Особо мощная модификация модели от знаменитого гонщика Кэрола Шелби выпускалась в кузове фастбэк и продавалась в салонах любому желающему.

  • Chevrolet Camaro RS/SS (1967)

    10 самых культовых олдтаймеров

    Chevrolet Camaro RS/SS (1967)

    Американская корпорация GM решила ответить на успех "Мустанга", который продавали быстрее, чем производили, автомобилем, превосходящим конкурента по скорости, комфорту и по внешнему виду. Как и все автомобили Chevrolet название машины должно было начинаться с буквы "C" - так в последнюю минуту Panther стал Camaro и любимцем публики - его система безопасности по тем временам была роскошью.

    Автор: Сертан Сандерсон, Элла Володина


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Ссылки в интернете

www.mercedes-benz.com

Музей Mercedes-Benz в Штутгарте

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BMW 1936 года  

Современные олдтаймеры  

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