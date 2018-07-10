Где можно поучиться летом в Германии

Курсы в летних школах (Sommeruniversität или Sommerakademie) сегодня предлагают многие вузы Германии. Их перечень можно найти на сайте Германской службы академических обменов DAAD. Чаще всего такие курсы адресованы тем, кто хочет улучшить знания немецкого языка и познакомиться со страной. Но в последние годы в летних университетах предлагают и немало программ по специальностям группы MINT - прежде всего IT и техническим наукам. Активнее всего это делают Рейнско-Вестфальская высшая техническая школа Ахена (RWTH Aachen) и Берлинский технический университет (TU Berlin). О летних программах мы поговорили с руководителем летнего университета в Берлине Сибли.
Бет Сибли (Beth Sibly): По сравнению с другими немецкими вузами у нас летний университет был создан относительно недавно - в 2015 году. Но курсы уже пользуются большим спросом. Прошлым летом было более 200 слушателей из 40 стран.
DW: Почему TU Berlin решил открыть летний университет?
- По разным причинам. Это помогает вузу стать более популярным. Мы предлагаем много курсов на английском языке. Как раз для тех, кто приезжает в Берлин без знаний немецкого, это возможность пройти интенсивное обучение, познакомиться с нашим университетом и, может быть, позже поступить в магистратуру или аспирантуру.
- Кто посещает летние курсыв вашем вузе? Много ли слушателей из России и СНГ?
- Большинство участников - из стран Азии или США. Из России или Украины пока немного: пять человек из двухсот в прошлом году. Думаю, это частично объясняется большим выбором на рынке образовательных услуг и ценой. Берлин несомненно привлекает студентов. По сравнению с другими городами Европы здесь расходы на жизнь гораздо ниже. Но есть курсы стоимостью поменьше. У нас стандартный четырехнедельный курс стоит около 1800 евро.
Большинство слушателей - студенты-бакалавры. Примерно 20 процентов - выпускники магистратуры. Но есть и специалисты с многолетним опытом работы. Наши курсы открыты для всех. Требований к участникам немного: как минимум один год обучения в вузе и знания английского языка на уровне B2.
- Какие программы пользуются наибольшим спросом?
- Мы предлагаем в основном курсы в сфере MINT - по техническим специальностям. Инжиниринг, компьютерные науки, наукоемкие технологии. Большой популярностью пользуется семинар "3D-принтинг" - этот курс всегда заполнен, так же как и курс по космическому инжинирингу "Дизайн сателлитов".
- У вас есть и языковой курс…
- Четырехнедельный курс немецкого языка мы в этом году предлагаем впервые. Но обучение языку - не наш фокус. Этим занимается языковой отдел университета.
- Вы говорите, что на некоторые курсы очень большой спрос. А как осуществляется отбор претендентов?
- Кто первым подаст заявку и предоставит необходимые документы, тот и будет зачислен.
- Иво время курсоввсе такжепросто и легко?
- Программа очень интенсивная. Поэтому регулярное присутствие на занятиях обязательно. Семинары проходят с понедельника по четверг. В перерывах культурная программа, включенная в стоимость. Примерно три раза в неделю мы совершаем экскурсии, знакомим с Берлином и окрестностями, устраиваем спортивные мероприятия, посещаем кино, музеи, пивоварни.
Некоторые курсы предполагают сдачу экзамена. Но большинство все же - проектная работа, где знания применяются на практике. Например, участники курсов вместе строят и запускают небольшую ракету, программируют компьютерную игру или создают объект с помощью 3D-принтера.
- В стоимость курсов не входят расходы на жилье. С поиском квартиры в Берлине сейчас непросто. Вы оказываете поддержку?
- Мы помогаем найти жилье. На территории кампуса мы, к сожалению, не можем ничего предложить, но есть другие варианты. Мы даем будущим участникам список. Они сами могут решить, на сколько человек они хотят снимать жилье. От этого зависит его стоимость. Надо рассчитывать на сумму от 600 до 900 евро за четыре недели.
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Автор: Василина Воркова