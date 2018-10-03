Где можно найти свою любовь

Познакомиться в Германии можно повсюду: в кафе, ресторанах, клубах, на фестивалях, в фитнес-центрах или в компании. А те, у кого не получается найти свою вторую половинку в реальной жизни, могут зарегистрироваться на сайтах знакомств. По данным немецких исследователей, 30 процентов интернет-пользователей в Германии знакомятся именно там. А что делают остальные? Некоторые прибегают к альтернативным способам знакомств.

Познакомиться можно в музее

Успех не гарантирован, но вполне возможен. В Бремене организованные посещения музеев и выставок одинокими люди становятся регулярными. Карин Бредов (Karin Bredow), художник по профессии, недавно приняла участие в такой экскурсии. Выставка в картинной галерее была посвящена голландской живописи. А после экскурсии его участников, четырнадцать женщин и десятерых мужчин, пригласили в ресторан при галерее выпить по бокалу вина. "Люди могли обменяться своими впечатлениями от увиденного и поближе познакомиться. Это же намного интереснее, чем вечер, проведенный дома в одиночестве", - подчеркивает в интервью немецкому агентству dpa инициатор этого "музейного" проекта Тереза Ланге (Theresa Lange). 46-летний Норберт Хайдук (Norbert Hayduk) тоже остался доволен вечером: "Я познакомился с девушкой по имени Карин Бредов. Надеюсь, что это не последний наш вечер", - улыбается он.

Карин Бредов и Норберт Хайдук познакомились на экскурсии в музее

Администрация картинной галереи в Бремене решила внести в свою программу регулярные экскурсии для одиноких людей, разграничив их по возрастным категориям. Теперь здесь устраивают совместные посещения музея для тех, кому около тридцати лет, и для тех, кому за сорок. "Пока на такие экскурсии приходит больше женщин, чем мужчин, - подчеркивает инициатор проекта Тереза Ланге, - но мы надеемся, что о нашей инициативе узнает как можно больше людей, ищущих спутников жизни".

О том, как складываются отношения между людьми, которые познакомились во время экскурсий, работники музея не знают. "Это не так важно, - уверена Тереза Ланге. - Наша галерея стремится стать местом встречи. Теперь у нас есть такое предложение!"

Встретить женщину или мужчину своей мечты можно в кинотеатре

Предложения для одиноких - самые разные. Лидируют пока сайты знакомств. Однако не каждому по душе такой способ поиска второй половинки.

"Я пытался найти свое счастье в интернете, но мне не везло. Для знакомства мне необходимо живое общение", - вздыхает 36-летний Свен Боде (Sven Bohde) из Киля. Вот уже около года он является одним из организаторов проекта "Влюбиться в кинотеатре: фильмы для одиноких". Такие киносеансы проходят в разных городах Германии.

В среднем на них во Фленсбурге, Бремене и Гамбурге, например, приходит около ста человек. В программе - короткометражные фильмы о любви. По окончании сеансов люди собираются в фойе кинотеатра и за стойкой бара обсуждают увиденное. Они общаются, чтобы ближе узнать друг друга. По словам организаторов проекта, немало людей продолжают общение и после совместных просмотров кино.

Влюбиться можно у плиты и во время ужина

В крупных немецких городах специальные агентства предлагают через интернет холостякам и незамужним женщинам прийти на "кулинарное свидание вслепую" - Blind Date Cooking. Принцип таков: незнакомые друг с другом люди встречаются, чтобы вместе приготовить ужин и поделиться кулинарными рецептами, а также подружиться или даже влюбиться. Организационные хлопоты берут на себя специальные интернет-порталы: некоторые делают это за деньги, другие предоставляют свои услуги безвозмездно.

Тот, кто с удовольствием готовит и любит общаться с новыми людьми, может подать онлайн-заявку. Особенность состоит в том, что готовка ужина проходит не в одной квартире, а сразу в трех, расположенных в разных районах города. Кто-то готовит салат или суп, другой - главное блюдо, третий - десерт. А потом встречаются у кого-то из троих на ужин. Одновременно в городе проходят десятки таких встреч. После ужина все участники из разных групп приглашаются на общую вечеринку, на которой они делятся впечатлениями, обмениваются рецептами и номерами телефонов. Именно этого и добиваются организаторы "ужинов вслепую".

Во время "ужина вслепую" в Ахене

"Наша цель - дать людям возможность пообщаться друг с другом в реальной жизни, расширить круг знакомых", - подчеркивает создатель портала Rudirockt.de Флориан Шванзе (Florian Schwanse). Для тех, кто приехал в новый город учиться или работать, такие ужины - отличная возможность быстро расширить круг общения. "Люди из других стран обогащают такией вечеринки, потому что происходит знакомство не только с кухней других народов, но и с их традициями", - подчеркнул в интервью DW Флориан Шванзе. По его словам, его интернет-портал организовывает такие ужины в Ахене, Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне. В течение года в них принимают участие до 25 тысяч человек.

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