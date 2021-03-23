 Где делают вакцины от ковида: история успеха немецкого Дессау | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 25.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Где делают вакцины от ковида: история успеха немецкого Дессау

ФРГ может стать лидером по производству вакцин в ЕС, а немецкий Дессау - главным европейским центром по их выпуску. Компания IDT Biologika уже заключила контракты на выпуск AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Разлив вакцин на заводе IDT Biologika в Дессау

Разлив вакцин на заводе IDT Biologika в Дессау

Еще совсем недавно название города Дессау, расположенного в федеральной земле Саксония-Анхальт на востоке Германии, мало что говорило даже жителям других регионов ФРГ. Однако в последние недели городок с населением в 90 тысяч человек оказался в центре внимания не только немецкой, но и международной общественности.

И далеко не случайно - ведь именно в Дессау расположен главный завод фармацевтической компании IDT Biologika. Предприятие, которое в 2021 году отмечает свое 100-летие, в эпоху ГДР занималось разработкой и производством вакцин для животноводства.

Завод IDT Biologika в Дессау

Завод IDT Biologika в Дессау

После приватизации в 1993 году компания сфокусировалась на двух бизнес-моделях - выполнении чужих заказов на производство препаратов для иммунизации людей и выпуске собственной ветеринарной продукции. В 2015 году IDT Biologika купила завод в США, а в 2020 году добилась годового оборота примерно в 213 млн евро. На фирме в данный момент трудятся около 1500 человек.

IDT Biologika заключила контракт с AstraZeneca

В феврале 2021 года компания заключила, пожалуй, самую выгодную сделку в своей истории - подписала контракт на выпуск вакцины от коронавируса с британско-шведским концерном AstraZeneca. Последний намерен ускорить производство препарата и, наконец, выполнить обязательства по его поставкам в страны ЕС.

На заводе IDT Biologika в Дессау

В EMA высказались за дальнейшее использование препарата AstraZeneca

В середине марта целый ряд европейских стран, в том числе Германия, приостановили использование вакцины AstraZeneca для иммунизации населения против COVID-19. Такое решение было принято после того, как у нескольких пациентов развился тромбоз в период, совпавший по времени с получением ими прививки.

Однако затем в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) заявили, что доказательств связи между тромбозом у некоторых пациентов и прививкой вакциной AstraZeneca нет. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также отметили, что не считают необходимым отказываться от этого препарата, поскольку преимущества от его использования превышают риски. С 19 марта вакцину AstraZeneca снова применяют в Германии.

100 млн евро на выпуск вакцины от Covid-19

AstraZeneca и IDT Biologika планируют совместно инвестировать в расширение производственных мощностей в Дессау. Из 100 млн евро, которые собираются выделить на эти цели, часть пойдет на строительство пяти биореакторов объемом 2000 литров.

Юрген Бетцинг

Юрген Бетцинг

В компаниях надеются, что к концу 2022 года в Дессау можно будет ежемесячно выпускать несколько миллионов доз вакцины. Если это произойдет, IDT Biologika вполне может стать одним из крупнейших производителей вакцин в Европе.

"Мы планируем увеличить мощности всех звеньев производственной цепочки. Это включает в себя как производство самой вакцины, так и ее разлив по ампулам и оптический контроль за ее упаковкой," - рассказывает в беседе с DW генеральный директор Юрген Бетцинг (Jürgen Betzing). 

IDT Biologika будет выпускать и вакцину Johnson & Johnson

Расширение мощностей производственной площадки в Дессау позволит выпускать и вакцины, разработанные другими фармацевтическими компаниями.

Райнер Хазелофф

Райнер Хазелофф

В середине марта IDT Biologika объявила о подписании контракта с американским концерном Johnson & Johnson. Ожидается, что производство антиковидного препарата этой компании в Дессау начнется уже в апреле.

Некоторые считают, что IDT Biologika может стать кандидатом и на выпуск российской вакцины "Спутник V". Такую возможность, в числе прочих, приветствует глава правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff). Он пообещал оказать компании господдержку, "если она захочет выпускать российскую вакцину и если та будет зарегистрирована в ЕС".

Производство "Спутника V" в ФРГ может начаться летом

Хазелофф также указал, что "происхождение вакцины не играет роли, когда речь идет о здоровье людей". "В борьбе против пандемии коронавируса нужно пользоваться любой вакциной, если она безопасна и эффективна", - подчеркнул политик. При этом Хазелофф добавил, что был в детстве привит советской вакциной от полиомиелита и "считает это абсолютно нормальным". Глава самой IDT Biologika Юрген Бетцинг, впрочем, в беседе с DW воздержался от комментариев на эту тему.

В российской компании "Р-Фарм" между тем заявили, что летом 2021 года намерены начать производство "Спутника V" в баварском городе Иллертиссене. По словам директора по экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александра Быкова, в Иллертисене уже имеются необходимое оборудование и кадры, позволяющие производить миллон доз вакцины ежемесячно.

Это, впрочем, может произойти лишь в том случае, если EMA одобрит заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе. Ранее советник Представительства ЕС в России по вопросам здравоохранения и сельского хозяйства Жером Лепентр заявил, что решение агентства по "Спутнику V" может быть принято в июне-июле. 

Амбициозные планы ФРГ

Как бы то ни было, одно можно сказать наверняка: такие компании как IDT Biologika, лежат в основе стратегии немецкого правительства, согласно которой Германия должна стать ведущим производителем вакцин в ЕС. Вне зависимости от того, насколько точным окажется этот прогноз, объемы производства антиковидных препаратов в ФРГ в будущем заметно превысят внутренний спрос. А это означает, что Германия сохранит за собой репутацию страны-экспортера и в данном случае.

Смотрите также:

  • Ампула с вакциной на фоне логотипов компаний Байонтек и Пфайзер

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Вакцина Made in Germany

    В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.

  • Профессор Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Успех детей мигрантов

    Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.

  • Головной офис компании BioNTech в Майнце

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Офис на улице "У золотого кладезя"

    Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.

  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Pfizer: испытания и производство

    17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.

  • Пожилой немке делают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС

    В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.

  • Грузовик выезжает из ворот завода Pfizer в Пуурсе в Бельгии

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир

    Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.

  • Работники в стерильном помещении завода компании BioNTech в Марбурге

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Марбург обеспечит 750 млн доз в год

    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

  • Прибытие в Италию партии вакцин BioNTech/Pfizer в термобоксах

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Логистика требует холодного расчета

    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

  • Президент ФРГ вручает орден разработчикам вакцины

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Орден в знак благодарности

    Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:04

В ЕС собираются ввести "зеленые пропуска" для привившихся

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия возобновила вакцинацию AstraZeneca  

"Спутник V" - что говорят в Евросоюзе о российской вакцине?  

Также по теме

Russland Moskau | Erste Impfungen gegen das Coronavirus

Коронавирус: Коллективный иммунитет в РФ будет достигнут в августе 23.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им заразились более 124 млн человек, свыше 2,7 млн скончались. Выздоровели более 100 млн пациентов. DW следит за событиями 23 марта.

Thüringen I Ministerpräsident I Bodo Ramelow I Maske

Премьеры трех земель Германии похвалили вакцину Sputnik V 18.03.2021

Главы правительств восточногерманских федеральных земель Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт высказались за регистрацию и применение российской вакцины от коронавируса Sputnik V в ЕС.

Niederlande l European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam

Коронавирус: медицинский регулятор ЕС не получал заявку на регистрацию "Спутник V" 10.02.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 107 млн человек во всем мире, свыше 2,3 млн скончались. Выздоровели более 79 млн пациентов. DW следит за событиями 10 февраля.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Протесты в Беларуси возобновятся? Как оппозиция готовится ко Дню Воли  

"Пинская бойня": что грозит участникам самой жесткой схватки с милицией в Беларуси  

Развод как повод для убийства: какой приговор суд в Берлине вынес чеченцам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно