Где делают вакцины от ковида: история успеха немецкого Дессау

Еще совсем недавно название города Дессау, расположенного в федеральной земле Саксония-Анхальт на востоке Германии, мало что говорило даже жителям других регионов ФРГ. Однако в последние недели городок с населением в 90 тысяч человек оказался в центре внимания не только немецкой, но и международной общественности.

И далеко не случайно - ведь именно в Дессау расположен главный завод фармацевтической компании IDT Biologika. Предприятие, которое в 2021 году отмечает свое 100-летие, в эпоху ГДР занималось разработкой и производством вакцин для животноводства.

Завод IDT Biologika в Дессау

После приватизации в 1993 году компания сфокусировалась на двух бизнес-моделях - выполнении чужих заказов на производство препаратов для иммунизации людей и выпуске собственной ветеринарной продукции. В 2015 году IDT Biologika купила завод в США, а в 2020 году добилась годового оборота примерно в 213 млн евро. На фирме в данный момент трудятся около 1500 человек.

IDT Biologika заключила контракт с AstraZeneca

В феврале 2021 года компания заключила, пожалуй, самую выгодную сделку в своей истории - подписала контракт на выпуск вакцины от коронавируса с британско-шведским концерном AstraZeneca. Последний намерен ускорить производство препарата и, наконец, выполнить обязательства по его поставкам в страны ЕС.

В EMA высказались за дальнейшее использование препарата AstraZeneca

В середине марта целый ряд европейских стран, в том числе Германия, приостановили использование вакцины AstraZeneca для иммунизации населения против COVID-19. Такое решение было принято после того, как у нескольких пациентов развился тромбоз в период, совпавший по времени с получением ими прививки.

Однако затем в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) заявили, что доказательств связи между тромбозом у некоторых пациентов и прививкой вакциной AstraZeneca нет. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) также отметили, что не считают необходимым отказываться от этого препарата, поскольку преимущества от его использования превышают риски. С 19 марта вакцину AstraZeneca снова применяют в Германии.

100 млн евро на выпуск вакцины от Covid-19

AstraZeneca и IDT Biologika планируют совместно инвестировать в расширение производственных мощностей в Дессау. Из 100 млн евро, которые собираются выделить на эти цели, часть пойдет на строительство пяти биореакторов объемом 2000 литров.

Юрген Бетцинг

В компаниях надеются, что к концу 2022 года в Дессау можно будет ежемесячно выпускать несколько миллионов доз вакцины. Если это произойдет, IDT Biologika вполне может стать одним из крупнейших производителей вакцин в Европе.

"Мы планируем увеличить мощности всех звеньев производственной цепочки. Это включает в себя как производство самой вакцины, так и ее разлив по ампулам и оптический контроль за ее упаковкой," - рассказывает в беседе с DW генеральный директор Юрген Бетцинг (Jürgen Betzing).

IDT Biologika будет выпускать и вакцину Johnson & Johnson

Расширение мощностей производственной площадки в Дессау позволит выпускать и вакцины, разработанные другими фармацевтическими компаниями.

Райнер Хазелофф

В середине марта IDT Biologika объявила о подписании контракта с американским концерном Johnson & Johnson. Ожидается, что производство антиковидного препарата этой компании в Дессау начнется уже в апреле.

Некоторые считают, что IDT Biologika может стать кандидатом и на выпуск российской вакцины "Спутник V". Такую возможность, в числе прочих, приветствует глава правительства федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff). Он пообещал оказать компании господдержку, "если она захочет выпускать российскую вакцину и если та будет зарегистрирована в ЕС".

Производство "Спутника V" в ФРГ может начаться летом

Хазелофф также указал, что "происхождение вакцины не играет роли, когда речь идет о здоровье людей". "В борьбе против пандемии коронавируса нужно пользоваться любой вакциной, если она безопасна и эффективна", - подчеркнул политик. При этом Хазелофф добавил, что был в детстве привит советской вакциной от полиомиелита и "считает это абсолютно нормальным". Глава самой IDT Biologika Юрген Бетцинг, впрочем, в беседе с DW воздержался от комментариев на эту тему.

В российской компании "Р-Фарм" между тем заявили, что летом 2021 года намерены начать производство "Спутника V" в баварском городе Иллертиссене. По словам директора по экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александра Быкова, в Иллертисене уже имеются необходимое оборудование и кадры, позволяющие производить миллон доз вакцины ежемесячно.

Это, впрочем, может произойти лишь в том случае, если EMA одобрит заявку на регистрацию препарата в Евросоюзе. Ранее советник Представительства ЕС в России по вопросам здравоохранения и сельского хозяйства Жером Лепентр заявил, что решение агентства по "Спутнику V" может быть принято в июне-июле.

Амбициозные планы ФРГ

Как бы то ни было, одно можно сказать наверняка: такие компании как IDT Biologika, лежат в основе стратегии немецкого правительства, согласно которой Германия должна стать ведущим производителем вакцин в ЕС. Вне зависимости от того, насколько точным окажется этот прогноз, объемы производства антиковидных препаратов в ФРГ в будущем заметно превысят внутренний спрос. А это означает, что Германия сохранит за собой репутацию страны-экспортера и в данном случае.

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