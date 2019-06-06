Где в Германии можно расписаться

Бракосочетание под землей, в небе, в старинном замке, - в Германии масса вариантов для необычного бракосочетания вне ЗАГСа.
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