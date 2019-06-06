 Где в Германии можно расписаться | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.06.2019

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Культура и стиль жизни

Где в Германии можно расписаться

Бракосочетание под землей, в небе, в старинном замке, - в Германии масса вариантов для необычного бракосочетания вне ЗАГСа.

  • В шахте

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    В шахте

    Венчанием на пляже сегодня вряд ли кого удивишь. Выездные бракосочетания стали в Германии настолько привычным явлением, что парам приходится изрядно поломать голову, дабы придумать нечто более оригинальное. Вот эти парень и девушка, жители городка Обервольфах в федеральной земле Баден-Вюртемберг, решили обменяться кольцами в бывшей шахте. Поздравить молодоженов в подземелье прибыл сам мэр города.

  • На свадебной гондоле

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На свадебной гондоле

    Более романтическое бракосочетание трудно себе представить. В Баварии жених и невеста могут совершить прогулку на великолепно украшенной, отделанной внутри красным бархатом свадебной гондоле, которая по канатной дороге доставит их на вершину горы высотой 1400 метров. В отеле Eisensteiner Hütte, откуда открывается вид на Баварский лес, и пройдет бракосочетание. Стоимость услуги - 100 евро.

  • В старинном замке

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    В старинном замке

    Неоготический замок Драхенбург, одно из крупнейших и красивейших дворцовых сооружений XIX столетия в земле Северный Рейн - Вестфалия, возвышается в парке на берегу Рейна, на склоне горы Драхенфельс близ городка Кенигсвинтер, что под Бонном.Торжественная свадебная церемония в его сказочной атмосфере обойдется в сумму от 600 до 1700 евро - в зависимости от зала, который для этого выбран.

  • На дирижабле

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На дирижабле

    В городке Фридрихсхафен на Боденском озере можно жениться на дирижабле. Правда, проводить торжественную регистрацию разрешается только до взлета - пока воздушное судно еще находится на земле. Ну, а после того как молодые обменяются кольцами и получат свидетельство о браке, дирижабль взмывает в небо. Стоимость - по договоренности.

  • В зоопарке

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    В зоопарке

    Пары, предпочитающие экзотику, могут устроить свадебное торжество в зоопарке. В Кельнском зоологическом саду, например, церемонии бракосочетания проводятся в слоновнике. В качестве свидетелей на свадьбу можно выбрать обитающих тут слониху по кличке Тонг Кун и ее детеныша - слоненка, которого назвали Китай. Проведение церемонии бракосочетания обойдется в 400 евро.

  • На горе Цугшпитце

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На горе Цугшпитце

    Цугшпитце - самая высокая точка на территории Германии. Ее высота - 2962 метра. Один раз в месяц на ее вершину отправляется работник ЗАГСа города Гармиш-Партенкирхен - проводить церемонии бракосочетания. Для этого выделяются лишь 12 дней в году. В общей сложности, 60 пар ежегодно женятся на Цугшпитце. Это обходится в 250 евро.

  • На маяке

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На маяке

    Суровая погода, минимум комфорта, жесткие деревянные скамьи. Вступление в брак на маяке в деревне Пильзум в Восточной Фризии на побережье Северного моря - дело вкуса. Хотя этот маяк - один из самых красивых в Германии. Да и великолепный вид, открывающийся с его смотровой площадки, компенсирует все неудобства. Стоимость услуг - по договоренности.

  • На футбольном стадионе

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На футбольном стадионе

    В Германии, стране любителей футбола, местом вступления в брак нередко становятся стадионы команд бундеслиги. При стадионе знаменитого футбольного клуба "Шальке 04" в Гельзенкирхене даже есть экуменическая часовня. Обряды венчания здесь проводят два священника - из протестантской и католической церквей.

  • На гоночной трассе

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На гоночной трассе

    Отправиться под венец под звук ревущих моторов: такая возможность есть на Нюрбургринге - знаменитой гоночной трассе рядом с одноименным поселком в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Для этого тут выделяется всего два дня в году - 12 июля и 11 октября. С 2020 года их число увеличат до четырех дней.

  • На подвесной железной дороге

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На подвесной железной дороге

    Подвесная железная дорога - исторический памятник и один из видов общественного транспорта в Вуппертале. Особой популярностью пользуется "королевский вагон" (Kaiserwagen), часто арендуемый для свадебных торжеств. Церемония бракосочетания здесь, включая часовую прогулку по городу, обойдется в 476 евро. Если она проводится в выходные, придется доплатить еще 81 евро.

    Автор: Наталия Королева


  • В шахте

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    В шахте

    Венчанием на пляже сегодня вряд ли кого удивишь. Выездные бракосочетания стали в Германии настолько привычным явлением, что парам приходится изрядно поломать голову, дабы придумать нечто более оригинальное. Вот эти парень и девушка, жители городка Обервольфах в федеральной земле Баден-Вюртемберг, решили обменяться кольцами в бывшей шахте. Поздравить молодоженов в подземелье прибыл сам мэр города.

  • На свадебной гондоле

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На свадебной гондоле

    Более романтическое бракосочетание трудно себе представить. В Баварии жених и невеста могут совершить прогулку на великолепно украшенной, отделанной внутри красным бархатом свадебной гондоле, которая по канатной дороге доставит их на вершину горы высотой 1400 метров. В отеле Eisensteiner Hütte, откуда открывается вид на Баварский лес, и пройдет бракосочетание. Стоимость услуги - 100 евро.

  • В старинном замке

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    В старинном замке

    Неоготический замок Драхенбург, одно из крупнейших и красивейших дворцовых сооружений XIX столетия в земле Северный Рейн - Вестфалия, возвышается в парке на берегу Рейна, на склоне горы Драхенфельс близ городка Кенигсвинтер, что под Бонном.Торжественная свадебная церемония в его сказочной атмосфере обойдется в сумму от 600 до 1700 евро - в зависимости от зала, который для этого выбран.

  • На дирижабле

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На дирижабле

    В городке Фридрихсхафен на Боденском озере можно жениться на дирижабле. Правда, проводить торжественную регистрацию разрешается только до взлета - пока воздушное судно еще находится на земле. Ну, а после того как молодые обменяются кольцами и получат свидетельство о браке, дирижабль взмывает в небо. Стоимость - по договоренности.

  • В зоопарке

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    В зоопарке

    Пары, предпочитающие экзотику, могут устроить свадебное торжество в зоопарке. В Кельнском зоологическом саду, например, церемонии бракосочетания проводятся в слоновнике. В качестве свидетелей на свадьбу можно выбрать обитающих тут слониху по кличке Тонг Кун и ее детеныша - слоненка, которого назвали Китай. Проведение церемонии бракосочетания обойдется в 400 евро.

  • На горе Цугшпитце

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На горе Цугшпитце

    Цугшпитце - самая высокая точка на территории Германии. Ее высота - 2962 метра. Один раз в месяц на ее вершину отправляется работник ЗАГСа города Гармиш-Партенкирхен - проводить церемонии бракосочетания. Для этого выделяются лишь 12 дней в году. В общей сложности, 60 пар ежегодно женятся на Цугшпитце. Это обходится в 250 евро.

  • На маяке

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На маяке

    Суровая погода, минимум комфорта, жесткие деревянные скамьи. Вступление в брак на маяке в деревне Пильзум в Восточной Фризии на побережье Северного моря - дело вкуса. Хотя этот маяк - один из самых красивых в Германии. Да и великолепный вид, открывающийся с его смотровой площадки, компенсирует все неудобства. Стоимость услуг - по договоренности.

  • На футбольном стадионе

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На футбольном стадионе

    В Германии, стране любителей футбола, местом вступления в брак нередко становятся стадионы команд бундеслиги. При стадионе знаменитого футбольного клуба "Шальке 04" в Гельзенкирхене даже есть экуменическая часовня. Обряды венчания здесь проводят два священника - из протестантской и католической церквей.

  • На гоночной трассе

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На гоночной трассе

    Отправиться под венец под звук ревущих моторов: такая возможность есть на Нюрбургринге - знаменитой гоночной трассе рядом с одноименным поселком в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Для этого тут выделяется всего два дня в году - 12 июля и 11 октября. С 2020 года их число увеличат до четырех дней.

  • На подвесной железной дороге

    10 необычных мест для бракосочетания в Германии

    На подвесной железной дороге

    Подвесная железная дорога - исторический памятник и один из видов общественного транспорта в Вуппертале. Особой популярностью пользуется "королевский вагон" (Kaiserwagen), часто арендуемый для свадебных торжеств. Церемония бракосочетания здесь, включая часовую прогулку по городу, обойдется в 476 евро. Если она проводится в выходные, придется доплатить еще 81 евро.

    Автор: Наталия Королева


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    Автор: Инга Ваннер


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