 Где в Германии можно забраться на колокольни | Советы туристам в Германии | DW | 17.10.2018

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Туристу на заметку

Где в Германии можно забраться на колокольни

О том, что можно увидеть с телевышек в Германии, мы уже рассказали. Пришла очередь разобраться с колокольнями избранных немецких церквей.

  • Ульмский собор, Ульм

    Колокольни для туристов

    Как на ладони

    В Германии насчитывается более полутора тысяч смотровых площадок. Имеет смысл вспомнить о телевышках, ратушах, замковых башнях, просто высотных зданиях. Особый интерес представляют колокольни, о которых мы сегодня расскажем. На большинство башен можно подняться только по лестницам, но усилия того стоят. На фото - купол самой высокой колокольни в мире. Где она? Смотрите следующий снимок!

  • Ульмский собор, Ульм

    Колокольни для туристов

    Ульмский собор

    Ульмский собор (Ulmer Münster) - готическая церковь, заложенная в 1377 году. Строительство было завершено лишь в конце XIX века. Здешняя 162-метровая башня является самой высокой церковной колокольней мире. Чтобы попасть на смотровую площадку на 143-метровой высоте, нужно преодолеть 768 ступеней.

  • Кельнский собор, Кельн

    Колокольни для туристов

    Кельнский собор

    Чтобы попасть на смотровую площадку южной башни Кельнского собора (Kölner Dom), надо забраться на 97-метровую высоту по 533 ступеням. Решаются на это более 500 тысяч человек в год. Кельнский собор является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии - около шести миллионов туристов ежегодно. Эта фотография сделана со смотровой площадки офисного здания Kölntriangle.

  • Церковь Святого Михаила, Гамбург

    Колокольни для туристов

    Гамбургский "Михель"

    В Гамбурге смотровые площадки открыты в нескольких храмах. Начнем с церкви Святого Михаила (Hauptkirche Sankt Michaelis). "Большой Михель" был построен в эпоху барокко и считается своего рода визитной карточкой города. Смотровая площадка, на которую ведут 452 ступени, расположена на 82-метровой высоте. Над площадкой находятся самые большие башенные часы в Германии - диаметром восемь метров.

  • Гамубург

    Колокольни для туристов

    Мемориала Святого Николая в Гамбурге

    Такой вид на Гамбургскую ратушу открывается с башни Мемориала Святого Николая (Mahnmal St. Nikolai). Неоготический храм был разрушен во время Второй мировой войны, но 147-метровая колокольня устояла. В 1874-1877 годах она была самым высоким сооружением в мире. Ступени здесь считать не надо - есть лифт, поднимающий посетителей на 76-метровую высоту.

  • Церковь Святого Петра, Гамбург

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Петра в Гамбурге

    Ни за что не покинем этот ганзейский город, не представив третью площадку. Церковь Святого Петра (Hauptkirche Sankt Petri) - одна из пяти главных гамбургских церквей. Первое письменное упоминание этого самого старого приходского храма Гамбурга датировано 1195 годом. Подняться можно почти до самого шпиля - по 544 ступенькам на 123-метровую высоту.

  • Берлинский кафедральный собор, Берлин

    Колокольни для туристов

    Берлинский собор

    В немецкой столице недостатка в разных смотровых площадках не наблюдается - от Рейхстага до телебашни на Александерплац. Но нас сегодня интересуют храмы. Такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден открывается со смотровой площадки Берлинского кафедрального собора (Berliner Dom) - самого большого евангелического храма Германии. На 50-метровую высоту здесь ведут 270 ступеней.

  • Французский собор, Берлин

    Колокольни для туристов

    Французский собор в Берлине

    На этой фотографии - Французский собор (Französischer Dom) на Жандармской площади в Берлине. Храм построили для гугенотов в 1705 году. Купол возвели через восемьдесят лет. Здание было разрушено во время Второй мировой войны и позже восстановлено. Доступ на площадку сейчас временно закрыт. Идет реконструкция, на которую выделено пять миллионов евро.

  • Франкфуртский собор, Франкфурт-на-Майне

    Колокольни для туристов

    Франкфуртский собор

    По пути из Берлина в Мюнхен остановимся во Франкфурте-на-Майне, где полно банковских и прочих небоскребов, но на Старый город здесь лучше любоваться со смотровой площадки Франкфуртского собора (Kaiserdom St. Bartholomäus) - 66 метров, 328 ступеней.

  • Мюнхен

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Петра в Мюнхене

    Такой вид на Новую ратушу и собор Фрауэнкирхе в центре Мюнхена открывается со смотровой площадки церкви Святого Петра (St. Peter) - самого старого приходского храма города. 300 ступеней - и баварская столица перед вами!

  • Фрауэнкирхе, Дрезден

    Колокольни для туристов

    Дрезденская Фрауэнкирхе

    В Мюнхене на Фрауэнкирхе посмотрели - теперь можно подняться на Фрауэнкирхе (Frauenkirche), но только в другой земельной столице - саксонском Дрездене. Барочная церковь, разрушенная в ходе Второй мировой войны, была восстановлена в 2005 году. На фотографии - вид на "Флоренцию на Эльбе", как называют Дрезден, со смотровой площадки на 67-метровой высоте.

  • Любек

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Петра в Любеке

    В ганзейском Гамбурге мы уже побывали, но высокие церкви ганзейские купцы строили и в других городах, поэтому заглянем еще хотя бы в Любек, Штральзунд и Бремен. На этом снимке из Любека вдали видны башни Мариенкирхе (Marienkirche). А ближе к нам - храм Святого Петра (St.-Petri-Kirche), под купол которого можно забраться. Смотровая площадка оборудована лифтом.

  • Мариенкирхе, Штральзунд

    Колокольни для туристов

    Мариенкирхе в Штральзунде

    Штральзунд расположен на берегу Балтийского моря, мимо него проходит дорога на самый большой немецкий остров - Рюген. Со смотровой площадки колокольни храма Мариенкирхе (St.-Marien-Kirche) прекрасно видно и остров, и Старый город Штральзунда, славящийся памятниками ганзейской кирпичной готики. Высота - 104 метра, 366 ступеней.

  • Бременский собор, Бремен

    Колокольни для туристов

    Бременский собор

    Посмотреть на родину бременских музыкантов можно со смотровой площадки здешнего собора (Bremer Dom), воздвигнутого на фундаменте более древнего храма в XI веке. Забраться на площадку можно по лестнице в южной башне - 57-метровая высота, 265 ступеней.

  • Шпайерский собор, Шпайер

    Колокольни для туристов

    Шпайерский собор

    Самый большой романский храм Европы находится на Рейне - в Шпайере. Такой вид на Имперский собор (Speyerer Dom) открывается... с крыла Боинга-747 в здешнем Техническом музее. Смотровая площадка юго-западной башни собора расположена на 55-метровой высоте, а ведут к ней 304 ступени. По пути наверх, преодолев первые 60 ступеней, посетители также осматривают Императорский зал.

  • Фрайбургский кафедральный собор, Фрайбург

    Колокольни для туристов

    Фрайбургский собор

    Эта фотография была сделана во Фрайбурге в октябре 2018 года, где по случаю окончания ремонта и долгожданного освобождения этой городской достопримечательности от строительных лесов утроили световое шоу. Фрайбургский кафедральный собор (Freiburger Münster) был заложен в готическую эпоху в начале XIII века. Смотровая площадка находится здесь на 70-метровой высоте, 209 ступеней.

  • Магдебургский собор, Магдебург

    Колокольни для туристов

    Магдебургский собор

    Самый известный готический собор Германии расположен в Кельне, но самый старый находится в Магдебурге - Magdeburger Dom. Он был заложен на берегу Эльбы в 1209 году. Попасть на смотровую площадку можно только с экскурсией - 96 метров, 433 ступени. Без экскурсии в Магдебурге можно посетить площадку церкви Святого Иоанна (St.-Johannis-Kirche).

  • Хильдесхайм

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Андрея в Хильдесхайме

    В нижнесаксонском городе Хильдесхайме находятся два памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к романской эпохе - церковь Святого Михаила и собор Вознесения Девы Марии. Такой вид на собор открывается с самой высокой колокольни Нижней Саксонии - 114-метровой башни здешнего храма Святого Андрея (St. Andreas). Смотровая площадка расположена на высоте 72-х метров, ведут туда 364 ступени.

  • Гейдельберг

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Духа в Гейдельберге

    Самый красивый вид на Гейдельберг открывается с территории знаменитого Гейдельбергского замка, но здесь также можно посетить смотровую площадку колокольни этого храма в Старом городе - церкви Святого Духа (Heiliggeistkirche) - 38 метров, 208 ступеней.

  • Церковь Святого Фомы, Лейпциг

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Фомы в Лейпциге

    Лейпцигская церковь Святого Фомы (Thomaskirche) известна на весь мир, благодаря своему церковному хору мальчиков - Томанерхор, одним из канторов которого был Иоганн Себастьян Бах, похороненный в этом храме. Колокольню можно посетить с экскурсиями, которые проводятся по выходным дням с апреля по ноябрь, а также в любое время по предварительным заявкам - 50 метров, 232 ступени.

  • Эрфурт

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Эгидия в Эрфурте

    Завершим наш обзор интересных и доступных немецких церковных куполов и колоколен в столице Тюрингии Эрфурте. Такой вид на одну из здешних достопримечательностей - Мост лавочников - открывается с башни храма Святого Эгидия (Ägidienkirche). Общая высота башни - 33 метра, до площадки - 128 ступеней. Вдали видны колокольни Эрфуртского собора и церкви Святого Северия.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Ульмский собор, Ульм

    Колокольни для туристов

    Как на ладони

    В Германии насчитывается более полутора тысяч смотровых площадок. Имеет смысл вспомнить о телевышках, ратушах, замковых башнях, просто высотных зданиях. Особый интерес представляют колокольни, о которых мы сегодня расскажем. На большинство башен можно подняться только по лестницам, но усилия того стоят. На фото - купол самой высокой колокольни в мире. Где она? Смотрите следующий снимок!

  • Ульмский собор, Ульм

    Колокольни для туристов

    Ульмский собор

    Ульмский собор (Ulmer Münster) - готическая церковь, заложенная в 1377 году. Строительство было завершено лишь в конце XIX века. Здешняя 162-метровая башня является самой высокой церковной колокольней мире. Чтобы попасть на смотровую площадку на 143-метровой высоте, нужно преодолеть 768 ступеней.

  • Кельнский собор, Кельн

    Колокольни для туристов

    Кельнский собор

    Чтобы попасть на смотровую площадку южной башни Кельнского собора (Kölner Dom), надо забраться на 97-метровую высоту по 533 ступеням. Решаются на это более 500 тысяч человек в год. Кельнский собор является самой посещаемой архитектурной достопримечательностью Германии - около шести миллионов туристов ежегодно. Эта фотография сделана со смотровой площадки офисного здания Kölntriangle.

  • Церковь Святого Михаила, Гамбург

    Колокольни для туристов

    Гамбургский "Михель"

    В Гамбурге смотровые площадки открыты в нескольких храмах. Начнем с церкви Святого Михаила (Hauptkirche Sankt Michaelis). "Большой Михель" был построен в эпоху барокко и считается своего рода визитной карточкой города. Смотровая площадка, на которую ведут 452 ступени, расположена на 82-метровой высоте. Над площадкой находятся самые большие башенные часы в Германии - диаметром восемь метров.

  • Гамубург

    Колокольни для туристов

    Мемориала Святого Николая в Гамбурге

    Такой вид на Гамбургскую ратушу открывается с башни Мемориала Святого Николая (Mahnmal St. Nikolai). Неоготический храм был разрушен во время Второй мировой войны, но 147-метровая колокольня устояла. В 1874-1877 годах она была самым высоким сооружением в мире. Ступени здесь считать не надо - есть лифт, поднимающий посетителей на 76-метровую высоту.

  • Церковь Святого Петра, Гамбург

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Петра в Гамбурге

    Ни за что не покинем этот ганзейский город, не представив третью площадку. Церковь Святого Петра (Hauptkirche Sankt Petri) - одна из пяти главных гамбургских церквей. Первое письменное упоминание этого самого старого приходского храма Гамбурга датировано 1195 годом. Подняться можно почти до самого шпиля - по 544 ступенькам на 123-метровую высоту.

  • Берлинский кафедральный собор, Берлин

    Колокольни для туристов

    Берлинский собор

    В немецкой столице недостатка в разных смотровых площадках не наблюдается - от Рейхстага до телебашни на Александерплац. Но нас сегодня интересуют храмы. Такой вид на бульвар Унтер-ден-Линден открывается со смотровой площадки Берлинского кафедрального собора (Berliner Dom) - самого большого евангелического храма Германии. На 50-метровую высоту здесь ведут 270 ступеней.

  • Французский собор, Берлин

    Колокольни для туристов

    Французский собор в Берлине

    На этой фотографии - Французский собор (Französischer Dom) на Жандармской площади в Берлине. Храм построили для гугенотов в 1705 году. Купол возвели через восемьдесят лет. Здание было разрушено во время Второй мировой войны и позже восстановлено. Доступ на площадку сейчас временно закрыт. Идет реконструкция, на которую выделено пять миллионов евро.

  • Франкфуртский собор, Франкфурт-на-Майне

    Колокольни для туристов

    Франкфуртский собор

    По пути из Берлина в Мюнхен остановимся во Франкфурте-на-Майне, где полно банковских и прочих небоскребов, но на Старый город здесь лучше любоваться со смотровой площадки Франкфуртского собора (Kaiserdom St. Bartholomäus) - 66 метров, 328 ступеней.

  • Мюнхен

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Петра в Мюнхене

    Такой вид на Новую ратушу и собор Фрауэнкирхе в центре Мюнхена открывается со смотровой площадки церкви Святого Петра (St. Peter) - самого старого приходского храма города. 300 ступеней - и баварская столица перед вами!

  • Фрауэнкирхе, Дрезден

    Колокольни для туристов

    Дрезденская Фрауэнкирхе

    В Мюнхене на Фрауэнкирхе посмотрели - теперь можно подняться на Фрауэнкирхе (Frauenkirche), но только в другой земельной столице - саксонском Дрездене. Барочная церковь, разрушенная в ходе Второй мировой войны, была восстановлена в 2005 году. На фотографии - вид на "Флоренцию на Эльбе", как называют Дрезден, со смотровой площадки на 67-метровой высоте.

  • Любек

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Петра в Любеке

    В ганзейском Гамбурге мы уже побывали, но высокие церкви ганзейские купцы строили и в других городах, поэтому заглянем еще хотя бы в Любек, Штральзунд и Бремен. На этом снимке из Любека вдали видны башни Мариенкирхе (Marienkirche). А ближе к нам - храм Святого Петра (St.-Petri-Kirche), под купол которого можно забраться. Смотровая площадка оборудована лифтом.

  • Мариенкирхе, Штральзунд

    Колокольни для туристов

    Мариенкирхе в Штральзунде

    Штральзунд расположен на берегу Балтийского моря, мимо него проходит дорога на самый большой немецкий остров - Рюген. Со смотровой площадки колокольни храма Мариенкирхе (St.-Marien-Kirche) прекрасно видно и остров, и Старый город Штральзунда, славящийся памятниками ганзейской кирпичной готики. Высота - 104 метра, 366 ступеней.

  • Бременский собор, Бремен

    Колокольни для туристов

    Бременский собор

    Посмотреть на родину бременских музыкантов можно со смотровой площадки здешнего собора (Bremer Dom), воздвигнутого на фундаменте более древнего храма в XI веке. Забраться на площадку можно по лестнице в южной башне - 57-метровая высота, 265 ступеней.

  • Шпайерский собор, Шпайер

    Колокольни для туристов

    Шпайерский собор

    Самый большой романский храм Европы находится на Рейне - в Шпайере. Такой вид на Имперский собор (Speyerer Dom) открывается... с крыла Боинга-747 в здешнем Техническом музее. Смотровая площадка юго-западной башни собора расположена на 55-метровой высоте, а ведут к ней 304 ступени. По пути наверх, преодолев первые 60 ступеней, посетители также осматривают Императорский зал.

  • Фрайбургский кафедральный собор, Фрайбург

    Колокольни для туристов

    Фрайбургский собор

    Эта фотография была сделана во Фрайбурге в октябре 2018 года, где по случаю окончания ремонта и долгожданного освобождения этой городской достопримечательности от строительных лесов утроили световое шоу. Фрайбургский кафедральный собор (Freiburger Münster) был заложен в готическую эпоху в начале XIII века. Смотровая площадка находится здесь на 70-метровой высоте, 209 ступеней.

  • Магдебургский собор, Магдебург

    Колокольни для туристов

    Магдебургский собор

    Самый известный готический собор Германии расположен в Кельне, но самый старый находится в Магдебурге - Magdeburger Dom. Он был заложен на берегу Эльбы в 1209 году. Попасть на смотровую площадку можно только с экскурсией - 96 метров, 433 ступени. Без экскурсии в Магдебурге можно посетить площадку церкви Святого Иоанна (St.-Johannis-Kirche).

  • Хильдесхайм

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Андрея в Хильдесхайме

    В нижнесаксонском городе Хильдесхайме находятся два памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО, относящиеся к романской эпохе - церковь Святого Михаила и собор Вознесения Девы Марии. Такой вид на собор открывается с самой высокой колокольни Нижней Саксонии - 114-метровой башни здешнего храма Святого Андрея (St. Andreas). Смотровая площадка расположена на высоте 72-х метров, ведут туда 364 ступени.

  • Гейдельберг

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Духа в Гейдельберге

    Самый красивый вид на Гейдельберг открывается с территории знаменитого Гейдельбергского замка, но здесь также можно посетить смотровую площадку колокольни этого храма в Старом городе - церкви Святого Духа (Heiliggeistkirche) - 38 метров, 208 ступеней.

  • Церковь Святого Фомы, Лейпциг

    Колокольни для туристов

    Церковь Святого Фомы в Лейпциге

    Лейпцигская церковь Святого Фомы (Thomaskirche) известна на весь мир, благодаря своему церковному хору мальчиков - Томанерхор, одним из канторов которого был Иоганн Себастьян Бах, похороненный в этом храме. Колокольню можно посетить с экскурсиями, которые проводятся по выходным дням с апреля по ноябрь, а также в любое время по предварительным заявкам - 50 метров, 232 ступени.

  • Эрфурт

    Колокольни для туристов

    Храм Святого Эгидия в Эрфурте

    Завершим наш обзор интересных и доступных немецких церковных куполов и колоколен в столице Тюрингии Эрфурте. Такой вид на одну из здешних достопримечательностей - Мост лавочников - открывается с башни храма Святого Эгидия (Ägidienkirche). Общая высота башни - 33 метра, до площадки - 128 ступеней. Вдали видны колокольни Эрфуртского собора и церкви Святого Северия.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
Самые высокие телебашни Германии 

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Первая десятка + бонус

    В Германии насчитывается почти 80 теле- и коммуникационных башен высотой более 150 метров. Смотровые площадки сейчас работают лишь на семи. Раньше было больше, но несколько закрыли - в основном, из-за нерентабельности. Представляем десятку самых высоких немецких телебашен плюс в качестве бонуса - еще те, на которые можно подняться. О существовании некоторых из них вы вряд ли подозревали!

  • Берлинская телевизионная башня на площади Александерплац

    Немецкие телевышки

    Берлин

    1. Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm). Год постройки: 1968. Высота: 368 метров. Ресторан (208 метров) и смотровую площадку (204 метра) ежегодно посещает более миллиона человек.

  • Франкфурт-на-Майне

    Немецкие телевышки

    Франкфурт-на-Майне

    2. Европейская башня - Европатурм (Europaturm). Год постройки: 1979. Высота: 337,5 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Нюрнберг

    Немецкие телевышки

    Нюрнберг

    Нюрнбергская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Nürnberg). Год постройки: 1980. Высота: 292,8 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Мюнхен

    Немецкие телевышки

    Мюнхен

    4. Олимпийская вышка - Олимпиатурм (Olympiaturm). Год постройки: 1968. Высота 291,3 метра. Ресторан (182 метра) и смотровую площадку (185 метров) ежегодно посещает более 800 тысяч человек.

  • Ганновер

    Немецкие телевышки

    Ганновер

    5. Ганноверская телебашня - Телемакс (Telemax). Год постройки: 1992. Высота: 282,2 метра. Смотровая площадка (185 метров) используется только для проведения мероприятий.

  • Гамбург

    Немецкие телевышки

    Гамбург

    6. Башня Генриха Герца (Heinrich-Hertz-Turm). Год постройки: 1968. Высота: 279,2 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Кельн

    Немецкие телевышки

    Кельн

    7. Кельнская телебашня - Колониус (Colonius). Год постройки: 1981. Высота: 266 метров. Смотровая площадка закрыта, но городские власти сейчас начали рассматривать и просчитывать варианты открытия.

  • Кобленц

    Немецкие телевышки

    Кобленц

    8. Коммуникационная вышка около Кобленца (Fernmeldeturm Koblenz). Год постройки: 1976. Высота 260,7 метра. Смотровая площадка отсутствует.

  • Дрезден

    Немецкие телевышки

    Дрезден

    9. Дрезденская телевизионная башня (Fernsehturm Dresden). Год постройки: 1969. Высота: 252 метра. Смотровая площадка закрыта.

  • Дюссельдорф

    Немецкие телевышки

    Дюссельдорф

    10. Телевышка в Дюссельдорфе - Рейнская башня (Rheinturm). Год постройки: 1982. Высота: 240,5 метра. Смотровую площадку (166 метров), кафе (170 метров) и ресторан (175 метров) ежегодно посещает 300 тысяч человек. Далее переходим сразу к номеру пятнадцать в списке самых высоких телевышек Германии и трем другим немецким башням со смотровыми площадками.

  • Мангейм

    Немецкие телевышки

    Мангейм

    ... 15. Мангеймская коммуникационная вышка (Fernmeldeturm Mannheim). Год постройки: 1975. Высота: 217,8 метра. Смотровую площадку (121 метр) и ресторан (125 метров) ежегодно посещает около 70 тысяч человек.

  • Штутгарт

    Немецкие телевышки

    Штутгарт

    16. Штутгартская телебашня (Stuttgarter Fernsehturm). Год постройки: 1955. Высота: 216,6 метра. Смотровые площадки (150 метров, 152 метра) и ресторан (147 метров) ежегодно посещает около 300 тысяч человек.

  • Дортмунд

    Немецкие телевышки

    Дортмунд

    ... 18. Дортмундская телебашня - Флориантурм (Florianturm). Год постройки: 1959. Высота: 208,6 метра. Смотровые площадки находятся на высоте 142 метра и 145 метров. Ресторан закрыт.

  • Бунгсберг

    Немецкие телевышки

    Гора Бунгсберг

    ... 30. Телевизионная башня на горе Бунгсберг (Шлезвиг-Гольштейн). Год постройки: 1977. Высота: 179 метров. Смотровая площадка находится на высоте 40 метров. P.S. Смотровые площадки в Германии есть, конечно, не только на телебашнях - например, в Кельне можно подняться на Южную башню собора, а в Берлине - на купол Рейхстага, но эта - тема для следующей галереи.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Берлинская телевышка - бетонный колосс на Александерплац

Берлинская телевизионная башня - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе. 368-метровую вышку ввели в эксплуатацию в 1969 году.  

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.  

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия в Германии.  

Достопримечательности немецких земель

В Германии насчитывается 16 федеральных земель. Представляем их главные туристические достопримечательности.  

Рейтинг немецких достопримечательностей

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.  

Мариенкирхе - "Останкинская башня" готической эпохи

Этот кирпичный храм в ганзейском городе Штральзунде считается шедевром поздней готики. Когда-то он был самым высоким сооружением своего времени в мире.  

Достопримечательности Германии: Штральзунд

Этот город на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзейского союза.  

Достопримечательности Германии: Любек

В Средние века он входил в число богатейших торговых городов Европы.  

Романские храмы Хильдесхайма

Два древних храма в этом нижнесаксонском городе включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: кафедральный собор и церковь Святого Михаила.  

Колокольни для туристов

Одна из самых популярных таких смотровых площадок находится на Южной башне Кельнского собора, но на колокольни можно подняться и в других немецких городах. (17.10.2018)  

Немецкие телевышки  

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлинская телебашня  

Дрезденская церковь Фрауэнкирхе  

Германия переживает туристический бум  

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