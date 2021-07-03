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Горный массив средней высоты в Северной Германии, располагается на территории земель Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.
Немецкий регион Гарц обладает самой плотной в Европе сетью узкоколейных дорог. После локдауна на них вновь вернулись паровозы, в том числе на дорогу к вершине горы Броккен.
В немецком городе Штольберге в Гарце начались испытания шестиместного электрического автобуса, передвигающегося без водителя.
Немецкий регион Гарц известен своими узкоколейными дорогами. По одной из них даже можно доехать до вершины горы Броккен, но речь сегодня - о дороге около Хальберштадта.
Вальпургиева ночь - одна, но разных вечеринок на Вальпургиеву ночь в немецком Гарце - обычно много. Сейчас здесь из-за пандемии заранее отменяют шабаши ведьм и гулянки чертей.
Окунуться в прорубь только раз за всю зиму? Зачем отказывать себе в удовольствии, если это можно делать каждые выходные?!
Осень в Германии только начинается, если смотреть на еще почти зеленые ландшафты, но в баварских Альпах уже даже выпал вполне живописный снег.
Восемь немецких деревень планируют расселить и снести из-за расширения угольного карьера Гарцвайлер под Кельном. Притом карьер прекратит работу уже в 2038 году. Подробности - у DW.
Из-за пандемии коронавируса летние отпуска в этом году многие немцы проведут в Германии. Некоторые, наверняка, оправятся в природные парки, которых здесь насчитывается около сотни.
Ведьмы и черти бывают разные. Эти сувениры делают в небольшой традиционной мастерской в немецком регионе Гарц.
Во времена ГДР на этой 1140-метровой вершине в Гарце несли службу пограничники, шпионы и метеорологи. Больше сюда никого не пускали.
Ясли Христовы - непременный атрибут Рождества в Германии.
Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.
Молодые люди, выступающие в защиту климата, были выведены из котлована полицейскими или покинули его добровольно, заявили в полиции Ахена. Активисты блокировали работу в карьере, прорвав оцепление.
Из Ахена многотысячные протесты экологических активистов переместились к крупному угольному карьеру Гарцвайлер.
Вечеринки под названием "Танец в май" - лишь один из способов отметить Первое мая в Германии. Корни праздника, о котором здесь идет речь, уходят в языческие времена.
Приближается Вальпургиева ночь, а это значит, что ведьмам и прочей нечистой силе пора отправляться на гору Броккен.
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