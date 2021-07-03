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Гарц

Горный массив средней высоты в Северной Германии, располагается на территории земель Нижняя Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn HSB steht im Selketal auf einem Bahnhof. Nach der langen Pandemiepause nahm die HSB nun auch ihren Dampfbetrieb im Selketal wieder auf. Jährlich reisen zehntausende Fahrgäste mit der Harzer Schmalspurbahn durch die Region.

В Гарце снова пыхтят паровозы (фото) 03.07.2021

Немецкий регион Гарц обладает самой плотной в Европе сетью узкоколейных дорог. После локдауна на них вновь вернулись паровозы, в том числе на дорогу к вершине горы Броккен.
Der automatisiert fahrende Shuttlebus Thyra Floh fährt für den Pilotbetrieb auf dem Marktplatz im Südharz. Jeweils sechs Personen kann der elektrisch betriebene Kleinbus auf seiner Fahrt befördern.

Немецкому фахверку - беспилотный автобус (фото) 29.06.2021

В немецком городе Штольберге в Гарце начались испытания шестиместного электрического автобуса, передвигающегося без водителя.

Vereinsmitglieder fahren zur Probe mit der historischen Feldbahn. Im Feldbahnmuseum wird die Geschichte der landwirtschaftlich genutzten Feldbahnen lebendig. Regelmäßig werden hier Fahrten mit der Feldbahn auf einer historischen Strecke angeboten. Der Verein Feldbahnarbeitsgemeinschaft e.V. betreibt sieben Loks und weitere mit Muskelkraft betriebene Draisinen. Wegen der Corona-Pandemie mussten auch in diesem Jahr bereits viele Fahrtermine ausfallen.

Немецкие узкоколейки: Штрубе-Бан в Гарце (фото) 26.05.2021

Немецкий регион Гарц известен своими узкоколейными дорогами. По одной из них даже можно доехать до вершины горы Броккен, но речь сегодня - о дороге около Хальберштадта.
28.03.2021 Eine Hexenskulptur lehnt an einem Stein auf dem Hexentanzplatz. Wegen der Coronapandemie wurde das größte Walpurgisfest im Harz bereits abgesagt. nun plant der Landkreis Harz ab dem 06.04.2021 in touristischen Orten des Landkreises die Öffnung der Außengastronomie, des Einzelhandels und von touristischen Freizeiteinrichtungen. Grundlage dafür ist ein Pilotprojekt das derzeit erarbeitet wird. Unter Einbeziehung von Testzentren und der in Halberstadt entwickelten App PassGo wäre dies ein erster Schritt in die Normalität.

Локдаун для ведьм. В Германии отменяют Вальпургиевы ночи (фото) 30.03.2021

Вальпургиева ночь - одна, но разных вечеринок на Вальпургиеву ночь в немецком Гарце - обычно много. Сейчас здесь из-за пандемии заранее отменяют шабаши ведьм и гулянки чертей.

Zwei Frauen baden im eisigen Wasser im Waldseebad. Seit sechs Jahren treffen sich die Frauen und Männer von den Hasselfelder Eisperlen wöchentlich zum Eisbaden im Waldseebad um sich abzuhärten und fit zu bleiben. +++ dpa-Bildfunk +++

Каждые выходные - в ледяную прорубь. Немецкий опыт (фото) 01.02.2021

Окунуться в прорубь только раз за всю зиму? Зачем отказывать себе в удовольствии, если это можно делать каждые выходные?!
dpatopbilder - 27.09.2020, Bayern, Lenggries: Wanderer steigen auf einem verschneiten Wanderweg zum Gipfel des Brauneck empor. Foto: Tobias Hase/dpa | Verwendung weltweit

Итоги выходных в Германии: выпал снег и коровы спустились с гор (фото) 28.09.2020

Осень в Германии только начинается, если смотреть на еще почти зеленые ландшафты, но в баварских Альпах уже даже выпал вполне живописный снег.

Thema Geisterdörfer im rheinischen Kohlegebiet Protestschild am Ortseingang Keyenberg Das Bild ist im Januar 2019 von Gero Rueter in Keyenberg gemacht worden und für die DW freigegeben.

Деревни-призраки: как населенные пункты в ФРГ исчезают из-за добычи угля 10.07.2020

Восемь немецких деревень планируют расселить и снести из-за расширения угольного карьера Гарцвайлер под Кельном. Притом карьер прекратит работу уже в 2038 году. Подробности - у DW.
Brücke mit Brückenturm und Burg Randeck, Essing, Niederbayern, Deutschland +++picture alliance / Bildagentur Huber +++

Природные парки в Германии - от Гарца до Верхнего Дуная (фотогалерея) 21.05.2020

Из-за пандемии коронавируса летние отпуска в этом году многие немцы проведут в Германии. Некоторые, наверняка, оправятся в природные парки, которых здесь насчитывается около сотни.

28.04.2020, Sachsen-Anhalt, Thale: Original Harzer Brockenhexen stehen in der Werkstatt der Firma Hexenmanufaktur in Thale. Acht verschiedene Hexen und Teufel werden von den Mitarbeitern als Souvenirs traditionell in reiner Handarbeit in unterschiedlichen Formen und Größen hergestellt. Die schaurigen Gestalten erfreuen sich nicht nur an Walpurgis wachsender Beliebtheit. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit...

Откуда берутся ведьмы (фото) 01.05.2020

Ведьмы и черти бывают разные. Эти сувениры делают в небольшой традиционной мастерской в немецком регионе Гарц.
dpatopbilder - 28.12.2019, Sachsen-Anhalt, Schierke: Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn HSB fährt über den Wolken auf dem Brocken. Nebel und Kälte haben die Landschaft in ein einzigartiges Winterparadies verzaubert. Auf dem Brocken lockten strahlender Sonnenschein und gute Fernsicht tausende Besucher an. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На зимний Броккен - пешком, на поезде или велосипеде (фото) 05.01.2020

Во времена ГДР на этой 1140-метровой вершине в Гарце несли службу пограничники, шпионы и метеорологи. Больше сюда никого не пускали.
17.12.2019, Niedersachsen, Wieda: Ein Krippe mit mit lebensgroßen Figuren steht neben einem beleuchteten Weihnachtsbaum im Harzort Wieda. Die Krippen-Weihnacht ist bis zum 29.12.2019 zu sehen. Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рождественские вертепы в немецком Гарце (фото) 21.12.2019

Ясли Христовы - непременный атрибут Рождества в Германии.
Ein Snowboardfahrer fliegt am Samstag (17.03.2012) auf dem Feldberg im Schwarzwald an einem Sessellift vorbei. Der Liftverbund Feldberg rechnet nach diesem Winter mit dem zweitbesten Ergebnis seit Bestehen des Verbundes. Foto: Patrick Seeger dpa/lsw +++(c) dpa - Bildfunk+++

10 лучших зимних курортов Германии 15.11.2019

Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.
dpatopbilder - 22.06.2019, Nordrhein-Westfalen, Garzweiler: Zahlreiche Umweltaktivisten laufen in den Tagebau Garzweiler, nachdem sie die Polizeisperre durchbrochen haben. Die Proteste für mehr Klimaschutz im Rheinland gehen weiter. Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

Экоактивисты покинули угольный карьер Гарцвайлер на западе Германии 23.06.2019

Молодые люди, выступающие в защиту климата, были выведены из котлована полицейскими или покинули его добровольно, заявили в полиции Ахена. Активисты блокировали работу в карьере, прорвав оцепление.
22.06.2019, Nordrhein-Westfalen, Garzweiler: Der Demonstrationszug geht am Rande des Tagebau Garzweiler entlang. Die Proteste für mehr Klimaschutz im Rheinland gehen weiter. Foto: Federico Gambarini/dpa | Verwendung weltweit

На западе ФРГ проходит многодневная акция молодежи в защиту климата 22.06.2019

Из Ахена многотысячные протесты экологических активистов переместились к крупному угольному карьеру Гарцвайлер.
ARCHIV 2009++++++++Feste Deutschland Eifel Maifest Maibaum bunt flatternd Wind blauer Himme (c) picture-alliance/Helga Lade/B. Siering

"Танец в май": шабаш ведьм и любовные березки 30.04.2019

Вечеринки под названием "Танец в май" - лишь один из способов отметить Первое мая в Германии. Корни праздника, о котором здесь идет речь, уходят в языческие времена.
26.04.2019, Niedersachsen, Bad Grund: Hexe Erika und Teufel Holger Diener proben mit Dreizack und Besen am Hübichenstein für das Walpurgis Open Air Theater. An zahlreichen Orten im Harz wird am 30.04. mit Musik, Umzügen und Festen Walpurgis gefeiert. Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Ведьм бояться - к чертям не летать (фото) 29.04.2019

Приближается Вальпургиева ночь, а это значит, что ведьмам и прочей нечистой силе пора отправляться на гору Броккен.
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