Гарц - родина северных оленей в Германии (фото)

10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино и выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.
Декабрьские кадры из Германии
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Фахверковое Рождество
09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Элвис Пресли на светофоре
08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Белый мишка
07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Жизнь в янтарном лесу
06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Время прогонять злых духов
06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Cамые красивые рождественские рынки
05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Двойник Ангелы Меркель
05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Мировой рекорд
04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Бэби-угрей выпустили в Рейн
04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождественские рынки отказываются от пластика
03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Замок за один евро
03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Рождество в княжеском замке
02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.
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Кадр за кадром - Декабрь 2018
Золотой гость
01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.
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Рождественские ярмарки в Германии
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15 городов на рождественской карте Германии
Предрождественский сезон
В конце ноября - начале декабря в Германии вновь открылись рождественские рынки - большие и маленькие, традиционные и альтернативные. По всей стране их насчитывается около двух с половиной тысяч. Заглянем на некоторые из них.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рядом с собором
Начнем с Кельна. Этот город лидирует в Германии по общему числу посетителей его рождественских базаров. За несколько предрождественских недель здесь бывает около четырех миллионов человек. Одна из ярмарок находится прямо около Кельнского кафедрального сбора - самой популярной немецкой достопримечательности.
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15 городов на рождественской карте Германии
Берлинское Рождество
Почти три десятка рождественских базаров ожидают посетителей в Берлине. Они разбросаны по всем частям города. Наиболее известные и популярные находятся на площади Александрплац около Берлинской телевизионной башни и Красной ратуши, на Жандармском рынке, Потсдамской площади и в районе Шпандау.
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15 городов на рождественской карте Германии
В бывшей столице
Бывшая столица ФРГ Бонн отстает от столичного Берлина по числу ярмарок, но может конкурировать с другими городами в категории самых уютных рождественских базаров. Один из них находится на площади около городской ратуши и совсем недалеко от дома, в котором родился великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.
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15 городов на рождественской карте Германии
В центре Дюссельдорфа
Исторический центр Дюссельдорфа, известный своими многочисленными пивными, барами и ресторанами, в предпраздничные недели фактически превращается в один большой рождественский базар. Только в Старом городе работает шесть ярмарок, а общее число торговых ларьков и павильонов превышает две сотни.
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15 городов на рождественской карте Германии
Пряничное Рождество
Власти Ахена решили уменьшить число ларьков, торгующих едой и напитками, а больше места отдать украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen.
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15 городов на рождественской карте Германии
Из разных стран мира
Покидая Северный Рейн-Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество по-нюрнбергски
Нюрнбергский праздничный базар Сhristkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю Сhristkindlesmarkt ведет с первой половины XVII века, то есть относится к числу старейших в Германии.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество в Гарце
Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Его посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами. Здесь, например, можно приобрести сувениры из дерева.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество в финансовой столице Европы
Рождественская ярмарка Франкфурта-на-Майне находится на площади Рёмер перед Старой ратушей. Она относится к числу самых посещаемых в Германии. Главную 30-метровую елку украшают гирлянды с пятью тысячами лампочек и четырьмя сотнями лент.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество по-ганзейски
В ганзейском городе Гамбурге работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.
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15 городов на рождественской карте Германии
С бременскими музыкантами
Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Его главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с ее готическими и ренессансными фасадами. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество в Тюрингии
На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год ее посещают немногим меньше 2 миллионов человек.
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15 городов на рождественской карте Германии
Сувениры Рудных гор
В Дрездене работает один из самых старых немецких рождественских базаров - Dresdner Striezelmarkt. В 2018 году он проводится в 584-й раз. Только эту ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. В Дрездене можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в регионе Рудных гор.
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15 городов на рождественской карте Германии
Рождество в Лейпциге
Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких рынков в Германии.
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15 городов на рождественской карте Германии
С баварским акцентом
Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.
Автор: Максим Нелюбин