 Гарц - родина северных оленей в Германии (фото) | Кадр дня | DW | 10.12.2018

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Кадр за кадром

Гарц - родина северных оленей в Германии (фото)

Этих северных оленей из Гарца можно взять напрокат круглый год, но больше всего работы у них - перед Рождеством.

Rentier on tour, Вульфтен (Нижняя Саксония)

10.12.2018, Вульфтен • "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним"... Эти олени в тундру и тайгу не собираются. Они прекрасно чувствуют себя в немецком регионе Гарц. Их послужному списку могут позавидовать даже настоящие актеры. Они активно снимаются в кино и выступают на телевидении. В оставшееся время сейчас - развозят подарки детворе, выезжая на помощь Санта-Клаусам в разные уголки Германии.

Декабрьские кадры из Германии

  • Бернкастель-Кус

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Фахверковое Рождество

    09.12.2018, Бернкастель-Кус • Девятое декабря - время открывать девятые дверки на рождественских календарях - маленьких, больших, покупных, самодельных... Такой рождественский календарь сейчас можно увидеть в городе Бернкастель-Кус на Мозеле - популярном туристическом и винодельческом регионе. В него превратили фасад одного из здешних фахверковых домов.

  • Фридберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Элвис Пресли на светофоре

    08.12.2018, Фридберг • Такие пешеходные светофоры можно теперь увидеть в немецком городе Фридберге около Франкфурта-на-Майне. В 1958-1960 годах "король рок-н-ролла" проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Берлин-Фридрихсфельде

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Белый мишка

    07.12.2018, Берлин • Этот медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде около недели назад и растет под бдительным присмотром медведицы Тони, видеокамеры и немецкой общественности. Особо критическими в жизни новорожденных белых медведей считаются первые 10 дней. В целом их смертность в зоопарках Германии составляет почти 60 процентов. Желаем здоровья маме и малышу.

  • Экспонат выставки в Штутгарте
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Жизнь в янтарном лесу

    06.12.2018, Штутгарт • Личинка богомола, попавшая в древесную смолу много миллионов лет назад. В немецком городе Штутгарте открылась выставка "Жизнь в янтарном лесу" ("Leben im Bernsteinwald"). Она проходит в земельном Музее естественной истории (Naturkundemuseum Stuttgart) до 28 июля 2019 года. Особое внимание организаторы экспозиции уделили инклюзам - ископаемым останкам живых организмов.

  • Бургберг

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Время прогонять злых духов

    06.12.2018, Бургберг • Эта фотография была сделана в баварском Альгое, где в эти дни проходят шествия - Klausentreiben, традиционные для этих альпийских регионов. Молодые люди в одеждах из шкур после наступления темноты устраивают шумные процессии, цель которых - изгнать злых духов.

  • Кельн
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    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Cамые красивые рождественские рынки

    05.12.2018, Кельн • В Европе ищут лучшие рождественские рынки. Германию среди двадцати финалистов конкурса на сайте www.europeanbestdestinations.com представляют Кельн (фото), Ахен, Нюрнберг, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт. Принять участие в голосовании можно до десятого декабря. В последние три года победителем становился Загреб.

  • Урсула Ванецки

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Двойник Ангелы Меркель

    05.12.2018, Аттендорн • На этой неделе будет избран преемник или преемница Ангелы Меркель на посту лидера ХДС. Ранее она также заявила, что не будет больше выдвигаться на пост канцлера. Двойник Меркель - Урсула Ванецки, много лет выступающая в образе самой сильной женщины в мировой политике, в связи с этим заявила, что сама уже немного устала от этой роли и рада будет более спокойным временам.

  • Ринтельн

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Мировой рекорд

    04.12.2018, Ринтельн • Сюзанна и Томас Йеромин из Нижней Саксонии очень любят Рождество и наряжают дома целый рождественский лес. В этом году они установили 316 рождественских елок и стали обладателями мирового рекорда по их количеству в одном месте, что подтвердил представитель Института рекордов Германии (RID). Для создания праздничной атмосферы использовали 300 гирлянд и 42 тысячи шаров.

  • Малек речного угря

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Бэби-угрей выпустили в Рейн

    04.12.2018, Франкфурт-на-Майне • Килограмм мальков речного угря (ангулас), считающихся деликатесом в Испании, стоит около тысячи евро. Немецкая таможня в аэропорту Франкфурта недавно изъяла партию такого товара - две тысячи живых экземпляров, которых пытались вывезти во Вьетнам. Теперь их выпустили в Рейн в районе Майнца. Популяция угрей здесь сильно сократилась. Они находятся под особой охраной.

  • Любек

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождественские рынки отказываются от пластика

    03.12.2018, Любек • Эта фотография была сделана в ганзейском городе Любеке - на родине сладостей из марципана, где в этом году объявили последовательную борьбу пластиковому мусору на рождественских рынках. Глинтвейн и пунш здесь теперь разливают только в такие керамические кружки, а покупки кладут в бумажные пакеты с надписью: "Любек - рождественская столица Северной Германии".

  • Замок Мариенбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Замок за один евро

    03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.

  • Регенсбург

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Рождество в княжеском замке

    02.12.2018, Регенсбург • Князья фон Турн-и-Таксис считаются самым богатым из бывших владетельных домов Европы. Их предки сыграли важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы. Графиня Глория фон Турн-и-Таксис уже много лет устраивает во дворе родового дворца Санкт-Эммерам в Регенсбурге рождественский рынок - один из более чем 2500 таких рынков в Германии.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Декабрь 2018

    Золотой гость

    01.12.2018, Дрезден • В начале декабря в Германии повсюду открылись рождественские рынки. Один из самых древних находится в Дрездене - Striezelmarkt. А эта фотография сделана на рынке Augustusmarkt, названого в честь саксонского курфюрста Августа Сильного, памятник которому изображен на этой фотографии на фоне колеса обозрения, на котором там можно прокатиться.


Смотрите также:
Рождественские ярмарки в Германии

  • Подготовка к открытию рынка в Дрездене

    15 городов на рождественской карте Германии

    Предрождественский сезон

    В конце ноября - начале декабря в Германии вновь открылись рождественские рынки - большие и маленькие, традиционные и альтернативные. По всей стране их насчитывается около двух с половиной тысяч. Заглянем на некоторые из них.

  • Рождественский базар около Кельнского собора

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рядом с собором

    Начнем с Кельна. Этот город лидирует в Германии по общему числу посетителей его рождественских базаров. За несколько предрождественских недель здесь бывает около четырех миллионов человек. Одна из ярмарок находится прямо около Кельнского кафедрального сбора - самой популярной немецкой достопримечательности.

  • Базар на Жандармской площади в Берлине

    15 городов на рождественской карте Германии

    Берлинское Рождество

    Почти три десятка рождественских базаров ожидают посетителей в Берлине. Они разбросаны по всем частям города. Наиболее известные и популярные находятся на площади Александрплац около Берлинской телевизионной башни и Красной ратуши, на Жандармском рынке, Потсдамской площади и в районе Шпандау.

  • Ларек с елочными украшениями на базаре в Бонне

    15 городов на рождественской карте Германии

    В бывшей столице

    Бывшая столица ФРГ Бонн отстает от столичного Берлина по числу ярмарок, но может конкурировать с другими городами в категории самых уютных рождественских базаров. Один из них находится на площади около городской ратуши и совсем недалеко от дома, в котором родился великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.

  • Один из рождественских базаров в Старом городе, Дюссельдорф

    15 городов на рождественской карте Германии

    В центре Дюссельдорфа

    Исторический центр Дюссельдорфа, известный своими многочисленными пивными, барами и ресторанами, в предпраздничные недели фактически превращается в один большой рождественский базар. Только в Старом городе работает шесть ярмарок, а общее число торговых ларьков и павильонов превышает две сотни.

  • Ахенские печатные пряники в витрине одного из городских магазинов

    15 городов на рождественской карте Германии

    Пряничное Рождество

    Власти Ахена решили уменьшить число ларьков, торгующих едой и напитками, а больше места отдать украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen.

  • Internationaler Weihnachtsmarkt Essen

    15 городов на рождественской карте Германии

    Из разных стран мира

    Покидая Северный Рейн-Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира.

  • Нюрнберг перед Рождеством

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество по-нюрнбергски

    Нюрнбергский праздничный базар Сhristkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю Сhristkindlesmarkt ведет с первой половины XVII века, то есть относится к числу старейших в Германии.

  • Площадь перед ратушей в городе Вернигероде

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Гарце

    Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Его посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами. Здесь, например, можно приобрести сувениры из дерева.

  • Рождественский базар во Франкфурте-на-Майне

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в финансовой столице Европы

    Рождественская ярмарка Франкфурта-на-Майне находится на площади Рёмер перед Старой ратушей. Она относится к числу самых посещаемых в Германии. Главную 30-метровую елку украшают гирлянды с пятью тысячами лампочек и четырьмя сотнями лент.

  • Один из рождественских базаров в Гамбурге

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество по-ганзейски

    В ганзейском городе Гамбурге работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.

  • Рождественский базар перед Старой ратушей в Бремене

    15 городов на рождественской карте Германии

    С бременскими музыкантами

    Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Его главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с ее готическими и ренессансными фасадами. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.

  • Ярмарка около Эрфуртского собора

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Тюрингии

    На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год ее посещают немногим меньше 2 миллионов человек.

  • Рождественский базар в Дрездене

    15 городов на рождественской карте Германии

    Сувениры Рудных гор

    В Дрездене работает один из самых старых немецких рождественских базаров - Dresdner Striezelmarkt. В 2018 году он проводится в 584-й раз. Только эту ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. В Дрездене можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в регионе Рудных гор.

  • Рождественский базар в Лейпциге

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Лейпциге

    Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких рынков в Германии.

  • Christkindlmarkt на площади Мариенплац

    15 городов на рождественской карте Германии

    С баварским акцентом

    Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Популярные рождественские рынки в Германии

За четыре недели до праздника в Германии вновь открылись рождественские базары, всего по стране - более двух с половиной тысяч. Представляем некоторые из них.  

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Особую бдительность следует проявлять в людных местах - например, на вокзалах, а сейчас в Германии - также на многочисленных рождественских рынках.  

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Кадр за кадром - Декабрь 2018  

15 городов на рождественской карте Германии  

Ссылки в интернете

www.der-rentier-verleih.de

Оленеводческое хозяйство в Гарце

Аудио- и видеофайлы по теме

Эмоциональный шопинг или магазин на диване?  

Что дарят немцы на Рождество  

В Лапландии у Санта-Клауса  

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Этот дом в небольшом нижнесаксонском городе похож на магазин по продаже елок и рождественских украшений.

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