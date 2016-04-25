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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ганноверская ярмарка".
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Что это за технологии, с которыми знакомились на ярмарке в Ганновере Ангела Меркель и Барак Обама? Профессор Борис Отто объяснил DW суть немецкого термина Industrie 4.0.
В этом году США впервые стали страной-партнером Ганноверской ярмарки, открывающейся 24 апреля. Все, что нужно знать о германо-американских торговых отношениях, - в материале DW.
В промышленности наступает новая эпоха. У нее есть название, пока мало известное в РФ: "индустрия 4.0". Что это такое, уже сегодня можно увидеть в Ганновере на промышленной ярмарке.
Германия намерена углублять сотрудничество с Индией, заявил в Нью-Дели министр иностранных дел ФРГ.
Автоматизированные гаражи существуют давно, но они изначально таковыми и проектировались. Теперь же разработана система, которую можно установить практически в любом гараже.
Крупнейший в мире смотр промышленных технологий демонстрирует достижения "Индустрии 4.0". О России, прошлогодней стране-партнере, говорят главным образом из-за возможных санкций.
Международная промышленная ярмарка завершилась в Ганновере. И на этот раз она подтвердила свой международный статус политико-экономической платформы.
Почему предприниматели из Германии молчат о правах человека в РФ, выяснял корреспондент DW.
Председатель совета директоров "Газпрома", бывший российский премьер Виктор Зубков рассказал DW об участии России в Ганноверской ярмарке и об отношениях Москвы и Берлина.
Репортаж DW о переговорах лидеров России и Германии на Ганноверской ярмарке.
На груди у них были оскорбительные надписи в адрес президента России.
Визит президента РФ в ФРГ на открытие Ганноверской ярмарки начался без конфликтов.
В этом городе Ангела Меркель и Владимир Путин открывают промышленную ярмарку.
В Ганновере на крупнейшей в мире промышленной выставке можно увидеть, какие перспективы открывает перед машиностроителями порожденная интернетом четвертая индустриальная революция.
В преддверии визита Владимира Путина в Ганновер, немецкие политики и правозащитники призывают Берлин четко обозначить позиции в отношениях с Москвой.
Перед визитом президента России немецкие политики спорят о том, как к нему относиться.
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