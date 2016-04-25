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Ганноверская ярмарка

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Ганноверская ярмарка".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

US-Präsident Obama und Kanzlerin Merkel bei HARTING (c) Harting

Эксперт: Индустрия 4.0 - это революция интеллектуальных машин 25.04.2016

Что это за технологии, с которыми знакомились на ярмарке в Ганновере Ангела Меркель и Барак Обама? Профессор Борис Отто объяснил DW суть немецкого термина Industrie 4.0.
ARCHIV - Container werden am 19.03.2012 im Hafen in Hamburg auf dem Container Terminal Altenwerder (CTA) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) umgeschlagen. Foto: Christian Charisius/dpa (zu dpa Deutsche Exporte sinken nach Rekord im Vormonat deutlich vom 09.01.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Четыре факта о торговле Германии с США 23.04.2016

В этом году США впервые стали страной-партнером Ганноверской ярмарки, открывающейся 24 апреля. Все, что нужно знать о германо-американских торговых отношениях, - в материале DW.
***ACHTUNG: Nur zur Berichterstattung über die Hannover Messe verwenden!!!*** Auf dem Bild: HANNOVER MESSE-Preview am 3. Februar 2015 in Berlin; SCHUNK GmbH & Co. KG Greifarm eines Roboters der Firma Schunk Rechte: Deutsche Messe AG

Ганноверская ярмарка: Роботы становятся умнее с каждым днем 13.04.2015

В промышленности наступает новая эпоха. У нее есть название, пока мало известное в РФ: "индустрия 4.0". Что это такое, уже сегодня можно увидеть в Ганновере на промышленной ярмарке.
German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier (L) and India's Prime Minister Narendra Modi (2nd R) share a laugh during their meeting in New Delhi September 8, 2014. Steinmeier is on a three-day visit to India. REUTERS/India's Press Information Bureau/Handout via Reuters (INDIA - Tags: POLITICS) ATTENTION EDITORS - NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Индия станет страной-партнером Ганноверской ярмарки в 2015 году 08.09.2014

Германия намерена углублять сотрудничество с Индией, заявил в Нью-Дели министр иностранных дел ФРГ.
Der Park-Roboter «Ray» befördert am 23.06.2014 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) ein Auto. Der Park-Roboter wird erstmals am Düsseldorfer Aiport zum Einsatz kommen. Foto: Federico Gambarini/dpa

В дюссельдорфском аэропорту машины паркует робот 02.07.2014

Автоматизированные гаражи существуют давно, но они изначально таковыми и проектировались. Теперь же разработана система, которую можно установить практически в любом гараже.
Roboter am Stand von Siemens auf der Hannover Messe 2014 Aufnahme 6.4.14 Hannover Foto DW/ Böhme

Ганноверская ярмарка под знаком роботов и частично России 07.04.2014

Крупнейший в мире смотр промышленных технологий демонстрирует достижения "Индустрии 4.0". О России, прошлогодней стране-партнере, говорят главным образом из-за возможных санкций.
Hannover Messe 2013: Stand von Gazprom *** Deutsche Welle, Roman Goncharenko, 8. April 2013

Ганноверская ярмарка: Россия установила рекорд 12.04.2013

Международная промышленная ярмарка завершилась в Ганновере. И на этот раз она подтвердила свой международный статус политико-экономической платформы.
Autor: Roman Goncharenko in Hannover (DW). Beschreibung: Hannover Messe (Russischer Messestand) Schlagworte: Ганноверская ярмарка, Ганновер, Путин, Меркель, промышленная ярмарка Jahr/Ort: 2013, Hannover

Почему немецкие фирмы молчат о правах человека в России 12.04.2013

Почему предприниматели из Германии молчат о правах человека в РФ, выяснял корреспондент DW.
Hannover Messe 2013: Stand von Gazprom *** Deutsche Welle, Roman Goncharenko, 8. April 2013

Виктор Зубков: Политические отношения России и Германии не охладели 09.04.2013

Председатель совета директоров "Газпрома", бывший российский премьер Виктор Зубков рассказал DW об участии России в Ганноверской ярмарке и об отношениях Москвы и Берлина.
Russian President Vladimir Putin translates a question from a journalist for German Chancellor Angela Merkel during a news conference following their tour through the Hanover Messe on the first day of the industrial trade fair, in Hanover April 8, 2013. Russia is the partner country of the Hanover fair 2013, which runs from April 8 -12. REUTERS/Fabrizio Bensch (GERMANY - Tags: POLITICS BUSINESS)

Меркель и Путин в Ганновере: разногласия не переросли в распри 08.04.2013

Репортаж DW о переговорах лидеров России и Германии на Ганноверской ярмарке.
Eine nackte Demonstrantin steht am 08.04.2013 in Hannover (Niedersachsen) beim Eröffnungsrundgang der Hannover Messe vor Bundeskanzlerin Angela Merkel (3.v.r, CDU) und Russlands Staatspräsident Wladimir Putin (2.v.l). Mehrere Aktivistinnen stürmten beim Eröffnungsrundgang auf den Messestand von Volkswagen. Foto: Jochen Lübke/dpa

Путин в Ганновере подвергся нападению полуобнаженнных активисток 08.04.2013

На груди у них были оскорбительные надписи в адрес президента России.
German Chancellor Angela Merkel welcomes Russian President Vladimir Putin for the opening of the industrial Hannover Fair at the Congress Center in Hannover, Germany, Sunday April 7,2013. (AP Photo/Frank Augstein)

Открытие Ганноверской ярмарки: улыбки Путина и намеки Меркель 07.04.2013

Визит президента РФ в ФРГ на открытие Ганноверской ярмарки начался без конфликтов.
Autor: Roman Goncharenko in Hannover (DW). Beschreibung: Demo Putinsbesuch in Hannover Schlagworte: Путин, Меркель, Ганноверская ярмарка, акция протеста, НКО Jahr/Ort: 2013, Hannover

Ганновер встретил Путина протестами 07.04.2013

В этом городе Ангела Меркель и Владимир Путин открывают промышленную ярмарку.
Am Fraunhofer Institut für graphische Datenverarbeitung IGD in Darmstadt hält ein Mitarbeiter einen mobilen Computer, der eine Explosionszeichnung von Bauteilen darstellt. (Foto: Fraunhofer IGD)

Главная тема Ганноверской ярмарки - "Индустрия 4.0" 07.04.2013

В Ганновере на крупнейшей в мире промышленной выставке можно увидеть, какие перспективы открывает перед машиностроителями порожденная интернетом четвертая индустриальная революция.
Der Schriftzug an der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin am Freitag (30.12.2011). Die ägyptischen Behörden haben die Büros von 17 Menschenrechtsorganisationen und ausländischen Institutionen in Kairo durchsucht, darunter das der Konrad-Adenauer-Stiftung. Staatsanwälte hätten in Begleitung von Polizisten nach Hinweisen gesucht, ob die ins Visier geratenen Organisationen ohne Lizenz arbeiteten und ohne Erlaubnis der ägyptischen Behörden aus dem Ausland Geld erhalten hätten, meldete das staatliche Fernsehen am Donnerstag (29.12.2011). Foto Maurizio Gambarini dpa/lbn pixel

Немецкие правозащитники требуют "откровенного разговора" с Россией 06.04.2013

В преддверии визита Владимира Путина в Ганновер, немецкие политики и правозащитники призывают Берлин четко обозначить позиции в отношениях с Москвой.
Berlin/ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begruesst am Freitag (01.06.12) vor dem Kanzleramt in Berlin den russischen Praesidenten Wladimir Putin. Merkel empfing Putin zu einem Gespraech. Foto: Clemens Bilan/dapd

Путин в Ганновере: деспот или партнер? 06.04.2013

Перед визитом президента России немецкие политики спорят о том, как к нему относиться.
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