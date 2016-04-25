Ганноверская ярмарка: Роботы становятся умнее с каждым днем

В промышленности наступает новая эпоха. У нее есть название, пока мало известное в РФ: "индустрия 4.0". Что это такое, уже сегодня можно увидеть в Ганновере на промышленной ярмарке.