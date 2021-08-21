Ганзейский союз

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии.
Досье об истории Ганзейского союза и ганзейских городах в Германии.
Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
Ганзейский город Любек в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн - неофициальная марципановая столица мира.
Неповторимый силуэт этих ворот известен во всем мире. Они являются главным архитектурным символом ганзейского города Любека. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
Два сейфа стояли забытыми где-то в городской ратуше Любека с 1950-х годов.
Ганзейский город Любек претендует на роль "Рождественской столицы Северной Германии", однако для туристов здесь найдется много интересного круглый год.
На этой фотографии хорошо видно, в каких местах ганзейские купцы предпочитали строить свои города.
Этот старейший немецкий город на Балтике считался столицей Ганзейского союза. Сегодня о далеких временах напоминают многочисленные архитектурные памятники.
Любек был основан в 1143 году графом Гольштейна Адольфом II, став первым немецким городом на Балтийском море. Затем на протяжении веков он играл ведущую роль в Ганзейском союзе.
Голштинские ворота - главный символ Любека. Этот немецкий город в земле Шлезвиг-Гольштейн был столицей Ганзейского союза и является родиной марципана.
Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие главные достопримечательности Бремена и Бремерхафена.
Этот немецкий город на Балтике за свою историю успел побывать шведским, датским, снова шведским. В 1716 году Висмар посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.
Своим богатством в прошлом этот город обязан соли. "Белое золото" добывали здесь более тысячи лет, а продавали повсюду в Северной Европе. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
В список ЮНЕСКО в Бремене включены Старая ратуша и главный символ городской свободы - статуя рыцаря Роланда.
Город Штральзунд на Балтийском море - заповедник кирпичной готики и памятник истории Ганзейского союза.
Церковь Святой Марии (Marienkirche) заложили в Любеке в 1251 году. По высоте центрального нефа она занимает первое место в мире среди кирпичных готических церквей.
Этот город на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзейского союза.
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