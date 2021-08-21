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Ганзейский союз

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии.

Досье об истории Ганзейского союза и ганзейских городах в Германии.

DEU, 2006: Das Holstentor bei Nacht, Luebeck, Schleswig-Holstein. . [en] Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany. . | DEU, 2006: Holstein Gate at night, Lubeck, Schleswig-Holstein, Germany.

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни (фотогалерея) 21.08.2021

Эти позднеготические ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами в Германии - после Бранденбургских ворот в Берлине.
Master confectioner Torsten Roth presents his so called 'Corona Antibody Pralines' in the Roth Backery in Erfurt, central Germany, Tuesday, March 17, 2020. The praline consists of nougat and marzipan and is produced in different colors. The idea of designing the praline came to him during a regional trade fair when the visitors failed to appear to his stand because of the coronavirus crisis. He wants to answer with humor. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms, such as fever and cough. For some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness, including pneumonia. (AP Photo/Jens Meyer) |

Любек - город сладостей из марципана 31.12.2020

Ганзейский город Любек в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн - неофициальная марципановая столица мира.
Titel: Daily Drone Schlagworte: #DailyDrone Wer hat das Bild gemacht?:André Götzmann Wann wurde das Bild gemacht?:Juli 2016 Wo wurde das Bild aufgenommen?: (siehe jeweiligen Titel) Bildbeschreibung: Als Luftaufnahme des Ortes mit DailyDrone - Logo In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel

Германия сверху: Голштинские ворота - памятник поздней готики (видео) 26.08.2019

Неповторимый силуэт этих ворот известен во всем мире. Они являются главным архитектурным символом ганзейского города Любека. Полетаем над ними на нашем дроне - #DailyDrone.
06.08.2019, Schleswig-Holstein, Lübeck: Der Inhalt eines gerade geöffneten Tresors ist bei einem Pressetermin im Rathaus zu sehen. Mit feinem Pick-Werkzeug und schwerem Gerät öffneten Sicherheitstechniker eines Lübecker Schlüsseldienstes am Dienstag im Lübecker Rathaus zwei seit Jahrzehnten unbeachtete Tresore. Der Inhalt der vermutlich aus den 1950-er Jahren stammenden Tresore war nach Angaben der Stadt unbekannt. (zu dpa «Panzerknacker» im Lübecker Rathaus - Sicherheitstechniker öffnen Tresor) Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

В Любеке вскрыли загадочные сейфы времен холодной войны (фото) 07.08.2019

Два сейфа стояли забытыми где-то в городской ратуше Любека с 1950-х годов.
DEU, 2005: Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Luebeck. [en] Christmas fair on the market place in front of town hall in Luebeck. | DEU, 2005: Christmas fair on the market place in front of town hall in Luebeck. |

12 поводов поехать в Любек - город марципана и трех нобелевских лауреатов 09.12.2018

Ганзейский город Любек претендует на роль "Рождественской столицы Северной Германии", однако для туристов здесь найдется много интересного круглый год.
15.10.2018, Schleswig-Holstein, Lübeck: Herbstlich eingefärbte Bäume säumen die Altstadtinsel der Hansestadt, sowie den Fluss Trave. Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Осенний Любек с высоты птичьего полета (фото) 30.10.2018

На этой фотографии хорошо видно, в каких местах ганзейские купцы предпочитали строить свои города.
15.10.2018, Schleswig-Holstein, Lübeck: Herbstlich eingefärbte Bäume säumen die Trave der Hansestadt in der Höhe des Museumshafens. Foto: Rainer Jensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Золотая осень в ганзейском городе Любек (фото) 16.10.2018

Этот старейший немецкий город на Балтике считался столицей Ганзейского союза. Сегодня о далеких временах напоминают многочисленные архитектурные памятники.

ARCHIV - 09.01.2018, Schleswig-Holstein, Lübeck: Der Marktplatz mit dem Rathaus. Die Hansestadt Lübeck wird in diesem Jahr 875 Jahre alt. Foto: Markus Scholz/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Старейший немецкий город на Балтике отмечает 875-летний юбилей 17.03.2018

Любек был основан в 1143 году графом Гольштейна Адольфом II, став первым немецким городом на Балтийском море. Затем на протяжении веков он играл ведущую роль в Ганзейском союзе.
Schnee fällt am 18.01.2018 in Lübeck (Schleswig-Holstein) beim Holstentor. Auch in der Hansestadt brachte das Orkantief Friederike starken Schneefall, der öffentliche Nahverkehr wurde zeitweilig eingestellt. Foto: Markus Scholz/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Январский снег на родине марципана 20.01.2018

Голштинские ворота - главный символ Любека. Этот немецкий город в земле Шлезвиг-Гольштейн был столицей Ганзейского союза и является родиной марципана.
#17382529 - Bremen © lassedesigne

10 причин любить Бремен 29.09.2017

Бременские музыканты, рыцарь Роланд и другие главные достопримечательности Бремена и Бремерхафена.
Der mit Backsteinen errichtete Schmuckgiebel des Restaurants Alter Schwede ist am 05.09.2015 in der Altstadt von Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) zu sehen. Historische Giebelhäusern prägen das Bild des historischen Marktplatzes. Foto: Jens Büttner | Verwendung weltweit

Всемирное наследие: Кирпичная готика ганзейского города Висмар 23.05.2017

Этот немецкий город на Балтике за свою историю успел побывать шведским, датским, снова шведским. В 1716 году Висмар посетил Петр I, которого очень интересовали здешние укрепления.
07.2016 Daily Drone Lüneburg

Люнебург - город ганзейской соли (видео) 12.12.2016

Своим богатством в прошлом этот город обязан соли. "Белое золото" добывали здесь более тысячи лет, а продавали повсюду в Северной Европе. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Die Freiheitsstaue Bremer Roland und der Giebel des Rathauses am historischen Markt der Freien Hansestadt Bremen am 06.09.2007. Foto: Ingo Wagner +++(c) dpa - Report+++

Бремен на карте Всемирного наследия 29.09.2016

В список ЮНЕСКО в Бремене включены Старая ратуша и главный символ городской свободы - статуя рыцаря Роланда.
Blick auf sanierte denkmalgeschütze Giebelhäuser in der Fährstraße in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) am 05.05.2015. Die 1234 erstmals erwähnte Hansestadt Stralsund ist wegen der über 500 denkmalgeschützten Gebäude, die zum Großteil in den letzten Jahren mit dem Treuhänderischen Sanierungsträger Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH (SES) aufwendig restauriert wurden, einer der Tourismus-Magneten in Mecklenburg-Vorpommern. Der mittelalterliche Stadtkern ist genau wie der von Wismar 2002 in die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen worden. Erstmals gibt es in Deutschland am 09.05.2015 den Tag der Städtebauförderung. Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/S.Sauer

Штральзунд - ганзейский памятник Всемирного наследия 20.09.2016

Город Штральзунд на Балтийском море - заповедник кирпичной готики и памятник истории Ганзейского союза.
Die Lübecker Marienkirche (offiziell St. Marien zu Lübeck) wurde von 1250 bis 1350 erbaut. Die Kirche ist mit der Altstadt Lübecks Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Мариенкирхе в Любеке - идеал ганзейской готики 21.08.2016

Церковь Святой Марии (Marienkirche) заложили в Любеке в 1251 году. По высоте центрального нефа она занимает первое место в мире среди кирпичных готических церквей.
Stadtporträt Stralsund. Haus, Gotik, Backsteingotik. Fotoreportage. Copyright DW / Maksim Nelioubin.

Достопримечательности Германии: Штральзунд 17.05.2016

Этот город на Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзейского союза.
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