 Галерея Джеймса Симона - новая достопримечательность Берлина (фото) | Кадр дня | DW | 12.07.2019

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Кадр за кадром

Галерея Джеймса Симона - новая достопримечательность Берлина (фото)

В Берлине завершилось строительство нового комплекса, через который посетители будут попадать на Музейный остров.

BDT - Pressekonferenz zur Eröffnung der James-Simon-Galerie (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

Берлин • В пятницу, 12 июля, в Берлине торжественно открывается новый портал, через который посетители будут попадать на Музейный остров. Здесь завершили возведение Галереи Джеймса Симона (James-Simon-Galerie), заложенной в 2013 году. На строительство было потрачено более 130 миллионов евро.

Джеймс Симон (James Henry Simon)

Джеймс Симон

Здание названо именем мецената и филантропа еврейского происхождения, представителя династии текстильных фабрикантов Джеймса Симона (1851-1932). Он приобрел и передал берлинским музеям в общей сложности около 10 тысяч произведений искусства, исторических и археологических объектов. Самые известные из них - бюст древнеегипетской царицы Нефертити и вавилонские ворота Иштар.

Галерея Джеймса Симона

Площадь нового туристического центра Музейного острова составляет около 4600 квадратных метров. Он возведен по проекту Дэвида Чипперфилда. К работе над ним этот всемирно известный британский архитектор приступил в 1999 году. В Галерее Джеймса Симона расположены общий кассовый зал экспозиций Музейного острова, музейный магазин, ресторан, аудитория, а также пространство для временных экспозиций. В музеи отсюда ведут подземные переходы.

Галерея Джеймса Симона

Музейный остров - уникальный ансамбль в центре Берлина на реке Шпрее. В пяти его музеях собраны произведения искусства от античности до XIX века. Ежегодно в них бывает 2,3 миллиона посетителей. Имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. История этого уникального места начинается со Старого музея (Altes Museum), возведенного в 1830 году в стиле классицизма. Здесь также расположены Новый музей, Пергамский музей, Старая национальная галерея и Музей Боде.

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    Автор: Максим Нелюбин


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