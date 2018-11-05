 ″Газпром″ увеличит объемы поставок газа в Австрию | Новости из Германии о России | DW | 05.11.2018

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Россия

"Газпром" увеличит объемы поставок газа в Австрию

За десять месяцев 2018 года объемы газа, закупаемого Австрией у России, составили 8,8 млрд кубометров. Это на треть больше показателя аналогичного периода 2017-го.

Логотип Газпрома

Австрийский концерн OMV и российская энергетическая корпорация "Газпром" подписали соглашение об увеличении поставок газа в Австрию. Об этом сообщили в понедельник, 5 ноября, в пресс-службе "Газпрома".

Договоренности достигнуты на встрече главы австрийской компании Райнера Зеле (Rainer Seele) и руководителя российского энергопоставщика Алексея Миллера в Санкт-Петербурге.

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Соглашение предусматривает увеличение объема поставок газа в Австрию на 1 млрд кубометров ежегодно на весь срок действия контракта, пояснили в пресс-службе.

В июне стороны согласовали продление действующего контракта до 2040 года.

За десять месяцев текущего года объемы газа, закупаемого Австрией у России, на треть превысили показатели аналогичного периода 2017-го, составив 8,8 млрд кубометров.

"Увеличивая поставки газа в Баумгартен в Нижней Австрии, мы вносим дополнительный вклад в обеспечение безопасности энергоснабжения, как Австрии, так и других европейских стран", - заявил Райнер Зеле.

OMV AG - главный партнер "Газпрома" в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

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    Автор: Андрей Гурков


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