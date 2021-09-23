Газовый кризис: насколько подорожали тепло и электричество в Германии?

Цены на газ и электричество для населения Германии неминуемо должны были вырасти этой зимой из-за разразившегося во всем Евросоюзе острого газового кризиса. Вопрос был только в том, насколько сильно подорожают тепло и свет для немецких домашних хозяйств. Неужели в разы?

Порталы сравнения цен Check24, Verivox и Switchup представили подсчеты

Ведь котировки на европейском спотовом (биржевом) рынке газа подскочили в этом году в 3-5 раз, а осенью даже оказались в какой-то момент в десять раз выше прошлогодних. Дефицит голубого топлива возник по целому ряду причин, в том числе из-за специфической политики России в лице компании "Газпром". Лидер рынка ЕС выполнял свои долгосрочные контракты, в которых прописаны существенно более низкие цены, но не стал увеличивать краткосрочные поставки, хотя спрос и цены на бирже резко выросли, что сулило большую дополнительную прибыль.

Скриншот сайта сравнения цен Verivox, газовая рубрика, 2020 год

И вот теперь, наконец, возникла определенная ясность относительно того, во сколько же беспрецедентный газовый кризис в ЕС может обойтись рядовым жителям Германии. Дело в том, что 20 ноября истек срок, до которого компании, снабжающие конечных потребителей в ФРГ газом и/или электричеством, обязаны были объявить об изменении своих розничных тарифов с 1 января 2022 года. Немецкие сайты сравнения цен Verivox, Check24 и Switchup подвели итог: большинство поставщиков тепла и света подняли цены. Но насколько?

В Германии природным газом отапливается примерно половина домашних хозяйств. Их обслуживают, по данным Федерального агентства по сетям (BNetzA), 684 общенациональные, региональные и местные газовые компании. Чтобы стимулировать конкуренцию между ними, правительство ФРГ предоставило потребителям право менять своих поставщиков как газа, так и электричества. Для этого надо всего лишь переоформить договор, никаких технических изменений это не требует. Поэтому так популярны соответствующие рубрики сайтов сравнения цен, а общества защиты прав потребителей настойчиво призывают всех пользоваться имеющейся возможностью.

Розничные тарифы на газ выросли в Германии примерно на 25%

По данным сайта Check24, 603 газовые компании уже повысили или вскоре повысят цены на голубое топливо в среднем на 26,2%. Для немецкого домохозяйства с годовым потреблением в 20 000 киловатт-часов (кВт/ч) это означает увеличение расходов на 394 евро в год (32,8 евро в месяц). В данный момент, указывает Check24, такое среднестатистическое домохозяйство, сопоставимое с индивидуальным домом, платит за газ в пересчете на год 1424 евро.

При нынешних ценах на газ многие домохозяйства не захотят топить на полную мощность

Сайт Verivox насчитал во втором полугодии 463 региональных поставщика газа, которые повысили розничные тарифы в среднем на 21%. В результате в ближайшие 12 месяцев среднестатистическому домохозяйству придется заплатить за газ на 305 евро больше (25,4 евро в месяц).

В свою очередь, сайт Switchup подсчитал по заказу газеты Bild am Sonntag, что 392 поставщика газа уже повысили или с начала нового года повысят цены на газ в среднем на 26,6%. В результате для семьи из четырех человек расходы на газ увеличатся на 404 евро в год (33,7 евро в месяц).

Таким образом, три сайта сравнения цен пришли к выводу, что нынешний газовый кризис обернется для большинства немецких домохозяйств увеличением тарифов на отопление в среднем приблизительно на четверть, хотя у некоторых компаний они даже удвоились. Соответственно, расходы немцев на обогрев жилых помещений во многих случаях могут вырасти округленно на 30 евро в месяц.

Электроэнергия подорожала в ФРГ в пределах 10%

Что же касается электроэнергии, то 266 компаний повысили или вскоре повысят тарифы в среднем на 9,4%, что для среднестатистического домохозяйства с годовым расходом в 5000 кВт/ч означает увеличение расходов на 152 евро в год (12,7 евро в месяц), сообщил Check24. В настоящий момент электричество обходится такому домохозяйству в 1573 евро в год.

Verivox сообщил о 194 региональных энергокомпаниях, объявивших о повышении тарифов на электричество в среднем на 7%. В результате домохозяйству, состоящему при данной методике из трех человек с расходом 4000 кВт/ч, придется выложить в течение года в среднем на 91 евро больше (7,6 евро в месяц).

Электричество подорожает этой зимой в Германии существенно меньше, чем газ

Switchup насчитал 180 поставщиков электричества, которые повысят цены в среднем на 10,8%, что для семьи из четырех человек обернется дополнительными расходами на электричество в 177 евро в год (14,8 евро в месяц).

Таким образом, для многих немецких домохозяйств электроэнергия подорожает в пределах 10%, подсчитали три сайта сравнения цен. В результате ежемесячные расходы среднестатистического домохозяйства вырастут примерно на 13 евро. Тут следует иметь в виду, что на природный газ приходится - пока, во всяком случае - сравнительно небольшая доля в общем объеме производимой в Германии электроэнергии: 14,4% в 1-м полугодии 2021.

В то же время для клиентов ряда компаний электричество подешевеет. Такие производители мало или совсем не используют природный газ, поскольку, к примеру, полностью сосредоточились на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). А их ценовая конкурентоспособность выросла на фоне взлетевших цен на газ и подорожавшего вслед за ним угля.

Check24 насчитал 29 компаний, снизивших тарифы на электроэнергию в среднем на 2,2%, Verivox зафиксировал 22 компании и снижение цен на 2,4%.

Средний класс вполне справится с ростом цен, малообеспеченным надо помочь

Повышение ежемесячных расходов на газ приблизительно на 30 евро и на электроэнергию округленно на 13 евро означает для представителей немецкого среднего класса ощутимое (особенно если прибавить удорожание горючего для автомобилей), но все же не запредельное дополнительное финансовое бремя. И его можно снизить, оперативно поменяв поставщика энергии: в Германии клиенты имеют право расторгнуть действующий договор в случае повышения тарифа. Так, немецкие домохозяйства, согласно Федеральному агентству по сетям, могут выбирать сегодня в среднем из 142 поставщиков электроэнергии.

Клаус Мюллер - "главный защитник" прав потребителей в Германии

Однако председатель правления Федерального объединения центров защиты прав потребителей Германии (VZBV) Клаус Мюллер (Klaus Müller) со страниц газеты Bild am Sonntag рекомендует в данный момент заключать новые договоры не дольше чем на 12 месяцев: "Весьма велики шансы, что летом ситуация нормализуется и те условия, которые будут предлагаться через год, окажутся куда более выгодными".

А вот малообеспеченным домохозяйствам следует оказать прицельную государственную поддержку, считает Клаус Мюллер. Он предлагает увеличить вспомоществование на жилье и не отключать газ и электричество в случае неуплаты: "Нельзя допустить, чтобы из-за этих скачков цен кому-то пришлось мерзнуть". Одновременно глава объединения потребительских обществ призывает ускорить отказ от использования ископаемых источников энергии, в том числе и газа.

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