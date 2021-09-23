Газовый кризис: насколько подорожали тепло и электричество в Германии?

Большинство энергокомпаний ФРГ повысят розничные тарифы к новому году, но не так сильно, как можно было ожидать, показывают подсчеты трех немецких сайтов сравнения цен.
Цены на газ и электричество для населения Германии неминуемо должны были вырасти этой зимой из-за разразившегося во всем Евросоюзе острого газового кризиса. Вопрос был только в том, насколько сильно подорожают тепло и свет для немецких домашних хозяйств. Неужели в разы?
Ведь котировки на европейском спотовом (биржевом) рынке газа подскочили в этом году в 3-5 раз, а осенью даже оказались в какой-то момент в десять раз выше прошлогодних. Дефицит голубого топлива возник по целому ряду причин, в том числе из-за специфической политики России в лице компании "Газпром". Лидер рынка ЕС выполнял свои долгосрочные контракты, в которых прописаны существенно более низкие цены, но не стал увеличивать краткосрочные поставки, хотя спрос и цены на бирже резко выросли, что сулило большую дополнительную прибыль.
И вот теперь, наконец, возникла определенная ясность относительно того, во сколько же беспрецедентный газовый кризис в ЕС может обойтись рядовым жителям Германии. Дело в том, что 20 ноября истек срок, до которого компании, снабжающие конечных потребителей в ФРГ газом и/или электричеством, обязаны были объявить об изменении своих розничных тарифов с 1 января 2022 года. Немецкие сайты сравнения цен Verivox, Check24 и Switchup подвели итог: большинство поставщиков тепла и света подняли цены. Но насколько?
В Германии природным газом отапливается примерно половина домашних хозяйств. Их обслуживают, по данным Федерального агентства по сетям (BNetzA), 684 общенациональные, региональные и местные газовые компании. Чтобы стимулировать конкуренцию между ними, правительство ФРГ предоставило потребителям право менять своих поставщиков как газа, так и электричества. Для этого надо всего лишь переоформить договор, никаких технических изменений это не требует. Поэтому так популярны соответствующие рубрики сайтов сравнения цен, а общества защиты прав потребителей настойчиво призывают всех пользоваться имеющейся возможностью.
По данным сайта Check24, 603 газовые компании уже повысили или вскоре повысят цены на голубое топливо в среднем на 26,2%. Для немецкого домохозяйства с годовым потреблением в 20 000 киловатт-часов (кВт/ч) это означает увеличение расходов на 394 евро в год (32,8 евро в месяц). В данный момент, указывает Check24, такое среднестатистическое домохозяйство, сопоставимое с индивидуальным домом, платит за газ в пересчете на год 1424 евро.
Сайт Verivox насчитал во втором полугодии 463 региональных поставщика газа, которые повысили розничные тарифы в среднем на 21%. В результате в ближайшие 12 месяцев среднестатистическому домохозяйству придется заплатить за газ на 305 евро больше (25,4 евро в месяц).
В свою очередь, сайт Switchup подсчитал по заказу газеты Bild am Sonntag, что 392 поставщика газа уже повысили или с начала нового года повысят цены на газ в среднем на 26,6%. В результате для семьи из четырех человек расходы на газ увеличатся на 404 евро в год (33,7 евро в месяц).
Таким образом, три сайта сравнения цен пришли к выводу, что нынешний газовый кризис обернется для большинства немецких домохозяйств увеличением тарифов на отопление в среднем приблизительно на четверть, хотя у некоторых компаний они даже удвоились. Соответственно, расходы немцев на обогрев жилых помещений во многих случаях могут вырасти округленно на 30 евро в месяц.
Что же касается электроэнергии, то 266 компаний повысили или вскоре повысят тарифы в среднем на 9,4%, что для среднестатистического домохозяйства с годовым расходом в 5000 кВт/ч означает увеличение расходов на 152 евро в год (12,7 евро в месяц), сообщил Check24. В настоящий момент электричество обходится такому домохозяйству в 1573 евро в год.
Verivox сообщил о 194 региональных энергокомпаниях, объявивших о повышении тарифов на электричество в среднем на 7%. В результате домохозяйству, состоящему при данной методике из трех человек с расходом 4000 кВт/ч, придется выложить в течение года в среднем на 91 евро больше (7,6 евро в месяц).
Switchup насчитал 180 поставщиков электричества, которые повысят цены в среднем на 10,8%, что для семьи из четырех человек обернется дополнительными расходами на электричество в 177 евро в год (14,8 евро в месяц).
Таким образом, для многих немецких домохозяйств электроэнергия подорожает в пределах 10%, подсчитали три сайта сравнения цен. В результате ежемесячные расходы среднестатистического домохозяйства вырастут примерно на 13 евро. Тут следует иметь в виду, что на природный газ приходится - пока, во всяком случае - сравнительно небольшая доля в общем объеме производимой в Германии электроэнергии: 14,4% в 1-м полугодии 2021.
В то же время для клиентов ряда компаний электричество подешевеет. Такие производители мало или совсем не используют природный газ, поскольку, к примеру, полностью сосредоточились на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). А их ценовая конкурентоспособность выросла на фоне взлетевших цен на газ и подорожавшего вслед за ним угля.
Check24 насчитал 29 компаний, снизивших тарифы на электроэнергию в среднем на 2,2%, Verivox зафиксировал 22 компании и снижение цен на 2,4%.
Повышение ежемесячных расходов на газ приблизительно на 30 евро и на электроэнергию округленно на 13 евро означает для представителей немецкого среднего класса ощутимое (особенно если прибавить удорожание горючего для автомобилей), но все же не запредельное дополнительное финансовое бремя. И его можно снизить, оперативно поменяв поставщика энергии: в Германии клиенты имеют право расторгнуть действующий договор в случае повышения тарифа. Так, немецкие домохозяйства, согласно Федеральному агентству по сетям, могут выбирать сегодня в среднем из 142 поставщиков электроэнергии.
Однако председатель правления Федерального объединения центров защиты прав потребителей Германии (VZBV) Клаус Мюллер (Klaus Müller) со страниц газеты Bild am Sonntag рекомендует в данный момент заключать новые договоры не дольше чем на 12 месяцев: "Весьма велики шансы, что летом ситуация нормализуется и те условия, которые будут предлагаться через год, окажутся куда более выгодными".
А вот малообеспеченным домохозяйствам следует оказать прицельную государственную поддержку, считает Клаус Мюллер. Он предлагает увеличить вспомоществование на жилье и не отключать газ и электричество в случае неуплаты: "Нельзя допустить, чтобы из-за этих скачков цен кому-то пришлось мерзнуть". Одновременно глава объединения потребительских обществ призывает ускорить отказ от использования ископаемых источников энергии, в том числе и газа.
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