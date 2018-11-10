 Газировка в России может подорожать на 20 процентов | Новости из Германии о России | DW | 12.11.2018

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Россия

Газировка в России может подорожать на 20 процентов

Подслащенные газированные напитки в России могут обложить 20-процентным акцизом. По мнению экспертов при правительстве, такая мера может позитивно повлиять на борьбу с ожирением.

Фото из архива: глава Coca-Cola в России Майкл О'Нил, Билл и Хиллари Клинтон на фабрике в Москве

Фото из архива: глава "Coca-Cola в России" Майкл О'Нил, Билл и Хиллари Клинтон на фабрике в Москве

Сладкие газированные напитки в России могут подорожать почти на 20 процентов из-за акцизов, которые Экспертный совет при правительстве предложил ввести на эту продукцию. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении отзыв экспертов на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья".

Контекст

Газета комментирует тревожную тенденцию в Германии, связанную с резким увеличением числа людей с избыточным весом. (13.05.2007)

В открытом письме 2 тысячи медиков призвали канцлера ФРГ вслед за Великобританией ввести акциз на лимонады, вызывающие диабет и ожирение. Часть экспертов идею не поддерживает. (06.05.2018)

Как отмечает издание, эксперты полагают, что такая мера будет способствовать переходу граждан на правильное питание и позитивно повлияет на борьбу с ожирением, вызываемым употреблением газировки и фастфуда. Согласно официальным данным, от ожирения, вызванного, в числе прочего, употреблением газированных напитков, сегодня страдает 2 млн россиян. При этом в Минздраве РФ отмечают, что в 2017 году число россиян, страдающих избыточным весом, выросло в годовом исчислении на 6 процентов.

Производители газировки критикуют намерения Минздрава

Введение акциза на газировку в размере 20 процентов от розничной цены планируется реализовать в рамках нацпроекта "Демография". Если это произойдет, то один литр газированной воды подорожает в среднем с 65 до 78 рублей. В 2016 году Минфин России уже рассматривал возможность введения акциза на эту продукцию в размере 5 рублей на литр. Под подсчетам ведомства, это позволило бы увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25, а в 2018-м - на 27 млрд рублей. Эту инициативу, однако, приостановили для изучения опыта Великобритании, где уже действует такой акциз.

Между тем Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод назвал предложение о введении акциза на газировку "безосновательной дискриминационной мерой". По оценкам союза, в ежедневном рационе россиянина безалкогольные сахаросодержащие напитки составляют менее 2 процентов от рекомендованной суточной нормы потребления калорий, а уровень их потребления - один из самых низких в Европе.

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  • Агрессивность

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  • Кишечная флора

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    Здоровая микрофлора кишечника защищает желудочно-кишечный тракт от влияния вредоносных бактерий и оказывает всяческую поддержку пищеварительному процессу. Чем больше сахара попадает в кишечник, тем легче непрошенные "гости" могут в нем размножаться. Грибки и паразиты обожают сахар! Особенно сandida albicans имеет обыкновение досаждать нам, провоцируя пресловутое "расстройство желудка".

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    Горькие факты о сахаре

    Излишний сахар отягощает работу иммунной системы, отвечающей за борьбу с возбудителями различных заболеваний. Вскоре после излишней порции сладкого наш иммунитет функционирует на 40 процентов слабее, и мы рискуем "поймать" какое-нибудь воспаление. Ведь сахар поглощает и столь необходимый нам витамин С.

    Автор: Марита Бринкман, Инга Ваннер


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