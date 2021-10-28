Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Мужчина, ведущий роскошную жизнь на юге России, может быть ключевой фигурой хакерской группировки REvil, пишут BR и Zeit Online. По данным журналистов, полиция ФРГ готовит ордер на его задержание.
В день 80-й годовщины нападения вермахта на СССР в ФРГ не произносили громких речей. Для немцев это день стыда, скорби и напоминания о собственной исторической вине и ответственности.
Германия выразила готовность выделить миллиард евро на строительство терминалов для приема сжиженного газа из США. Взамен США должны были не мешать завершению строительства "Северного потока-2", сообщает Die Zeit.
Навального отравили неизвестным вариантом "Новичка". Он должен был умереть еще в самолете, пишет еженедельник Die Zeit.
Экс-председатель Европейского совета отмечен премией имени Марион Дёнхофф за работу по сближению Восточной и Западной Европы. Молодежное движение "Пятницы ради будущего" получит поощрительную награду.
Журналисты Der Tagesspiegel и Zeit Online выяснили, что от рук правых радикалов погибли гораздо больше человек, чем ранее сообщалось в официальной статистике.
В новом исследовании католическая церковь Германии впервые признала сексуальное насилие со стороны священнослужителей, отмечает газета Die Zeit.
Российский ученый предоставил немецкой разведке образец отравляющего вещества типа "Новичок" в начале 90-х годов. Немцы передали формулу дружественным разведкам. Об этом говорится в расследовании еженедельника Die Zeit.
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью Die Zeit выступил в поддержку российского президента и обвинил Украину в ведении войны против Донбасса.
Правительство Турции передало Германии список предполагаемых пособников терроризма. В нем значатся не только крупные немецкие концерны, но и ларек по продаже шаурмы, сообщает Zeit Online.
Помимо художника Сергея Елкина, награду Free Media Award в 2017 году получили российский журналист Антон Наумлюк, армянская журналистка Заруи Меджлумян и азербайджанский интернет-портал Meydan TV.
В Германии курсируют списки сторонников Гюлена с призывом не пользоваться их услугами. Многие родители забирают детей из относящихся к движению Гюлена школ, пишет Die Zeit.
Министерство финансов ФРГ опровергло информацию Die Zeit, согласно которой правительство страны намерено помочь Deutsche Bank урегулировать спор с властями США.
В интервью Die Zeit Бен Ходжес заявил, что войска РФ могли бы захватить столицы стран Балтии за 36-60 часов.
Признание геноцидом уничтожения армян в Османской империи привело к тому, что все депутаты германского бундестага с турецкими корнями опасаются за свою жизнь, пишет Zeit Online.
По мнению немецких обозревателей, "Прямая линия" стала очередным "спектаклем" президента РФ. Главный посыл мероприятия - "Путин лично заботится о каждом".
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact