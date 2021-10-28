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Газета Die Zeit

ILLUSTRATION - Ein Mann trägt Handschuhe und tippt auf einer Tastatur.

СМИ: Полиция ФРГ нашла хакера из РФ, вымогавшего миллиарды 28.10.2021

Мужчина, ведущий роскошную жизнь на юге России, может быть ключевой фигурой хакерской группировки REvil, пишут BR и Zeit Online. По данным журналистов, полиция ФРГ готовит ордер на его задержание.
Blumen liegen am 05.01.2016 in Berlin am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

22 июня 1941 года. Как этот день вспоминают в Германии 22.06.2021

В день 80-й годовщины нападения вермахта на СССР в ФРГ не произносили громких речей. Для немцев это день стыда, скорби и напоминания о собственной исторической вине и ответственности.
Sassnitz / Ruegen, Deutschland 29. Juli 2020: Symbolbilder - 2020 Lager der Rohre fuer die Nordstream 2 Pipeline und Stapler. | Verwendung weltweit

ФРГ предложила США миллиардный выкуп за "Северный поток-2" 16.09.2020

Германия выразила готовность выделить миллиард евро на строительство терминалов для приема сжиженного газа из США. Взамен США должны были не мешать завершению строительства "Северного потока-2", сообщает Die Zeit.
FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny, who is charged with participation in an unauthorised protest rally, walks before a court hearing in Moscow, Russia July 1, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo

Навального отравили усовершенствованным веществом группы "Новичок" 09.09.2020

Навального отравили неизвестным вариантом "Новичка". Он должен был умереть еще в самолете, пишет еженедельник Die Zeit.

Outgoing president of the European Council Donald Tusk speaks after he was elected as president of European Peoples Party during the European Peoples Party (EPP) congress in Zagreb, Croatia, Wednesday, Nov. 20, 2019. (AP Photo/Darko Bandic) |

Дональд Туск удостоен премии за международный диалог и примирение 01.12.2019

Экс-председатель Европейского совета отмечен премией имени Марион Дёнхофф за работу по сближению Восточной и Западной Европы. Молодежное движение "Пятницы ради будущего" получит поощрительную награду.
27.08.2018, Sachsen, Chemnitz: Demonstranten der rechten Szene gestikulieren und drohen den Gegendemonstranten Gewalt an. Nach einem Streit war in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Chemnitz ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tat war Anlass für spontane Demonstrationen, bei denen es auch zu Jagdszenen und Gewaltausbrüchen kam. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В ФРГ правые экстремисты с 1990 года убили 169 человек 27.09.2018

Журналисты Der Tagesspiegel и Zeit Online выяснили, что от рук правых радикалов погибли гораздо больше человек, чем ранее сообщалось в официальной статистике.

Symbolbild Missbrauch in Kirche : Haende eines Pfarrers mit Handschellen symbol picture child abuse in the church : hands of a priest in handcuffls BLWS283546 Symbol image Abuse in Church haende a Priest with Handcuffs symbol Picture Child abuse in The Church Hands of a Priest in

В ФРГ домогательствам католических священников подверглись 3677 человек 13.09.2018

В новом исследовании католическая церковь Германии впервые признала сексуальное насилие со стороны священнослужителей, отмечает газета Die Zeit.
ARCHIV - Blick auf das Gebäude der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes (BND) am 27.04.2015 in Berlin. (zu dpa Innenansichten aus dem Reich der Geheimen vom 16.01.2018) Foto: Jörg Carstensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкая разведка получила "Новичок" еще в 1990-х годах 16.05.2018

Российский ученый предоставил немецкой разведке образец отравляющего вещества типа "Новичок" в начале 90-х годов. Немцы передали формулу дружественным разведкам. Об этом говорится в расследовании еженедельника Die Zeit.
29.09.2017 +++ Gerhard Schroeder, newly elected Chairman of Russia's biggest oil producer Rosneft, attends a news briefing in St. Petersburg, Russia September 29, 2017. REUTERS/Olesya Astakhova

Шрёдер: Глядя на Трампа, мы можем радоваться, что есть Путин 15.11.2017

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в интервью Die Zeit выступил в поддержку российского президента и обвинил Украину в ведении войны против Донбасса.
Turkish President Tayyip Erdogan makes a speech during a ceremony marking the first anniversary of the attempted coup at the Parliament in Ankara, Turkey July 16, 2017. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Турция считает Daimler и BASF пособниками терроризма 19.07.2017

Правительство Турции передало Германии список предполагаемых пособников терроризма. В нем значатся не только крупные немецкие концерны, но и ларек по продаже шаурмы, сообщает Zeit Online.
Russischer Karikaturist Sergej Jolkin. Copyright: privat via Irina Chevtayeva, DW Russisch

Карикатурист Сергей Елкин удостоен премии Free Media Award 03.05.2017

Помимо художника Сергея Елкина, награду Free Media Award в 2017 году получили российский журналист Антон Наумлюк, армянская журналистка Заруи Меджлумян и азербайджанский интернет-портал Meydan TV.
22.09.2016+++Turkish preacher Fethullah Gülen speaks to members of the media from his home Sept. 22, 2016, at the Golden Generation Worship and Retreat Center in Saylorsburg, Pennsylvania, USA. Photo Matt Smith/dpa (zu dpa Staatsfeind in Hausschuhen - Fethullah Gülens Leben im Exil vom 23.09.2016) | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/M. Smith

Сотни сторонников Гюлена просят убежище в Германии 29.09.2016

В Германии курсируют списки сторонников Гюлена с призывом не пользоваться их услугами. Многие родители забирают детей из относящихся к движению Гюлена школ, пишет Die Zeit.
05.12.2013 A man walks past Deutsche Bank offices in London December 5, 2013. REUTERS/Luke MacGregor/File Photo Copyright: Reuters/L. MacGregor

Минфин Германии не планирует спасать Deutsche Bank 28.09.2016

Министерство финансов ФРГ опровергло информацию Die Zeit, согласно которой правительство страны намерено помочь Deutsche Bank урегулировать спор с властями США.

04.06.2016 *** epa05345486 Tanks drive past during the Polish-led multinational exercise Anakonda 2016 at the training ground Drawsko Pomorskie, north-western Poland, 04 June 2016. The Polish-led multinational exercise is conducted with allies and partners from 24 countries between 07 and 17 June 2016. The exercise is expected to include 31,000 soldiers, including soem 12,000 Polish troops. EPA/MARCIN BIELECKI POLAND OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/M. Bielecki

Командующий силами США в Европе: НАТО не сможет защитить страны Балтии от РФ 22.06.2016

В интервью Die Zeit Бен Ходжес заявил, что войска РФ могли бы захватить столицы стран Балтии за 36-60 часов.
++++++++++++++++ 01.06.2016 ++++++++++++++++++++++ Serovpe Isakhanyan Bischofsvikar der Armenischen Kirche in Deutschland (r-l) spricht mit Ilias Kevork Uyar von AnerkennungJetzt neben Pfarrer Diradur Sardaryan am 02.06.2016 im Bundestag in Berlin während der Debatte. Der Deutsche Bundestag debattiert in der Sitzung unter anderem über die Anerkennung des Völkermordes durch die Türkei an den Armeniern 1915/16. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Die Zeit: Всем депутатам бундестага турецкого происхождения угрожают убийством 06.06.2016

Признание геноцидом уничтожения армян в Османской империи привело к тому, что все депутаты германского бундестага с турецкими корнями опасаются за свою жизнь, пишет Zeit Online.
14.04.2016 2824559 04/14/2016 President Vladimir Putin answering questions coming from Russian citizens in the annual Q&A live nationwide broadcast from the Moscow Gostiny Dvor studio, April 14, 2016. Alexei Druzhinin/Sputnik © picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Druzhinin

Немецкая пресса: "Путинфотейнмент" вместо общения 15.04.2016

По мнению немецких обозревателей, "Прямая линия" стала очередным "спектаклем" президента РФ. Главный посыл мероприятия - "Путин лично заботится о каждом".
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