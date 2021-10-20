Газета Bild

Российские хакеры и шпионы атакуют Германию. DW Новости (29.03.2021)

"Москва хочет прибрать к рукам немецкие фирмы и военные технологии". Так можно перевести заголовок статьи в сегодняшнем выпуске немецкого таблоида Bild. По информации издания, службы безопасности Германии располагают данными, что Россия ведет не только кибервойну с Германией и Западом, но и целенаправленно старается завладеть патентными данными, технологиями и целыми компаниями.