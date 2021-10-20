Газета Bild

Таблоид Bild - крупнейшая ежедневная газета в Германии.
Bild - крупнейшая ежедневная газета в Германии, таблоид. Тираж превышает 1,5 миллиона экземпляров. Издается с 1952 года издательским домом Axel Springer. В течение долгого времени была газетой с самым большим тиражом в Европе. Продается более чем в 40 странах.
"Москва хочет прибрать к рукам немецкие фирмы и военные технологии". Так можно перевести заголовок статьи в сегодняшнем выпуске немецкого таблоида Bild. По информации издания, службы безопасности Германии располагают данными, что Россия ведет не только кибервойну с Германией и Западом, но и целенаправленно старается завладеть патентными данными, технологиями и целыми компаниями.
Несколько депутатов бундестага стали мишенями кибератак - их частные почтовые ящики были взломаны. Эксперты подозревают, что за нападением стоят российские хакеры. В то же время немецкий таблоид Bild опубликовал статью о российском промышленном шпионаже в Германии.
"Джо Байден намерен навсегда остановить путинский "Северный поток-2" - cтатья под таким заголовком появилась в немецком таблоиде Bild. Судя по всему, Байден намерен уже в январе расширить список сакций, направленный против всех, кто имеет отношение к строительству трубопровода. Сможет ли Берлин выдержать усиливающийся санкционный натиск Вашингтона?
Норберт Рёттген обрушился с критикой на экс-канцлера Герхарда Шрёдера после того, как тот заявил о "неподтвержденных обвинениях Навального". Ранее Шрёдер подал в суд на газету Bild из-за интервью Навального.