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Газета Bild

Таблоид Bild - крупнейшая ежедневная газета в Германии.

Bild - крупнейшая ежедневная газета в Германии, таблоид. Тираж превышает 1,5 миллиона экземпляров. Издается с 1952 года издательским домом Axel Springer. В течение долгого времени была газетой с самым большим тиражом в Европе. Продается более чем в 40 странах.

Julian Reichelt, Chefredakteur «Bild», steht im Studio des TV-Senders «Bild». Der neue TV-Sender «Bild» des Medienkonzerns Axel Springer geht erstmals am 22. August auf Sendung.

Секс-скандал вокруг главреда Bild: почему уволили критика Путина? 20.10.2021

Расследование The New York Times о главреде Bild Юлиане Райхельте может отразиться на имидже концерна Axel Springer, скупающего сейчас СМИ на рынке США.
2.8.2021*** Olympia: Dieses von NTV zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt die belarussische Athletin Kristina Timanowskaja, als sie die polnische Botschaft in Tokio betritt. Die belarussische Olympia-Sprinterin Timanowskaja hat in der polnischen Botschaft in Tokio ein humanitäres Visum erhalten. (Bestmögliche Qualität) +++ dpa-Bildfunk +++

Тимановская: Не ожидала, что дело обернется политическим скандалом 03.08.2021

Как заявила спортсменка в интервью немецкому изданию Bild, она совершенно недооценила последствия, к которым приведет ее критический пост в Instagram.
Deutschland Demo in Berlin zum Nahost-Konflikt Foto: Kate Brady/DW, 20.05.2021

СМИ: В Германии запретят натурализацию антисемитов 18.06.2021

Партии правящей коалиции договорились внести изменения в Закон о гражданстве ФРГ, чтобы предотвратить натурализацию иностранцев, осужденных за преступления на почве расизма и антисемитизма, пишет Bild.
***Verwendung nur zur aktuellen berichterstattung als bildzitat über das Video* Interview mit Roman Protasevitsch, Polithäftling aus Belarus vom 03.06.2021 auf Youtube. Screenshot: youtube/ONT TV channel https://youtu.be/Ov1K-f930UA?t=345

Родители Романа Протасевича просят помощи у Ангелы Меркель 12.06.2021

"Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям", - подчеркнули родители Романа Протасевича в интервью газете Bild.
12.02.2020, Frankreich, Straßburg: Manfred Weber (CSU), Fraktionvorsitzender der EVP, spricht während einer Pressekonferenz der EVP im Gebäude des Europäischen Parlaments über die Abwehr des Corona-Virus. Das aus China stammende Virus hat bislang weltweit viele Todesopfer gefordert. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Европарламенте хотят проверить использование денег ЕС палестинцами 23.05.2021

Глава фракции ЕНП в Европарламенте призвал провести экспертизу палестинских школьных учебников. По данным еженедельника Bild am Sonntag, в них распространяется антисемитизм и антиизраильская пропаганда.
ARCHIV - 20.11.2017, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt im Schloss Bellevue eine Erklärung ab. (zu dpa Steinmeier: Möglichen Corona-Impfstoff mit ärmeren Ländern teilen) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Президент Германии Штайнмайер осудил атаки на синагоги 13.05.2021

Сожжение флагов Израиля и выкрикивание антисемитских лозунгов являются преступлением, указал президент ФРГ в гостевой колонке для Bild. Инциденты произошли на фоне палестино-израильского конфликта.
Deutschland, Berlin, Pressekonferenz mit der designierten Kanzlerkandidatin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Annalena Baerbock, 19.04.2021 *** Germany, Berlin, Press conference with the designated candidate for chancellor of BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Annalena Baerbock, 19 04 2021

Выборы в бундестаг: "зеленые" по опросам опережают партию Меркель 02.05.2021

27 процентов избирателей ФРГ готовы поддержать на выборах бундестага "зеленых", а блок ХДС/ХСС - 24 процента, говорят результаты соцопроса института Kantar для Bild am Sonntag.

Российские хакеры и шпионы атакуют Германию. DW Новости (29.03.2021) 29.03.2021

"Москва хочет прибрать к рукам немецкие фирмы и военные технологии". Так можно перевести заголовок статьи в сегодняшнем выпуске немецкого таблоида Bild. По информации издания, службы безопасности Германии располагают данными, что Россия ведет не только кибервойну с Германией и Западом, но и целенаправленно старается завладеть патентными данными, технологиями и целыми компаниями.

Российские кибервойны и промышленный шпионаж в Германии (29.03.2021) 29.03.2021

Несколько депутатов бундестага стали мишенями кибератак - их частные почтовые ящики были взломаны. Эксперты подозревают, что за нападением стоят российские хакеры. В то же время немецкий таблоид Bild опубликовал статью о российском промышленном шпионаже в Германии.
15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas erhält Nachschub an Rohren für die Gaspipeline Nord Stream 2, die anschließend in einem Fließbandverfahren verschweißt und auf dem Grund der Ostsee vor der Insel Rügen verlegt werden. Auf der 1.230 Kilometer langen Strecke durch die Ostsee wurden bereits 250 Kilometer der zwei Stränge der Pipeline verlegt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa | Verwendung weltweit

Фирма Bilfinger SE из ФРГ прекращает работу с Nord Stream 2 19.01.2021

Германская фирма Bilfinger сообщила оператору "Северного потока - 2" о выходе из проекта. Фирма опасается санкций США и заверила Вашингтон, что будет следовать американскому закону PEESA, пишет Bild.
6430248 28.12.2020 A man rides a bike at an almost empty Alexanderplatz square during a nationwide lockdown due to a second wave of coronavirus pandemic (COVID-19), in Berlin, Germany. Stringer / Sputnik

Жесткий локдаун в ФРГ может быть продлен до начала апреля 12.01.2021

По данным таблоида Bild, Ангела Меркель обсуждала ограничительные меры в связи с пандемией на заседании рабочей группы ХДС/ХСС. Официального подтверждения о сохранении локдауна до начала апреля пока не поступало.

15.06.2020, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Reisende nach Mallorca gehen zu einem Check-in-Schalter am Düsseldorfer Flughafen. Nachdem die Reisewarnung für 27 europäische Länder in der Nacht zu Montag (15.06.2020) aufgehoben wurde, ist nach wochenlanger Corona-Pause heute Morgen vom Düsseldorfer Flughafen erstmals wieder eine Maschine mit Urlaubern gestartet. Tui-Flug X3 2312 zur Mittelmeerinsel Mallorca startete laut Angaben eines Flughafen-Sprechers um 8.55 Uhr - mit 45 Minuten Verspätung. Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

Из-за пандемии поток авиапассажиров в ФРГ сократился на 72 процента 20.12.2020

Количество авиарейсов в Германии с января по октябрь снизилось на 63 процента, а число выданных немецкими посольствами шенгенских виз - на 83 процента, сообщает Bild am Sonntag.

Байден окончательно утопит "Северный поток-2"? DW Новости (18.11.2020) 18.11.2020

"Джо Байден намерен навсегда остановить путинский "Северный поток-2" - cтатья под таким заголовком появилась в немецком таблоиде Bild. Судя по всему, Байден намерен уже в январе расширить список сакций, направленный против всех, кто имеет отношение к строительству трубопровода. Сможет ли Берлин выдержать усиливающийся санкционный натиск Вашингтона?
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Навальный против Шрёдера в интервью Bild. Что обсуждают политики в Берлине 08.10.2020

Политические деятели Германии по-разному оценивают выпад российского оппозиционера Алексея Навального против Герхарда Шрёдера в интервью газете Bild. DW собрала несколько мнений.
14.06.2018 MOSCOW, RUSSIA - JUNE 14, 2018: Russia's President Vladimir Putin (R) hugs Gerhard Schroeder, Chairman of the Shareholders Committee with Nord Stream 2 AG and former German chancellor, at the opening of the 2018 FIFA World Cup at Luzhniki Stadium. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Alexei Druzhinin/TASS/dpa |

Немецкий политик обвинил экс-канцлера Шрёдера в желании "сгладить" ситуацию с Навальным 08.10.2020

Норберт Рёттген обрушился с критикой на экс-канцлера Герхарда Шрёдера после того, как тот заявил о "неподтвержденных обвинениях Навального". Ранее Шрёдер подал в суд на газету Bild из-за интервью Навального.
Russian opposition politician Alexei Navalny smiles during an interview with prominent Russian YouTube blogger Yury Dud, in Berlin, Germany, in this still image taken from a handout video released October 6, 2020. YouTube - vDud/Handout/Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST ON SCREEN COURTESY YOUTUBE - VDUD.

Навальный и газета Bild: последствия одного интервью 07.10.2020

Герхард Шрёдер намерен подать в суд на таблоид Bild. Власти Мюнхена вступаются за Валерия Гергиева.
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