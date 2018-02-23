Газгольдер в Оберхаузене - самый высокий выставочный зал в Европе

"Исторический символ инженерного строительного искусства в Германии" ("Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland") - такой титул отныне носит некогда самый большой газгольдер Европы. Решение об этом в сентябре 2019 года приняли Федеральное объединение инженеров Германии и Земельное объединение инженеров-строителей Северного Рейна - Вестфалии. Расположен он в Рурской области. Название этого сооружения уже давно стало именем собственным - Газгольдер в Оберхаузене (Gasometer Oberhausen).

Несколько десятилетий назад это гигантское сооружение чуть было не постигла судьба многих других промышленных объектов, отслуживших свой срок. Эпоха тяжелой промышленности в Рурский области подходила к концу. В регионе закрывались и исчезали заводы, фабрики, шахты. Начиналась реструктуризация.

Как Газгольдер стал выставочным залом

В начале 90-х годов прошлого века подошла очередь этого Газгольдера, однако жители Оберхаузена занервничали. Они так привыкли к этой огромной консервной банке, что не могли себе представить, как, возвращаясь, например, из отпуска, не увидят ее на привычном месте. За долгие десятилетия он стал для них символом родного города. После непродолжительных дискуссий Газгольдер решили не сносить.

Встал вопрос, во что превратить этот импозантный памятник промышленной архитектуры? Один изобретательный предприниматель предложил устроить внутри многоуровневую площадку для игры в гольф. Идея поддержки не нашла. Крупный концерн, производящий прохладительные напитки, изъявил желание превратить символ города в самую большую банку "Колы" в мире.

Фотогалерея: Рурская область с высоты птичьего полета

Рурская область с высоты птичьего полета Повод для знакомства "Тетушка Ю" - воздушный олдтаймер Junkers Ju 52 с бортовым номером D-AQUI. Первый раз довелось увидеть ее лет десять назад в небе над Кельном. Она пролетала около собора. Просто какой-то старый самолет неспешно "катает" туристов? Не просто старый, а исторический - своего рода машина времени. Наконец-то пришло время оказаться на ее борту: для экскурсии над Рурской областью.

Рурская область с высоты птичьего полета Что было Построенная в 1936 году машина летала на трех континентах и четверть века назад вернулась в Германию из Флориды. Фонд Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung реставрировал ее, с тех пор она выполняет обязанности всеобщей любимицы. С ее историей мы познакомились в предыдущем репортаже. Во второй части - насладимся ландшафтами и ощущением первозданного полета.

Рурская область с высоты птичьего полета Узнавание Даже для пассажира, много раз бывавшего в Рурской области, проехавшего почти сто километров на велосипеде по ее самому загруженному… автобану, стоявшего на этой скоростной магистрали в велосипедных (!) пробках, с высоты открываются новые перспективы. Хорошо знакомые места предстают в еще большей красе, а белые пятна на личной карте требуют быть закрашенными в самое ближайшее время.

Рурская область с высоты птичьего полета Мюнгстенерский мост Одно из белых пятен на ярко-зеленом фоне обозначилось вскоре после взлета с аэродрома Essen/Mülheim. Где-то вдали привычно дымили трубы металлургических предприятий Дуйсбурга, а под нами проплывал какой-то ажурный арочный мост… "Müng-ste-ner Brü-cke, - отчетливо, по слогам, подчеркнув "G", произнес сидевший напротив знаток местности, сверившись с навигационной системой в телефоне.

Рурская область с высоты птичьего полета Самый высокий железнодорожный мост Германии Мол, не "Мюнстерский"… Точно, город Münster - без G и с другим окончанием - находится в Вестфалии, а не в Рурской области. Müngstener Brücke - железнодорожный мост 1897 года через ущелье реки Вуппер у Золингена, всемирно известного своими ножами. Изначально их производили здесь с помощью водяных мельниц, приводивших в движение шлифовальные камни. К этому мосту надо обязательно съездить.

Рурская область с высоты птичьего полета Общественный транспорт Вуппер до Вупперталя доведет. Главная достопримечательность этого города с высоты птичьего полета похожа на гигантскую стальную сороконожку - такую большую, что вряд ли какая-то птица осмелится ее склевать. Город зажат в узкой долине, места мало, поэтому здесь вместо трамвайных путей решили построить такую подвесную монорельсовую дорогу - над рекой. Однажды из ее вагона выпала слониха...

Рурская область с высоты птичьего полета Я иду всех вас искать Полет над Рурской областью напоминал не то игру в прятки, не то в поддавки: хотелось поймать камерой как можно больше старых знакомых - участников этой топографической игры, а сами участники совсем не прятались. Нарушая незыблемые принципы своей достопримечательной недвижимости, они словно гнались за неспешной тенью "Тетушки Ю", упрашивая команду и пассажиров непременно их застукать.

Рурская область с высоты птичьего полета Транспортные артерии Вот, например, в центре - автобан А40. Летом 2010 года в рамках проекта "Рурская область - Культурная столица Европы" его на целое воскресенье закрыли для машин. С одной стороны соорудили 60-километровый стол для самодеятельных пикников, другую оставили для велосипедистов и скейтеров. Потрясающий успех! Более трех миллионов участников. Справа - канал Рейн-Херне, слева - железная дорога.

Рурская область с высоты птичьего полета Не берег Лазурный Имидж у Рурской области - прокопченный и покрытый угольной и рудной пылью. Эпицентр индустриализации Германии, кузница оружейной промышленности "третьего рейха" и один из столпов послевоенного экономического чуда… Большинство шахт и металлургических предприятий давно закрыты. Некоторым присвоен статус индустриальных памятников. Регион небезуспешно переживает реструктуризацию.

Рурская область с высоты птичьего полета Рурские ландшафты Трудно поверить, но несколько десятилетий назад небо здесь было коричневым, а ландшафты темнели отвалами отработанной породы и горами угля. Рурская область казалась гигантским человеческо-механическим муравейником, в котором от шахты до шахты было рукой подать, один город до сих пор переходит в другой, третий... Сейчас она остается самым густонаселенным регионом Германии и пятым - в Европе.

Рурская область с высоты птичьего полета Озеро с необитаемым крокодилом На месте бывших карьеров давно уже образовались многочисленные водоемы - для рыбалки и культурного отдыха. Конечно, до финских красот далеко, но Рурскую область вполне можно назвать землей сотен озер - экскаваторных (Baggersee), как говорят немцы. Некоторые даже могут похвастаться собственными островами, например, этим, похожим на зеленого крокодила. Правда, поймать его можно только с воздуха.

Рурская область с высоты птичьего полета Дома и тюрьмы Стадионы, торговые центры, церкви, ратуши, школы и детские сады, кладбища - инфраструктура городских ландшафтов. От тюрьмы и от сумы не зарекайся... Конечно, не достопримечательность, но что построили, то построили: высокий забор, двор с автобусами для перевозки заключенных, площадка для прогулок… Образцово-показательная тюрьма. В любом случае, с высоты в несколько сотен метров.

Рурская область с высоты птичьего полета Заповедники Рурской области Где промышленность, там и промышленники с предпринимателями. Они предпочитали и предпочитают строить виллы и покупать недвижимость вне шумных городов, а в местах более спокойных, каких в Рурской области достаточно. В список населенных пунктов с самой большой плотностью миллионеров в Германии входит городок Мюльхайм-на-Руре, из которого мы отправились в полет, куда и вернемся.

Рурская область с высоты птичьего полета Так делают облака В репортаже о шахте "Цольферайн" в Эссене, памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы уже рассказывали о вымирающей профессии "создателя облаков" - Wolkenmacher. Да, не много в Рурской области осталось комбинатов по производству кокса, но, как видим, некоторые все-таки действуют. Облака поднимаются над ними, когда раскаленный кокс опрокидывают в бассейны с водой, чтобы погасить.

Рурская область с высоты птичьего полета Комбинат ''Kokerei Prosper'' в Ботропе В 2010 году в мире было произведено 608 миллионов тонн кокса. На Германию из них пришлось всего около восьми миллионов, хотя в последние годы спрос на такой уголь, необходимый для сталелитейной промышленности, устойчиво растет. Для сравнения. "В 1892 году в Германии действовало около 15 700 коксовых печей с годовым объемом производства, равным примерно 7,7 миллиона тонн". Цитата из энциклопедии.

Рурская область с высоты птичьего полета Новое лицо со старыми чертами Мы уже над Оберхаузеном. Этот уголок Рурской области лет 30 назад выглядел, как на предыдущих кадрах: сталелитейные комбинаты, прокатные станы, коксовые печи. Выделявшийся в процессе коксования горючий газ накапливали в таких огромных газгольдерах. В Оберхаузене его сохранили, превратив в самый высокий выставочный зал Европы, а рядом отстроили гигантский торгово-развлекательный центр.

Рурская область с высоты птичьего полета Дюссельдорф Интернешнл Из динамиков, с трудом перебивая рокот моторов, раздался радостный голос капитана. Командир корабля сообщил, что выдалось подходящее окно, и диспетчеры Дюссельдорфа дали добро на пролет над взлетно-посадочной полосой этого аэропорта, одного из крупнейших в Германии. Своего рода добавка, дополнительный аттракцион. Дюссельдорф находится уже не в Рурской области, но тесно связан с этим регионом.

Рурская область с высоты птичьего полета Показательный пролет Если смотреть из окна глазами пассажира, привыкшего к скоростям современных самолетов, все происходит, как в замедленном кино, но с хорошо знакомыми декорациями. Потихоньку снижаемся, неспешно делаем полукруг, как бы заходим на посадку, спокойно проходим над полосой и плавно, начав подъем, поворачиваем направо... Третий по количеству пассажиров аэропорт Германии ведет свою историю с 1927 года.

Рурская область с высоты птичьего полета Туманный Рейн Батюшка Рейн показал себя с туманной стороны. От Дюссельдорфа - назад в Рурскую область, к одному из крупнейших ее промышленных центров - Дуйсбургу. Ориентир - трубы металлургических комбинатов. Там, где Рур впадает в Рейн, находится самый большой по территории речной порт в мире - ворота Рурской области. Трудно представить себе, сколько миллионов тонн угля, руды, стали через него прошло.

Рурская область с высоты птичьего полета Минута молчания В 2010 году в городе произошла трагедия, в результате которой погиб 21 человек, более пятисот получили ранения. Случилось это в результате давки, возникшей во время проведения "Парада любви" (Loveparade). Этот промышленный пустырь недалеко от вокзала Дуйсбурга часто показывали в телевизионных передачах, как раз с такой перспективы.

Рурская область с высоты птичьего полета Вилла на холме Заходим на посадку к аэродрому, с которого начался полет. Последний город на маршруте - Эссен с его высотными офисными зданиями, в которых расположены правления концернов, действующих в Рурской области. Эссен - ее неофициальная столица. Незадолго до приземления на пару мгновений в зелени одного из холмов промелькнула знаменитая Villa Hügel - резиденция династии Круппов. "Hügel" и есть "холм"…

Рурская область с высоты птичьего полета Час в сравнении На современном пассажирском самолете за час можно пролететь всю Германию, да и в сопредельные государства заглянуть. "Тетушка Ю" за это время проделывает около 180 километров. До мировой войны во флоте немецкой компании Lufthansa их насчитывалось около восьмидесяти. Уже тогда, например, существовал своего рода бизнес-класс, оборудованный печатными машинками, можно было отправлять телеграммы…

Рурская область с высоты птичьего полета Впечатлениям - время, полету - час Этим аэродромом, открытым в 1925 году, пользовались Круппы, другие промышленники, их гости, в том числе партийные бонзы "третьего рейха", посещавшие Рурскую область. Первый полет состоялся в 1919 году. Это был один из первых аэродромов Европы с бетонированной полосой. В 1937 году обслужил 15 тысяч пассажиров. Садились здесь и дирижабли Цеппелина… Историческое место. Исторический полет. Автор: Максим Нелюбин



В конце концов, решили переоборудовать Газгольдер в выставочный зал со смотровой площадкой на крыше. Согласно концепции, экспозиции сначала меняли ежегодно, позже перешли на двухлетний цикл.

Войти в Газгольдер можно через одну-единственную дверь, которую прорубили в его обшивке. Несмотря на гигантские размеры, стены у Газгольдера одинарные и тонкие. Его нутро нагревается и охлаждается в зависимости от температуры на улице очень быстро. Внутри - огромная круглая площадка, крышка, которая раньше давила на газ, плотно прилегая к стенкам. Она поднималась и опускалась в зависимости от объема газа. Сейчас платформа находится на своей нижней точке. Под ней устроили зал для выставок. На платформе оборудовали сцену для концертов и других мероприятий.

Незабываемые впечатления

Экскурсовод с видом заговорщика подвел нас к центру сцены и попросил затаить дыхание. Без предупреждения он громко хлопнул в ладоши. Многократное эхо стаей потревоженных птиц облетело огромное пространство. Для достижения большего эффекта можно подпрыгнуть, но смотрители зала относятся к этому развлечению не очень благосклонно, хотя разовые акции не возбраняются.

На крышу посетители поднимаются на огромном панорамном лифте, который скользит в темноте по внутренней стороне. Многие даже взрослые туристы не могут отказать себе в удовольствии, словно дети малые, прокатиться на нем несколько раз.

С крыши открывается удивительный вид на Рурскую область. Вокруг переходят один в другой города. Бывшая промышленная область - район густонаселенный. Разглядывать горизонты с высоты птичьего полета можно бесконечно. Последний взгляд в сторону небоскребов Эссена, и снова лифт, снова мгла…

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Шахта "Цольферайн" Надшахтный копер комплекса "Цольферайн" на фоне ночного неба.

Шахта "Цольферайн" Шахта "Цольферайн" (Zeche Zollvereon) в Эссене входит в число самых популярных индустриальных памятников Германии. Ежегодно здесь бывает около 1,5 миллиона посетителей.

Шахта "Цольферайн" Вывеска с названием шахты на одном из зданий комплекса "Цольферайн".

Шахта "Цольферайн" Вид на технические здания шахтного комплекса через армированное стекло окна электрической подстанции.

Шахта "Цольферайн" Справа и слева - механическая и электротехническая ремонтные мастерские. В центре - бывшая котельная "Цольферайна", в которой сейчас расположен музей дизайна Red Dot Design Museum.

Шахта "Цольферайн" Макет шахтного комплекса в Эссене.

Шахта "Цольферайн" Территория коксохимического цеха "Цольферайна". Бассейн для погашения раскаленного кокса водой.

Шахта "Цольферайн" Зимой этот бассейн превращают в каток.

Шахта "Цольферайн" Мощность коксохимического цеха, построенного на территории шахты "Цольферайн" в 1957-19616 годах, составляла 7500 тонн ежедневно.

Шахта "Цольферайн" Кафе около информационно-кассового центра в бывшей углемойке "Цольферайна".

Шахта "Цольферайн" Лестница в бывшем угольном бункере, по которой посетители сейчас переходят с одного музейного этажа на другой.

Шахта "Цольферайн" Экспозиция об истории "Цольферайна".

Шахта "Цольферайн" Сортировочный цех угольной шахты "Цольферайн".

Шахта "Цольферайн" Цех сортировки угля.

Шахта "Цольферайн" Современное здание в форме куба, построенное в 2006 году на территории "Цольферайна" по проекту японского архитектурного бюро SANAA. В помещениях расположена школа дизайна Университета Дуйсбурга-Эссена. Автор: Максим Нелюбин



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