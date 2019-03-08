Гагарину посвящается: советский космонавт глазами немецкого художника

Нарисованный Юрий Гагарин

Человек, который не гонит время

"Фауст", "Бременские музыканты", "Ветхий завет", - в общей сложности свыше 600 книг, будь то классика или современная литература, украшают иллюстрации Клауса Энзиката. На вопрос DW о том, сколько же на его счету графических работ, он только пожимает плечами. "Подсчитывают обычно "под занавес". А у меня, думаю, время еще есть", - улыбается 82-летний немецкий график.

Автор: Наталия Королева