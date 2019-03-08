Гагарину посвящается: советский космонавт глазами немецкого художника

9 марта исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина - первого человека в космосе. В этой галерее - рисунки известного немецкого графика, посвященные легендарному полету 1961 года.
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