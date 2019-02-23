В SpaceX назвали взрыв капсулы Crew Dragon "аномалией"

Капсула пилотируемого многоразового космического корабля Crew Dragon, предназначенного для доставки экипажа на Международную космическую станцию, была разрушена в результате взрыва во время наземных испытаний на базе ВВС США на мысе Канаверал.

Об этом в четверг, 2 мая, сообщил вице-президент компании Илона Маска SpaceX - Ханс Кенигсман на брифинге в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида.

"Перед запуском (двигателей. - Ред.) была зафиксирована аномалия, и корабль был разрушен. Никто не пострадал. До испытаний SpaceX, как обычно, принял все меры безопасности", - отметил Кенигсман. По его словам, инцидент произошел еще 20 апреля. Что могло привести к взрыву, в SpaceX не уточняют.

Видео с места аварии

Одной из первых о произошедшем сообщила газета The Orlando Sentinel, которая разместила на своем сайте видео аварии. Один из сотрудников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердил его подлинность.

Усовершенствованная версия грузового варианта

Новая капсула является усовершенствованной моделью варианта корабля, с помощью которого на МКС ранее неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планировало осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Первый пилотируемый полет был намечен на июль.

Основанная Илоном Маском компания SpaceX наряду с концерном Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. После того как США в 2011 году завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках этой программы, были списаны, доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.

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