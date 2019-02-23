 В SpaceX назвали взрыв капсулы Crew Dragon ″аномалией″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.05.2019

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Мир

В SpaceX назвали взрыв капсулы Crew Dragon "аномалией"

Уничтожение капсулы произошло перед пуском двигателей космического корабля, сообщили в SpaceX.

Облака дыма над местом крушения капсулы Crew Dragon на базе ВВС США на мысе Канаверал

Облака дыма над местом крушения капсулы Crew Dragon на базе ВВС США на мысе Канаверал

Капсула пилотируемого многоразового космического корабля Crew Dragon, предназначенного для доставки экипажа на Международную космическую станцию, была разрушена в результате взрыва во время наземных испытаний на базе ВВС США на мысе Канаверал.

Об этом в четверг, 2 мая, сообщил вице-президент компании Илона Маска SpaceX - Ханс Кенигсман на брифинге в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида.

"Перед запуском (двигателей. - Ред.) была зафиксирована аномалия, и корабль был разрушен. Никто не пострадал. До испытаний SpaceX, как обычно, принял все меры безопасности", - отметил Кенигсман. По его словам, инцидент произошел еще 20 апреля. Что могло привести к взрыву, в SpaceX не уточняют.

Видео с места аварии

Контекст

Они совмещают работу и семью, а в свободное время готовятся к полету на орбиту. DW поговорила с двумя женщинами из России и Германии, которые связали свою жизнь с космосом. (12.04.2019)

Поводом для проверки Пентагоном главы SpaceX стал тот факт, что он в прямом эфире курил марихуану. Между тем Маск исключительно высоко высказался о российской ракетной технике. (08.03.2019)

Одной из первых о произошедшем сообщила газета The Orlando Sentinel, которая разместила на своем сайте видео аварии. Один из сотрудников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердил его подлинность.

Усовершенствованная версия грузового варианта

Новая капсула является усовершенствованной моделью варианта корабля, с помощью которого на МКС ранее неоднократно доставлялись грузы. Уже в 2019 году NASA планировало осуществлять запуски аппарата Crew Dragon с экипажем. Первый пилотируемый полет был намечен на июль. 

Основанная Илоном Маском компания SpaceX  наряду с концерном Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. После того как США в 2011 году завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках этой программы, были списаны, доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.

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