В 2019 году NASA может отказаться от "Союзов" для запуска астронавтов на МКС

Уже в 2019 году Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) может отказаться от использования российских космических кораблей "Союз" для запуска астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). В четверг, 2 августа агентство опубликовало план запуска двух американских пилотируемых кораблей частных компаний.

Согласно этому документу, на апрель 2019 года намечен первый пилотируемый полет космического корабля компании SpaceX Илона Маска. В середине 2019 года планируется осуществить аналогичный запуск пилотируемого корабля американской компании Boeing, который также может доставлять на орбиту астронавтов NASA.

SpaceX и Boeing участвуют в программе Национального аэрокосмического агентства по созданию частных кораблей для доставки астронавтов на МКС. На ее реализацию выделено 8 миллиардов долларов. В настоящее время экипажи на МКС доставляются только на российских "Союзах".

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