 В 2019 году NASA может отказаться от ″Союзов″ для запуска астронавтов на МКС | Новости из Германии о России | DW | 03.08.2018

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Россия

В 2019 году NASA может отказаться от "Союзов" для запуска астронавтов на МКС

На апрель намечен первый пилотируемый полет корабля компании SpaceX, на середину 2019 года - аналогичный полет Boeing, сообщила NASA.

Международная космическая станция

Международная космическая станция

Уже в 2019 году Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) может отказаться от использования российских космических кораблей "Союз" для запуска астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). В четверг, 2 августа агентство опубликовало план запуска двух американских пилотируемых кораблей частных компаний.

Контекст

Согласно этому документу, на апрель 2019 года намечен первый пилотируемый полет космического корабля компании SpaceX Илона Маска. В середине 2019 года планируется осуществить  аналогичный запуск пилотируемого корабля американской компании Boeing, который также может доставлять на орбиту астронавтов NASA.

SpaceX и Boeing участвуют в программе Национального аэрокосмического агентства по созданию частных кораблей для доставки астронавтов на МКС. На ее реализацию выделено 8 миллиардов долларов. В настоящее время экипажи на МКС доставляются только на российских "Союзах".

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  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

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  • Выставка: Outer Space. Faszination Weltraum (Безграничные просторы. Волшебство Вселенной)

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    В "космос" посетители попадают сразу же, войдя в фойе музея. Здесь установлена модель шаттла - американского космического корабля многоразового использования - на пути к пусковой площадке. Для создания этой работы в стиле хай-тек художник из США Тома Сакса использовал недорогие материалы.

    Автор: Хайке Мунд, Инга Ваннер


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Как астронавты занимаются спортом в космосе?

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Экспонаты "прямо" из космоса

Как образовалась Вселенная? Существуют ли другие цивилизации? На эти и другие вопросы отвечает выставка в Бонне. Обойти вниманием историю "советского космоса" ей, конечно, не удалось. (08.10.2014)  

Ссылки в интернете

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