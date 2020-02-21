 В 2019 году в ФРГ произошло более 870 нападений на мусульман | Новости из Германии о Германии | DW | 28.03.2020

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Германия

В 2019 году в ФРГ произошло более 870 нападений на мусульман

В результате нападений на почве исламофобии в Германии за год пострадали 33 человека, еще двое погибли. Число таких происшествий не снижается с 2017 года.

Мечеть в Билефельде (Северный Рейн - Вестфалия)

Мечеть в Билефельде (Северный Рейн - Вестфалия)

В 2019 году в Германии было зафиксировано 871 нападение на мусульман и мусульманские организации. Об этом говорится в ответе правительства ФРГ на запрос представителя фракции Левой партии в бундестаге Уллы Йелпке (Ulla Jelpke), пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) в субботу, 28 марта. Как показывает опыт, к этому числу добавятся еще от 10 до 90 случаев, попавших в статистику позднее, считает депутат.

В ходе нападений, совершенных на почве исламофобии, получили травмы 33 человека. А жертвами такого рода происшествий стали двое - их застрелил в Галле 9 октября неонацист Штефан Б. после безуспешной попытки проникнуть в синагогу.

Правые экстремисты остаются большой угрозой

Ежегодное число нападений на мусульман и мусульманские организации в Германии с 2017 года остается примерно на том же уровне. После нападений в Галле и Ханау полиция усилила меры по борьбе с правыми экстремистами, но это не означает, что уровень угрозы снизился, отметила Улла Йелпке в беседе с NOZ. "К сожалению, мы должны быть готовы к тому, что есть и другие бомбы замедленного действия такого рода", - продолжила она.

В Ханау, расположенном в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне, 19 февраля 2020 года 43-летний Тобиас Р. застрелил девять человек в двух кальянных. Затем он вернулся домой, где, предположительно, застрелил свою мать и покончил с собой. Не менее пяти человек получили в результате стрельбы тяжелые ранения. Среди жертв преступника были люди с миграционными корнями, в том числе граждане Болгарии и Турции.

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    Автор: Вадим Шаталин


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Контекст

Теракт в Ханау

Жертвами преступления в гессенском городе Ханау стали 11 человек. Предполагаемый преступник вероятно покончил жизнь самоубийством. (20.02.2020)  

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